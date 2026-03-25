محمد صلاح ينضم إلى ليونيل ميسي في الدوري الأمريكي لكرة القدم؟! إنتر ميامي «مستعد» لتقديم عرض انتقال لأيقونة ليفربول المغادرة

أحدث صلاح ضجة كبيرة في عالم كرة القدم بتأكيده أنه سيغادر ليفربول في نهاية الموسم. ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة «ذا إندبندنت»، فإن نادي إنتر ميامي مستعد لتقديم عرض لجذب صلاح عبر المحيط الأطلسي، وهو على استعداد لمنافسة العروض المربحة المقدمة من الدوري السعودي للمحترفين.

ومع ذلك، لن تخلو هذه الخطوة من التعقيدات. لا يمتلك ميامي حاليًا أي مقاعد متاحة للاعبين المعينين (DP)، وهي مطلوبة لتوقيع عقد مع لاعب من عيار صلاح خارج سقف الرواتب المحدد للدوري. ولتحويل هذه الخطوة الحلمية إلى حقيقة، سيحتاج النادي الذي يتخذ من فلوريدا مقرًا له إلى إجراء تعديل كبير في تشكيلة الفريق هذا الصيف لاستيعاب وصوله.