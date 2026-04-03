محمد صلاح «يستحق تمامًا» الإشادة الحارة التي يوجهها له ليفربول، في حين يأمل آرني سلوت أن يتمكن البطل المغادر من إضافة لقبين آخرين إلى رصيده من الألقاب

لقد كان المهاجم المصري حجر الزاوية في نجاح النادي على مدار ما يقرب من عقد من الزمان، ويؤمن مدربه بأن هذا التدفق العاطفي الحالي هو انعكاس مناسب لتأثيره. وعلى الرغم من تأكيد رحيله، شدد سلوت على أن صلاح لا يزال مركزاً على مهمته الأخيرة في أنفيلد.

وقال سلوت للصحفيين: "هل هو جاهز؟ نعم، إنه جاهز. تدرب أمس واليوم، وهو جاهز للعب. ما حدث منذ أن أعلن خبر رحيله هو ما يستحقه تمامًا. مسيرة لا تصدق في هذا النادي، كل ثلاثة أيام، الفوز بالبطولات، رأيت صورة جميلة له أمام جميع البطولات التي فاز بها، لذا آمل أن يتمكن من إضافة بطولتين أخريين قبل نهاية الموسم".

"دفعة معنوية؟ ربما للنادي، لكن هذا لا يهم بالنسبة لمو، وهذا ما أظهره، فهو دائمًا جاهز في أفضل حالة ممكنة وهذا لا يتغير، لقد بذل دائمًا كل ما في وسعه من أجل هذا النادي طوال السنوات. آمل أن يتمكن من تقديم المزيد، لكن هذا غير واقعي لأنه بذل كل ما لديه. إذا كان لدينا مو في نفس المستوى الذي كان عليه طوال سنوات عديدة، فسيكون ذلك عونًا كبيرًا لنا."