آن أوان التعلم من محمد صلاح .. لقد مللنا من هيثم حسن "نسخة سلتيك"!

مع نزوله بديل في الشوط الثاني، لم يفلح المصري هيثم حسن في قيادة سلتيك لاقتناص الثلاث نقاط أمام داندي يونايتد، واكتفى بالتعادل (2-2)، ضمن الجولة الـ11 من الدوري الاسكتلندي.

رفاق المصري تقدموا أولًا بهدف المتألق كاميليو دوران في الدقيقة 18، قبل أن يدرك الضيوف التعادل في الدقيقة 28 عن طريق زاكاري سابسفورد.

داندي يونايتد تقدم للمرة الأولى في المباراة في الدقيقة 31 بفضل هدف ثاني، سجله نيل فاروجيا، لكن أصحاب الأرض أدركوا التعادل في الدقيقة 65 عن طريق ليام سكاليس.

ورغم خسارة نقطتين إلا أن سلتيك حافظ على صدارته لجدول ترتيب الدوري الاسكتلندي برصيد 28 نقطة متفوقًا بأربع نقاط عن رينجرز "الوصيف. فيما يحل داندي يونايتد في المركز الخامس بـ16 نقطة.

وللتعمق أكثر فيما قدمه الجناح المصري هيثم حسن في 45 دقيقة مشاركة مع سلتيك أمام داندي يونايتد، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..



