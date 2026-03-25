محمد صلاح يوافق على التنازل عن راتبه في ليفربول البالغ 400 ألف جنيه إسترليني لتسهيل رحيله مجانًا في الصيف

تحدث صلاح عن رحيله الوشيك في رسالة فيديو مؤثرة مساء الثلاثاء. وقال: "للأسف، لقد حان اليوم. هذا هو الجزء الأول من وداعي". "سأغادر ليفربول في نهاية الموسم. لم أتخيل أبدًا إلى أي مدى سيصبح هذا النادي، وهذه المدينة، وهؤلاء الناس جزءًا من حياتي. ليفربول ليس مجرد نادٍ لكرة القدم. إنه شغف. إنه تاريخ. إنه روح. لا أستطيع أن أشرح ذلك بالكلمات لأي شخص ليس جزءاً من هذا النادي. احتفلنا بالفوز. فزنا بأهم الألقاب وقاتلنا معاً خلال أصعب الأوقات في حياتنا.

"أود أن أشكر كل من كان جزءًا من هذا النادي طوال فترة وجودي هنا، وخاصة زملائي في الفريق، السابقين والحاليين. أما بالنسبة للجماهير، فلا أجد الكلمات الكافية. الدعم الذي أظهرتموه لي، خلال أفضل أوقات مسيرتي، ووقوفكم إلى جانبي في أصعب الأوقات. إنه شيء لن أنساه أبدًا، وسأحمله معي دائمًا. الرحيل ليس سهلاً أبدًا. لقد منحتموني أفضل أوقات حياتي، وسأظل دائمًا واحدًا منكم، وسيظل هذا النادي دائمًا بيتي، لي ولعائلتي. شكرًا لكم على كل شيء. بفضلكم جميعًا، لن أمشي وحدي أبدًا."



