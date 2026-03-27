Goal.com
مباشر
mohamed noor GOAL ONLYGoal AR
أحمد فرهود

عودة محمد نور للاتحاد؟: اسمك سيُلازم منبوذ الجماهير.. و"فضحك نجوم العميد" يمهد لفصل جديد من محرقة الأساطير!

فقرات ومقالات
الاتحاد
سيرجيو كونسيساو
برشلونة
ريال مدريد
يوفنتوس
بايرن ميونخ
تشافي هرنانديز
تشابي ألونسو
دوري روشن السعودي

محمد نور هو جزء من تاريخ نادي الاتحاد..

بين مدرجات "الجوهرة المشعة" وأهازيج "يا كلك حركات"؛ يظل اسم الأسطورة السعودية محمد نور تميمة الحظ، والروح التي لا تُقهر في تاريخ عملاق جدة الاتحاد.

ومع تزايد الأخبار عن عودة نور إلى البيت الاتحادي، من خلال توليه منصب إداري؛ يبدو المشهد كـ"حلم رومانسي"، من الوهلة الأولى.

لكن.. خلف بريق العاطفة، ثمة حقيقة باردة تفرض نفسها؛ وهي أن التاريخ لا يُصنع بـ"الذكريات" وحدها، والملاعب لا تُدار بـ"الكاريزما" فقط.

نعم.. استدعاء الأساطير في لحظات الانكسار، غالبًا ما يكون "مخدرًا موضوعيًا" يمتص غضب الجماهير؛ قبل أن يتحوّل إلى عقدةٍ، تُشعل الأجواء بشكلٍ أكبر.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ كيف يُمكن أن يتسبب انضمام محمد نور إلى الإدارة الاتحادية، في حرقه هو وناديه..

  • Fahad Sindi Ittihad Fans Social gfx/ Goal Arabia

    اسم محمد نور سيُلازم إدارة الاتحاد "المنبوذة"

    في البداية.. يجب التأكيد على أن عملاق جدة الاتحاد، يُعيش موسمًا كارثيًا على كافة الأصعدة؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: خسارة لقبي السوبر السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين.

    * ثانيًا: احتلال "المركز السادس" في دوري روشن السعودي، على بُعد 25 نقطة من نادي النصر "المتصدر".

    * ثالثًا: الشكوى من أزمات مالية كبيرة، منعت الاتحاد من ضم نجوم كبار في الفترة الماضية.

    * رابعًا: خسارة اثنين من أهم نجوم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، وهما كريم بنزيما ونجولو كانتي.

    كل ذلك جعل إدارة الاتحاد الحالية، برئاسة فهد سندي، لا تحظى بأي تأييد بين عشاق هذا الكيان الرياضي الكبير؛ بل أن الأمر وصل إلى حد "الكراهية"، والمطالبة برحيل المسؤولين الحاليين عن النادي.

    وبالتالي.. انضمام الأسطورة محمد نور إلى هذه الإدارة، سيجعله أحد المحسوبين عليها؛ حيث قد يخسر الكثير من شعبيته بين الجماهير، إذا فشل في تحسين الأوضاع.

    • إعلان
  • Al Ahli v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    فضح محمد نور لنجوم الاتحاد قد يزيد الطين بلة!

    واستكمالًا لما ذكرناه في السطور الماضية؛ يجب الإشارة إلى نقطة أخرى خطيرة، حال انضمام الأسطورة محمد نور إلى مجلس إدارة نادي الاتحاد الحالي.

    نور كان له تصريح مثير للجدل، في الأسابيع القليلة الماضية؛ قام خلاله بتوجيه اتهامات عنيفة إلى نجوم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، بالتزامن مع انهيار النتائج.

    وقال نور في هذا التصريح المثير: "بعض اللاعبين السعوديين في الاتحاد، يدخلون أرض الملعب للتسلية؛ وليس للدفاع عن ألوان النادي، أو اللعب برجولة وعزيمة".

    وهدد الأسطورة السعودية بفضح هؤلاء بالاسم، إذا واصلوا على نفس الاستهتار في المباريات؛ مطالبًا برحيل أي لاعب، لا يحترم شعار العميد الاتحادي.

    ومن هُنا.. فإن قدوم نور إلى إدارة الاتحاد، مع العناصر الحالية في الفريق الأول؛ قد يزيد الطين بلة، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: اشتعال المشاكل بين اللاعبين ومجلس الإدارة.

    * ثانيًا: تمرد بعض اللاعبين ضد قدوم محمد نور.

    أي أن اللاعبين قد يشعرون أن نور قام بإهانتهم؛ وبالتالي لا يتقبلون فكرة تواجده معهم في النادي، بأي شكلٍ من الأشكال.

  • Xavi Hernandez Xabi Alonso GOAL ONLYGoal AR

    محمد نور قد يكون فصلًا جديدة من "محرقة الأساطير"

    وكما ذكرنا في بداية تقريرنا، الكثير من الأساطير احترقوا بشكلٍ كبير للغاية؛ بعد عودتهم إلى أنديتهم التي صنعوا التاريخ معها، في مناصب مختلفة.

