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Ayyoub Bouaddi Morocco GFXGetty/GOAL
أحمد فرهود

محمد وهبي ساعد اسكتلندا ولكن: أحلام مغربية بـ"رؤية" بيب جوارديولا.. ورسائل بـ"الجملة" إلى ريال مدريد

فقرات ومقالات
المغرب ضد هايتي
المغرب
هايتي
كأس العالم
ريال مدريد
بيب جوارديولا
براهيم دياز
جوزيه مورينيو
أيوب بوعدي
سكوت مكتوميناي

3 نقاط مغربية بعد معاناة..

"عندما يتم عزف النشيد الوطني نشعر بـالقشعريرة، وننتفض لتشريف وطننا"؛ هكذا صرح نجوم منتخب المغرب الأول لكرة القدم، على هامش بطولة كأس العالم 2026.

وبالحق.. نحن أمام "قول وفعل" من نجوم المغرب؛ فالمنتخب الوطني لا يزال يواصل مسيرته المونديالية الرائعة، منذ نسخة عام 2022 وإلى الآن.

وحتى لو لم يقدم "أسود الأطلس" مستوى فني كبير؛ إلا أنهم نجحوا في تحقيق 3 نقاط غالية، بالفوز على اسكتلندا (1-0).

هدف المغرب الوحيد في الشباك الاسكتلندية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، جاء بواسطة المهاجم إسماعيل صيباري، بعد مرور دقيقة و10 ثواني فقط؛ ليكون الأسرع في تاريخ "أسود الأطلس"، بالمونديال.

وبهذا الفوز على اسكتلندا، وصل منتخب المغرب إلى نقطته الرابعة؛ ليتصدر جدول ترتيب "المجموعة الثالثة" مؤقتًا، والتي تضم البرازيل وهايتي أيضًا.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز منتخب المغرب على اسكتلندا، في الساعات الأولى من فجر يوم السبت..

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    بيب جوارديولا.. هل يغريك المغرب يومًا ما؟!

    قدّم منتخب المغرب الأول لكرة القدم نتيجة رائعة أخرى، في بطولة كأس العالم 2026؛ وذلك بعد التعادل (1-1) مع البرازيل، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

    هذه المرة.. فاز المغرب (1-0) ضد منتخب اسكتلندا، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات "المجموعة الثالثة" ببطولة كأس العالم؛ التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

    وشهدت مباراة المغرب واسكتلندا، حضور المدير الفني الإسباني الكبير بيب جوارديولا؛ الذي أعلن رحيله عن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي رسميًا، بنهاية الموسم الرياضي المنصرم 2025-2026.

    ولا أحد يعلم وجهة جوارديولا القادمة - حتى الآن -؛ إلا أن المؤشرات تذهب إلى أنه سيأخُذ راحة لمدة عام، ثم يعود بعدها من بوابة منتخب ما.

    وعلى الورق.. جوارديولا لن يتولى إلا قيادة منتخب كبير، يستطيع به تحقيق لقب كأس العالم 2030؛ إذا قرر البُعد عن تدريب الأندية، خلال الفترة القادمة.

    وبما أن الفيلسوف الإسباني حضر مباراة المغرب واسكتلندا؛ فإننا من الممكن أن نطرح سؤالًا مثيرًا، وهو: "هل يُمكن لأسود الأطلس أن يغروا البيب يومًا ما؟!".

    المغرب أصبح منتخبًا كبيرًا أساسًا، في السنوات الماضية، كما أن مستقبله مشرق للغاية، مع بعض الإغراءات الأخرى؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: منتخب المغرب "رابع العالم" في كأس العالم 2022، ويواصل نتائجه الجيدة في نسخة 2026.

    * ثانيًا: أبرز نجوم منتخب المغرب من صغار السن، كما أن هُناك قاعدة شباب وناشئين قوية للغاية.

    * ثالثًا: المغرب يستضيف بطولة كأس العالم 2030، بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.

    أي أن هُناك الكثير من الإغراءات المغربية بالفعل، التي يُمكن أن تجذب المدربين العالميين الكبار؛ رغم أن الاتحاد المحلي للعبة "الجامعة"، أصبحت تعتمد على المدير الفني الوطني مؤخرًا.

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  • Brahim Diaz MarrocosGetty Images

    ريال مدريد.. رسائل مهمة في مباراة المغرب وسكتلندا

    الآن.. لننتقل إلى زاوية أخرى مهمة؛ وهي "الرسائل" التي حملتها مباراة منتخب المغرب ضد اسكتلندا في بطولة كأس العالم 2026، إلى العملاق الإسباني ريال مدريد.

    الرسائل التي نقصدها هُنا، تتعلق بـ3 أسماء في المنتخبين المغربي والاسكتلندي؛ هم:

    * اللاعب الأول: الجناح الأيمن براهيم دياز.

    * اللاعب الثاني: متوسط الميدان أيوب بوعدي.

    * اللاعب الثالث: متوسط الميدان سكوت ماكتومناي.

    دياز تردد اسمه ضمن المرشحين للرحيل عن فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، في صيف العام الحالي؛ وذلك بعد التعاقد مع المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، بشكلٍ رسمي.

    ورغم عدم تقديمه مستويات كبيرة؛ إلا أن دياز يواصل إثبات قيمته الفنية الكبيرة ببطولة كأس العالم 2026، وذلك بتمريرة حاسمة جديدة.

    وصنع نجم الميرينجي، هدف منتخب بلاده الوحيد في شباك البرازيل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات؛ قبل أن يكرر الأمر مرة أخرى ضد اسكتلندا، في الأسبوع الثاني.

    لكن.. لا يزال براهيم دياز يحتاج لتحسين الكثير من الأمور؛ لكي يقنع مدربًا بحجم مورينيو، للاعتماد عليه في الموسم الرياضي القادم 2026-2027.

    أما بخصوص بوعدي؛ فنحن نتحدث عن متوسط ميدان شاب يلفت الأنظار بقوة، خاصة في السيطرة على الكرة والخروج من الضغط.

    وبما أن أسماء مثل الأرجنتيني إنزو فيرنانديز، ارتبطت بالانتقال إلى العملاق الإسباني، مقابل أكثر من 100 مليون يورو؛ فإن بوعدي قد يكون خيار "أرخص" للنادي، ويقدّم إضافة كبيرة.

    وبالفعل.. اسم هذا الموهوب المغربي ارتبط سابقًا، بالانتقال إلى ريال مدريد، لكن دون تحركات فعلية؛ وذلك بعد تألُقه الكبير مع نادي ليل الفرنسي، في 2025-2026.

    نفس الأمر ينطبق على ماكتومناي، الذي بمجرد تحركه ضد المنتخب المغربي، انتفضت اسكتلندا بأكملها؛ حيث قد يكون خيارًا مهما للغاية بالنسبة لمورينيو، خاصة أن اسمه ارتبط بالريال أيضًا.

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    أشرف حكيمي.. متعب بدنيًا في كأس العالم وليس نفسيًا!

    لم ينتهِ حديثنا عند ما سبق؛ فيجب أن نتطرق الآن إلى النجم المغربي أشرف حكيمي، ظهير أيمن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

    حكيمي لم يقدّم مستواه المعهود ضد اسكتلندا، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026؛ حيث ظهر ثقيل الحركة، وغير فعال من الناحية الهجومية.

    وقد يظن البعض أن ذلك بسبب الأحداث التي يمر بها اللاعب، في الفترة الأخيرة؛ وتحديدًا قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية في فرنسا، بتهمة الاغتصاب.

    لكن الحقيقة قد تكون غير ذلك؛ فنجم باريس لم يظهر بمستوى كبير ضد منتخب البرازيل أيضًا، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس العالم 2026.

    أي أن حكيمي يبدو أنه مرهق بدنيًا، أكثر من كونه متعبًا نفسيًا، في هذه النسخة المونديالية؛ خاصة بعد نهاية موسمه بشكلٍ متاخر، مع فريق باريس سان جيرمان الأول لكرة القدم.

    موسم الفريق الباريسي انتهى يوم 30 مايو؛ وذلك بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 2025-2026، عقب الفوز على آرسنال الإنجليزي في المباراة النهائية.

  • Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    محمد وهبي السبب.. وجهان للاسكتلنديين ضد منتخب المغرب

    أخيرًا.. يجب أن نتحدث عن منتخب اسكتلندا؛ وذلك خلال مواجهة المغرب، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

    اسكتلندا ظهرت بوجهين ضد المنتخب المغربي؛ وذلك على النحو التالي:

    * الشوط الأول: تراجع كبير للخلف؛ مع ترك الكرة بالكامل إلى المنتخب المغربي.

    * الشوط الثاني: التخلي عن الحذر الدفاعي؛ مع الضغط الشرس على وسط ودفاعات المغرب.

    وربما ساعد محمد وهبي، المدير الفني لمنتخب المغرب، الاسكتلندين على هذا التحسُن، في الشوط الثاني من المباراة؛ وذلك بسبب تأخُره في التغييرات، مع انهيار الكثير من لاعبيه بدنيًا.

    أيضًا.. من الملاحظ على منتخب المغرب، بين مباراتي البرازيل واسكتلندا، في الجولتين الأولى والثانية من دور المجموعات؛ أنه يبدأ بقوة كبيرة جدًا، ثم يتراجع للخلف بعد التقدم في النتيجة.

    لذلك يجب على وهبي، أن يُعالج بعض التفاصيل المهمة في المنتخب المغربي؛ إذا أراد تكرار إنجاز نسخة 2022، الذي تحصل فيه "أسود الأطلس" على المركز الرابع.

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