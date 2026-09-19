هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Mohamed Salah Osimhen Trabzonspor (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

جلطة سراي أم مانشستر يونايتد؟: محمد صلاح كسر تقاليد الأتراك "بعقله" .. ارتدِ قميص "صاحب الهاتريك" يا أوسيمين!

فقرات ومقالات
محمد صلاح
طرابزون سبور
جلطة سراي
الدوري التركي الممتاز

أول هاتريك للملك المصري مع طرابزون سبور..

هناك مباريات يكون الفوز فيها أكبر من مجرد "ثلاث" نقاط، خاصة وإن كنت البطل الأول في اقتناص الفوز، هكذا كان محمد صلاح، الذي قاد طرابزون سبور، لانتصار ساحق على جلطة سراي بنتيجة (4-0)، من قلب ميدان بابارا بارك، ضمن الجولة السادسة من دوري السوبر التركي "2026-2027".

انتصار أثبت بأن صلاح "جوهرة لم تفقد بريقها"، بعدما ساهم في رباعية طرابزون، سواءً بتسجيله الأهداف الأول والثالث والرابع، أو بصناعته الهدف الثاني إلى نوح سافيولو، في الدقائق 4 و39 و44 و80، في مباراة شهد طرد لاعب جلطة سراي أوجوتشوكو، وكذلك مدربه أوكان بوروك.

الواقع تراه في ترتيب الـ(سوبر ليج)؛ طرابزون "المتخبط" يحقق انتصاره الثالث، ويرفع رصيده إلى 10 نقاط، ليحتل المركز الثالث، وجلطة سراي المتصدر الذي حقق 4 انتصارات متتالية، يتذوق خسارته الأولى في المسابقة.

تذاكر مباريات طرابزون سبور في الدوري التركي!اشترِ تذكرتك الآنَ!

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز ما قدم صلاح في مواجهة طرابزون وجلطة سراي..

  • صلاح وجد "نسخة مانشستر" .. وظاهرة تاريخية للملك المصري!

    من كان ينظر إلى وضع طرابزون سبور قبل المباراة، سيقول إن جلطة سراي سيخرج بفوز مطمئن، أمام فريق يلعب المباراة الأولى مع مدربه الجديد "توماس ريس"، فضلًا عن نتائجه المتخبطة في الدوري، ولعلّ هذا كان يصبّ في مصلحة صلاح ورفاقه؛ كون جلطة سراي لعب بطمأنينة الصدارة، رغم افتقاده لهدّافه النيجيري فيكتور أوسيمين، الذي يغيب بسبب الإصابة.

    صلاح بدا وكأنه استعاد روح ليفربول، خاصة في مواجهاته أمام مانشستر يونايتد، الذي كان ضحيته المفضلة في إنجلترا، فسواء كان الجناح المصري في أوج حالاته أو ليس كذلك، كان "يتعملق" أمام اليونايتد، وهو الذي سجّل 16 هدفًا وصنع 6 تمريرات حاسمة في 18 مباراة أمامه.

    وما يمكن قوله، إن صلاح دومًا ما كان يجد ضحية من الكبار، في مسيرته، سواءً كان مع الطرف الأضعف أم في قمة كروية، في ظاهرة تاريخية نستعرضها في النقاط التالية..

    * مع المقاولون العرب، كان أول أهدافه في الدوري المصري، في مرمى الأهلي.

    * في فترته الاحترافية الأولى مع بازل، برز تألقه خاصة في الدوري الأوروبي، حينما تمكن من التسجيل ضد توتنهام وتشيلسي.

    * مع تشيلسي، وقّع على أول أهدافه في الدوري الإنجليزي، في شباك آرسنال.

    * عندما انتقل إلى فيورنتينا، لم يجد معاناة في هز شباك إنتر في الدوري الإيطالي، أو يوفنتوس الذي سجل ضده مرتين في كأس إيطاليا.

    أما عن فترته مع روما وليفربول، فحدث ولا حرج، فإن صلاح لم يخطئ في دك شباك الكبار، إلا أن ما ذكرته بالأعلى كان مثالًا على أن قائد الفراعنة، كان دائمًا ما يجد ضحيته من الكبار، حتى وإن كان من الطرف الأضعف، أو في مباراة قمة.

    • إعلان
  • Leao GalatasarayGetty Images

    لعنة ميلان .. وعلى أوسيمين أن يرتدي قميص صلاح مع طرابزون!