    وقد لا يختلف الحال كثيرًا مع الأسطورة محمد نور، إذا عاد إلى عملاق جدة الاتحاد في منصب إداري، في ظل الظروف - سالفة الذكر -؛ والتي تحدثنا عنها خلال السطور الماضية، من تقريرنا.

    ومن الممكن أن نستعرض بعض الأساطير التي احترقت، بعد العودة إلى أنديتها من جديد، في مناصب فنية أو إدارية؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: تشافي وكومان

    عاد الإسباني تشافي هيرنانديز والهولندي رونالد كومان، أسطورتي العملاق الكتالوني برشلونة، إلى النادي من جديد؛ وذلك في منصب المدير الفني للفريق الأول.

    ورغم تتويج تشافي بثنائية الدوري الإسباني والسوبر المحلي، وكومان بكأس الملك؛ إلا أن الثنائي تم إقالتيهما فيما بعد، مع دخولهما في خلافات عنيفة مع مجلس الإدارة.

    وتم إقالة هذا الثنائي من منصبيهما؛ بسبب انهيار النتائج بشكلٍ كبير، وفقدان الفريق البرشلوني لـ"هويته" المعروفة.

    * ثانيًا: تشابي ألونسو

    بعد أن تألق مع العملاق العاصمي ريال مدريد كـ"لاعب"، عاد الإسباني تشابي ألونسو إلى النادي كـ"مدرب"؛ وذلك في صيف عام 2025.

    إلا أن ألونسو لم يستمر في منصبه سوى 6 أو 7 أشهر فقط؛ وذلك بسبب تراجع النتائج، ودخوله في خلافات عنيفة مع اللاعبين.

    ووقفت إدارة الميرينجي برئاسة فلورنتينو بيريز، في صف اللاعبين ضد المدير الفني الإسباني الشاب؛ لتتم إقالته من منصبه في يناير 2026، بشكلٍ رسمي.

    * ثالثًا: بافيل نيدفيد

    الأسطورة التشيكية الذي كتب المجد مع العملاق الإيطالي يوفنتوس؛ عاد إلى النادي من جديد، في منصب "نائب الرئيس".

    لكن.. نيدفيد تورط في العديد من المشاكل القانونية مع مجلس إدارة يوفنتوس، مُتعلقة بقضايا "المكاسب الرأسمالية"؛ ما أدى إلى استقالته من منصبه في 2022.

    * رابعًا: كان وحميديتش

    شهد العملاق البافاري بايرن ميونخ عودة اثنين من أساطيره، في مناصب إدارية؛ وهما الألماني أوليفر كان والبوسني حسن صالح حميديتش.

    كان تولى منصب المدير التنفيذي؛ بينما عاد حميديتش إلى بايرن ميونخ، كمدير رياضي.

    وعلى الرغم من تحقيق البايرن بطولات في عهدهما؛ إلا أنه تم إقالة الثنائي من منصبيهما، بحجة سوء إدارة ملف المدير الفني والتسبب في فقدان "هوية" النادي.

    * خامسًا: خوان ريكيلمي

    أيقونة نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني؛ عاد إلى هذا الكيان الرياضي العملاق، في منصب نائب الرئيس ثم الرئاسة.

    ولم تمنع شعبية ريكيلمي الجارفة، من تعرضه للهجوم العنيف؛ حيث شهدت فترته صراعات علنية مع مدربين ولاعبين كبار، إلى جانب اتهامات بـ"الديكتاتورية" في اتخاذ القرارات.

  • Mohamed Noor HIC 2:1GOAL AR

    كلمة أخيرة.. ثورة الاتحاد قد تبدأ مع محمد نور بشرط!

    أخيرًا.. يجب التأكيد على أن ما استعرضناه في السطور الماضية؛ ليس إلا نماذج قليلة من أساطير تعرضت لـ"الحرق"، بعد العودة في مناصب إدارية أو فنية لأنديتهم.

    لكن.. هذا ليس معناه فشل جميع الأساطير، بل هُناك أسماء كتبت المجد؛ مثل الإسباني بيب جوارديولا مع العملاق الكتالوني برشلونة، والفرنسي زين الدين زيدان مع نادي العاصمة ريال مدريد.

    وقد يقوم الأسطورة محمد نور بـ"ثورة كبيرة" في عملاق جدة الاتحاد، حال عودته إلى النادي في منصب إداري؛ وذلك بسبب شخصيته القوية، بالإضافة إلى غيرته الشديدة على العميد.

    ثورة نور قد تعيد العميد الاتحادي، إلى مكانته الطبيعية؛ ولكنها ستحتاج إلى بعض الأمور المهمة، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: صبر الجماهير على هذه التجربة.

    * ثانيًا: تكاتف الجميع في الاتحاد وعدم محاربته.

    والآن.. ليس أمامنا إلا الانتظار فقط؛ لمعرفة موقف الأسطورة محمد نور النهائي، سواء بالعودة للاتحاد أو لا.