قصة تورام ودور كريم بنزيما: محمد قادر ميتي يرد على الانتقال للهلال من أجل الأموال .. ويكشف تأثير إنزاجي!

قرر محمد قادر ميتي، موهبة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الخروج عن صمته، والرد على الادعاءات حول انتقاله إلى دوري روشن، من أجل الأموال، كاشفًا عن "نقطة التحول" التي غيرت مساره إلى السعودية، رغم أنه كان يرغب "مبدئيًا" في البقاء مع فريقه السابق رين.

المهاجم صاحب الـ18 عامًا، الذي نشأ في مدينة كريتاي، ومثل الفئات السنية في فرنسا، قبل أن يغير مساره لتمثيل منتخب كوت ديفوار تحت 23 عامًا، قرر الكشف عن كواليس العرض الهلالي، ووجود المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، الذي كان محفزًا له لاتخاذ خطوة الانتقال إلى المملكة.