    على الطرف الآخر، إذا ما نظرنا إلى جلطة سراي، فحدّث ولا حرج بشأن "الشوارع الخلفية"، تلك التي انطلق فيها محمد صلاح مسافة 85 مترًا، ليسجل هدفه الأول، أو سجل منها فرانكولينو ديجو، هدفًا ألغي بداعي التسلل.

    لنترك هذا الملف جانبًا، ولنتحدث عن رافائيل لياو الذي انتقل إلى جلطة سراي بـ52 مليون دولار، بحثًا عن البطولات، بعد رحيله "منبوذًا" من جماهير ميلان، ولكن يبدو أن لعنة الروسونيري لا تزال تطارد الجناح البرتغالي، الذي عانى من الرقابة المُحكمة التي جعلتنا لا نشاهد تلك النسخة التي كانت تصنع الخطورة دومًا على الطرف الأيسر، من حيث التوغلات واختراقات المدافعين.

    أما عن فيكتور أوسيمين، الذي ارتدى قميص محمد صلاح مع منتخب مصر، من أجل دعمه في كأس العالم 2026، فالآن بات عليه أن يعيد ارتداء قميصه ولكن مع طرابزون، اعترافًا بهذا الانتصار المثير الذي كان غائبًا عنه، تمامًا مثلما كان غائبًا عن مواجهة المركز الثالث في كأس أمم إفريقيا 2026، حينما انتزعت نيجيريا البرونزية من الفراعنة، وكأن ردّ صلاح كان يحمل قليلًا من الثأر، في مواجهتين لم يشارك بهما الهدّاف النيجيري.


  • ذكاء صلاح وإنقاذ ريس .. كسر أعراف الدوري التركي

    كنت قد تحدثت في مباراة طرابزون الأولى مع صلاح، إنه يجب على الملك المصري الحذر من طبيعة الدوري التركي، التي تعتمد شعار "القوة البدنية"، والصراعات العنيفة، إلا أن مواجهة جلطة سراي أثبتت بأن "العقل يغلب القوة".

    صلاح ترك لعبة الالتحامات إلى زميله فابينيو، الذي قدم واحدة من أفضل مبارياته، وكان الند بالند في لعبة المواجهات الثنائية، واعتمد الملك المصري شعار استخدام العقل، في اللعب على المساحات، واستغلال الفوارق بين الخطوط، من أجل التحرك في العمق أو التمريرات الحاسمة، مثل لقطة الهدف الثاني.

    في المقابل، أدرك توماس ريس بأن مفتاح تعطيل جلطة سراي، في إيقاف تحركات ليروي ساني (الأكثر نشاطًا) ورافائيل لياو، فيما لعب أونانا كعادته، دور البطولة في الذود عن مرماه تجاه بعض الفرص المحققة.

    بشكل عام، فإن توماس ريس، الذي عُرف بأنه المدرب القادر على التعامل مع الظروف الطارئة، نجح بامتياز في إدارة مباراة جلطة سراي، وقدم بداية قد يعول عليها طرابزون كثيرًا، لإثبات أن انتصاراته لا تأتي أمام الفرق الصغيرة فقط.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل

  • بيشكتاش يعض الأنامل .. هل أنتم نادمون؟

    قبل أيام، خرج أرطغرل دوجان، رئيس نادي طرابزون سبور، للتعليق على ما ذكرته صحف إسطنبول، بأن صلاح يشعر بالندم إزاء خطوة انتقاله إلى النادي، ليعلق بقوله "صلاح سعيد للغاية في طرابزون، لقد استقطبنا شخصية مميزة، وهو يساعدنا بكل الطرق، وهو أول من يصل إلى التدريب وآخر من يغادره".

    في الحقيقة، من يستحق أن يعض أصابع الندم الآن، هم بيشكتاش، الذين لم يستجيبوا لمطالب صلاح ووكيله، بعدما كان الملك المصري قريبًا من العملاق التركي، بعدما أثبت بأنه مكسب هائل للكرة التركية، ساهم في تحقيق انتصارات تجارية واستثمارية لناديه، وها هي أبعاد الصفقة تظهر بقوة في أرض الميدان.

الدوري التركي الممتاز
جلطة سراي crest
جلطة سراي
جلطة سراي
قاسم باشا crest
قاسم باشا
قاسم باشا