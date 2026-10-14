نصيحة محمد نور "العاشق": يرى أزمته تتكرر مع سالم الدوسري في الهلال.. هناك جزء من الحقيقة، فهل يفعلها النصر مجددًا؟

بعد الحديث عن صفقات عملاق الرياض الهلال، واحتمال تراجع مكانة القائد الكبير سالم الدوسري داخل الفريق؛ لنعد الآن إلى نصيحة الأسطورة السعودية محمد نور، سالفة الذكر.

نور، عند توجيه نصيحته إلى سالم بضرورة مغادرة فريق الهلال الأول لكرة القدم، والبحث عن نادٍ آخر للانتقال إليه؛ ربما كان يرى أزمته مع عملاق جدة الاتحاد، تتكرر من جديد.

ونحن نعلم أن نور دخل في أزمة كبيرة مع إدارة الاتحاد؛ انتقل بسببها إلى عملاق الرياض النصر في موسم 2013-2014، قبل العودة إلى قلعة العميد مجددًا.

رؤية نور لتكرار أزمته مع الاتحاد، في صورة سالم والهلال، فيها جزء من الحقيقة وليس كلها؛ وهو ما يُمكن استعراضه في الآتي:

* أولًا: انخفاض قيمة نور في الاتحاد

أساس الأزمة بين نور والاتحاد، في صيف عام 2013؛ هو أن إدارة الرئيس محمد فايز وقتها، طلبت من الأسطورة السعودية الحصول على إجازة حتى نهاية الموسم.

وبررت الإدارة الاتحادية قرارها آنذاك، بمجموعة من الأسباب المثيرة، هي:

- 1/ إبعاد اللاعب عن الضغوط الجماهيرية والإعلامية؛ بعد الخروج من البطولة الآسيوية.

- 2/ منح الفرصة لجيل جديد من الشباب؛ لإثبات أنفسهم مع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم.

أي أن الاتحاد وقتها؛ كان يرى أن مرحلة نور تحتاج إلى تغيير، وأنه يجب إعداد فريق جديد، وهو ما جعل اللاعب يشعر بأن دوره مع النادي قد انتهى.

وما يحدث في الهلال ربما يكون شبيهًا بالفعل؛ فمع تقدم سالم في العمر، وانخفاض مستواه، وتعدد إصاباته، بدأت الإدارة تتعاقد مع نجوم جدد ينافسونه على المقاعد الأساسية.

بمعنى.. لأول مرة نشعر بأن قيمة سالم بدأت تتراجع في صفوف الفريق الهلالي، وأن النادي بدأ يعتاد على اللعب والفوز في غيابه.

ومن هنا؛ ربما شعر نور بأن لاعبًا بقيمته هو وسالم لا يجب أن يتعرضا لهذا التهميش، وبالتالي طالب قائد الهلال بالرحيل.

* ثانيًا: تصفية حسابات ضد محمد نور

في هذه الجزئية.. يجب الحذر عزيزي القارئ؛ من أن حالة نور في الاتحاد، تختلف تمامًا عن حالة سالم داخل القلعة الهلالية.

هذا الاختلاف؛ يتمثل في الخلافات الشخصية بين نور وعدد من مسؤولي نادي الاتحاد آنذاك، على رأسهم:

- 1/ عادل جمجوم: نائب رئيس مجلس إدارة النادي.

- 2/ نايف قزاز: أحد مسؤولي النادي وقتها.

بل إن نور نفسه اعتبر أن هذا الثنائي سالف الذكر، حرص على تصفية الحسابات معه؛ من خلال إبعاده عن فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، بشكلٍ رسمي.

أما ملف سالم في الهلال بالكامل؛ فيرتبط وفق المعطيات المتاحة، بالجانب الفني لفريق الكرة، وانخفاض مستوى اللاعب، بالإضافة إلى الإصابات والتقدم في العمر.

أي أننا إذا رأينا سالم الدوسري يغادر فريق الهلال الأول؛ فقد يكون ذلك لأسباب فنية، وليس بسبب خلافات شخصية أو تصفية حسابات، ما لم تظهر معطيات أخرى تثبت عكس ذلك.