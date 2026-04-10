محمد صلاح يوجه رسالة مؤثرة إلى آندي روبرتسون بعد إعلان زميله في ليفربول رحيله
تحية من أسطورة إلى صديق
وقد لجأ صلاح إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن مشاعره، حيث نشر مجموعة من الصور التي تسلط الضوء على الشراكة الطويلة الأمد بينهما في ميرسيسايد. ووجد المهاجم المصري صعوبة في إيجاد الكلمات المناسبة لوصف رحيله الذي يمثل نهاية حقبة بالنسبة للريدز، مؤكدًا على الروابط الشخصية العميقة التي نشأت بينهما منذ انضمامهما إلى النادي في صيف عام 2017.
وكتب على حسابه على X (تويتر سابقًا) @MoSalah: "مع هذه الصور التي تظهر الرابطة التي جمعتنا، كدت أشعر أنني أستطيع التغاضي عن عدم ذكر أي شيء بشأن رحيلك. لقد كان شرفًا لي أن أكون زميلك وصديقك. لقد فزت بكل شيء ورحلت كأسطورة. أنا متأكد من أننا سنلتقي مرة أخرى".
جاءت هذه الرسالة بعد أن قاد روبرتسون تحية زملائه في غرفة الملابس لصلاح عقب إعلان المهاجم رحيله، مما يعكس الاحترام المتبادل بين اثنين من عظماء أنفيلد.
نهاية رحلة دامت تسع سنوات
أكد نادي ليفربول رسمياً أن قائد منتخب اسكتلندا سيختتم مسيرته الحافلة بالإنجازات التي استمرت تسع سنوات عند انتهاء عقده هذا الصيف. وقد تجاوز اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً، الذي تم التعاقد معه من هال سيتي مقابل مبلغ متواضع، كل التوقعات، ليصبح ركيزة أساسية للفرق التي غزت إنجلترا وأوروبا والعالم تحت قيادة يورغن كلوب ثم آرني سلوت لاحقاً. وأقر النادي بمساهمته الهائلة، مشيراً إلى أنه سيغادر بصفته "أسطورة حقيقية لليفربول" بعد خوضه 373 مباراة.
وفي معرض تعليقه على قراره، اعترف اللاعب الدولي الاسكتلندي بأن مغادرة أنفيلد هي أصعب شيء كان عليه القيام به. وقال روبرتسون: "لقد كان هذا النادي جزءًا كبيرًا من حياتي وحياة عائلتي على مدار السنوات التسع الماضية". "لكن بالنسبة لي، اللاعبون ينتقلون، والناس الآخرون ينتقلون – الشيء الوحيد الذي يبقى هو النادي وبالطبع المشجعون. لقد قضيت تسع سنوات رائعة هنا. أعتقد أن الوقت قد حان بالنسبة لي للمضي قدماً والذهاب إلى أي مكان ستكون وجهتي التالية".
هجرة جماعية من أنفيلد
يتزامن رحيل روبرتسون مع فترة انتقالية مهمة بالنسبة لليفربول، حيث أصبح ثاني نجم بارز يعلن رحيله هذا الصيف. ففي حين يغادر صلاح بعد أن وافق على إنهاء عقده قبل عام من انتهائه، يغادر روبرتسون كلاعب حر. ويشير هذان الرحيلان إلى تغيير في الحرس، حيث يتجه النادي نحو تشكيلة أساسية أكثر شبابًا بينما يودع اللاعبين المخضرمين في الفريق الأكثر نجاحًا على مدى عقود.
وجد اللاعب الاسكتلندي نفسه في دور لاعب احتياطي هذا الموسم، حيث غالبًا ما كان يلعب دورًا ثانويًا خلف ميلوس كيركيز الذي انضم إلى الفريق في الصيف. على الرغم من تراجعه في الترتيب الهرمي للفريق، إلا أنه لا يزال مصممًا على إنهاء موسمه الأخير بأفضل شكل ممكن، حيث صرح قائلاً: "ما زلت أركز بشكل كامل على محاولة إنهاء هذا الموسم بأفضل شكل ممكن، لمساعدة هؤلاء اللاعبين ومحاولة منح المشجعين المزيد من اللحظات السعيدة. هذا هو هدفي، وآمل أن نتمكن من تحقيقه".
تاريخ حافل بالألقاب
يترك روبرتسون وراءه خزانة جوائز تضم تسعة ألقاب، أبرزها لقبان في الدوري الإنجليزي الممتاز ولقب دوري أبطال أوروبا لعام 2019. كما أن مساهمته الإحصائية لا تقل إثارة للإعجاب، حيث سجل 82 مشاركة في أهداف من خط الدفاع خلال الفترة التي قضاها مرتدياً القميص الأحمر. وأصبحت طاقته التي لا تعرف الكلل على الجانب الأيسر سمة مميزة لهوية ليفربول، مما جعله أحد أكثر الشخصيات المحبوبة في عصر «كوب» الحديث.