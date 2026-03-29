ما هي إلا ساعات بعد تعيين الثنائي محمد نور وحمد المنتشري داخل نادي الاتحاد، حتى بدأت الانتقادات لتصرفاتهما على الفور، على إثر ما حدث في مران الفريق الأول لكرة القدم بقيادة المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، أمس السبت.
"بهذه الطريقة سيزيدون المشاكل" .. أول تصرف من محمد نور وحمد المنتشري داخل الاتحاد بعد التعيين يواجه بانتقادات
ما القصة؟
الاتحاد يمر بمنعطف خطير الموسم الجاري بعدما توج الموسم الماضي بطلًا لدوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، حيث بدأه بوداع كأس السوبر السعودي 2025-2026 من دور نصف النهائي بالهزيمة أمام النصر (1-2).
كذلك ودع العميد كأس الملك الموسم الجاري بهزيمة تاريخية أمام الخلود، في ركلات الترجيح، ليصعد الأخير للنهائي لأول مرة في تاريخه، في انتظار مواجهة الهلال.
أما في دوري روشن 2025-2026، فكتيبة كونسيساو مهددة بخسارة مقعدها في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 - إذا لم تحقق لقب النسخة الحالية من البطولة القارية بالطبع - حيث تحتل المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 42 نقطة من 26 مباراة.
وأخيرًا في النخبة الآسيوية، صعد الاتحاد لمواجهة الوحدة الإماراتي في دور الـ16، على أن تقام المباراة في 14 من أبريل المقبل.
عطفًا على تلك النتائج، خرجت أصوات مطالبة برحيل مجلس إدارة النادي برئاسة فهد سندي، وكذلك الثنائي الأجنبي دومينجوس سواريز؛ الرئيس التنفيذي، ورامون بلانيس؛ المدير الرياضي، بجانب المدرب سيرجيو كونسيساو.
لكن إدارة الاتحاد اتخذت قرارًا مفاجئًا بتعيين محمد نور وحمد المنتشري كمستشارين لرئيس مجلس الإدارة لشؤون كرة القدم.
حضور نور والمنتشري لمران الاتحاد
بعد ساعات قليلة من تعيين نور والمنتشري بشكل رسمي في إدارة الاتحاد، حرص الثنائي على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم، أمس السبت.
ونشر الحساب الرسمي للنادي الجداوي، عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عدة صور للثنائي داخل ملعب التدريب، بينما يلتقي بكونسيساو واللاعبين ورامون بلانيس.
قرار الثنائي المعين حديثًا بحضور المران من داخل الملعب قوبل بانتقادات، حيث اعتبره البعض تدخلًا مباشرًا في عمل الجهاز الفني بقيادة كونسيساو..
الدوسري ينتقد تصرف نور والمنتشري
أحد من انتقدوا تصرف أسطورتي الاتحاد هو الإعلامي الرياضي دباس الدوسري، إذ رأى أن حضورهما المران يعني هز ثقة اللاعبين في سيرجيو كونسيساو، في مرحلة حرجة من الموسم.
وكتب الدوسري عبر حسابه على منصة "إكس": "الثقة لا تجزأ، حضور نور والمنتشري التمارين ودخولهم المنطقة الخضراء تصرف خاطئ يهز ثقة اللاعبين بكونيسياو ويزيد مشاكل الفريق".
وماذا بعد بالنسبة للاتحاد؟
العميد يواصل تدريباته خلال الأيام الحالية، خلال فترة التوقف الدولي لشهر مارس، على أمل لم الشتات قبل عودة المنافسات من جديد.
ومن المقرر أن يستأنف الاتحاد منافساته بمواجهة الحزم، في الثالث من أبريل المقبل، ضمن الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي.