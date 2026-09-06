سجل ونجا من إصابة: رسالة المدرب الجديد بعد الخماسية.. "طرابزون ليس محمد صلاح فقط"!

عندما يسجل، تنام طرابزون سعيدة، وها هو "الملك المصري" محمد صلاح يترك بصمة جديدة في دوري السوبر التركي، بقيادة فريقه لانتصار كبير على جنتشلربيرليجي بخماسية نظيفة، في ميدان بابارا بارك، ضمن الجولة الرابعة من المسابقة.

في أولى مباراة تحت قيادة حسين جمشير، الذي تولى قيادة طرابزون سبور بعد إقالة المدرب فاتح تيكي، سجل محمد صلاح من علامة الجزاء، في الدقيقة 14، وصنع تمريرة حاسمة إلى إرنست موسى بالدقيقة 59، فيما استعاد بول أوناوتشو أوج تألقه بالتسجيل "مرتين"، في الدقيقتين 5 و22، بينما وقّع فرانكولينو دجو على خامس الأهداف في الدقيقة 78.

ورفع طرابزون سبور رصيده إلى 7 نقاط، محققًا انتصارين مقابل تعادل وهزيمة، في أربع مباريات، ليحتل المركز الرابع، بفارق الأهداف عن جنتلريبرليجي، الذي جاء في المركز السادس.

ماذا فعل محمد صلاح؟ وما أبرز ملامح طرابزون سبور تحت قيادة جمشير؟ هذا ما نستعرضه في النقاط التالية..