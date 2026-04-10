محمد صلاح يوجه رسالة مؤثرة إلى آندي روبرتسون بعد إعلان زميله في ليفربول رحيله

وقد لجأ صلاح إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن مشاعره، حيث نشر مجموعة من الصور التي تسلط الضوء على الشراكة الطويلة الأمد بينهما في ميرسيسايد. ووجد المهاجم المصري صعوبة في إيجاد الكلمات المناسبة لوصف رحيله الذي يمثل نهاية حقبة بالنسبة للريدز، مؤكدًا على الروابط الشخصية العميقة التي نشأت بينهما منذ انضمامهما إلى النادي في صيف عام 2017.

وكتب على حسابه على X (تويتر سابقًا) @MoSalah: "مع هذه الصور التي تظهر الرابطة التي جمعتنا، كدت أشعر أنني أستطيع التغاضي عن عدم ذكر أي شيء بشأن رحيلك. لقد كان شرفًا لي أن أكون زميلك وصديقك. لقد فزت بكل شيء ورحلت كأسطورة. أنا متأكد من أننا سنلتقي مرة أخرى".

جاءت هذه الرسالة بعد أن قاد روبرتسون تحية زملائه في غرفة الملابس لصلاح عقب إعلان المهاجم رحيله، مما يعكس الاحترام المتبادل بين اثنين من عظماء أنفيلد.