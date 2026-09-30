يبدو أن عدم الاستقرار بات يهدد طريق النجم المصري محمد صلاح من منتخب بلده إلى طرابزون سبور، حيث تورط 14 مسؤولًا بالنادي التركي في قضية مراهنات، وسط تحقيقات الاتحاد المحلي لكرة القدم.
الأزمات تلاحق محمد صلاح من مصر إلى تركيا .. المراهنات تهدد مسؤولي طرابزون سبور
ما القصة؟
أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم اليوم الأربعاء، إحالة 448 إداريًا ومسؤولًا بأندية الدوري الممتاز والدرجة الأولى إلى لجنة الانضباط، بتهمة "الرهان" في آخر خمس سنوات، بينما كانوا يتولون مناصبهم في الأندية التركية.
من بين المتهمين، أرطغرل دوغان؛ رئيس طرابزون سبور، بجانب 13 إداريًا بالنادي نفسه، وهو العدد الأكبر من بين كافة الأندية المتهم مسؤوليها.
وقد أحيل 10 مسؤولين من بشكتاش، و5 من جلطة سراي، بجانب 3 من فنربخشه إلى لجنة الانضباط أيضًا بتهمة التورط في المراهنات خلال فترة عملهم.
- Anadolu Agency
رئيس طرابزون سبور يدافع عن نفسه
من جانبه، لم يتأخر رد أرطغول دوغان؛ رئيس طرابزون سبور، كثيرًا وحرص على توضيح الصورة لجماهيره، مشددًا على سلامة موقفه.
وقال دوغان في تصريحات نقلتها عدة صحف تركية منها "BPT": "أنا شخص صريح، والجميع يعرفني. أنا في عامي التاسع في الإدارة. لم تكن مثل هذه الأمور مطروحة على جدول الأعمال من قبل. كان الاتحاد التركي يُبلغ المسؤولين في السابق بشأن هذه الأمور، لكنه لم يُبلغ المسؤولين هذه المرة".
وأضاف: "أريد أن أقول شيئًا، لا توجد هنا أي حالة تعمد أو أي شيء من هذا القبيل. لدينا هنا أصدقاء سابقون وأصدقاء من المسؤولين. جميعهم أصدقاء مستقيمون وأصحاب أخلاق. وأنا أضمن شخصياتهم جميعًا. تحدثنا عن الأمر من قبل، وأبلغت أيضًا الجهات المختصة بما يلزم. كان لدي حساب مغلق من قبل. هذه الشركات كانت رعاة للأندية، وتم تنظيم حفلات الإعلان عنها".
دوغان اختتم: "لم يعتقد أحد أن مشكلة ستأتي من هنا. يبدو أن الاتحاد التركي لكرة القدم فكّر بهذه الطريقة. إذا كان لدينا خطأ، فليُعذرنا، لكن ليس لدينا خطأ. وأنا أعرف أيضًا أصدقاءنا في الأندية الأخرى. في السنوات السابقة لم تكن هناك مثل هذه الأمور مطروحة، وقد فتح الناس حسابات. الأمر يعود إلى سنوات مضت. لقد أُغلق حسابي حتى قبل وقوع الأحداث".
الاستقرار يدير ظهره لصلاح
تلك القضية تلقي بظلالها على طرابزون سبور بعد قرابة الشهرين من التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، في أضخم الصفقات بتاريخ النادي.
لكن منذ أن انضم مو للنادي التركي، ولم يشهد استقرارًا كاملًا، حيث تم إقالة المدرب فاتح تيكي في أوائل سبتمبر الجاري، بداعي تراجع النتائج والأداء.
والآن قضية المراهنات تلقي بظلالها على إدارة النادي، ويبدو أنه سيكون موسمًا لا يعرف الاستقرار.
- JNA Press
أزمات صلاح من مصر إلى تركيا
تلك الأزمة التي ضربت طرابزون سبور بشكل مفاجئ، تأتي بعد أيام من أخرى عاشها محمد صلاح مع منتخب مصر قبل أيام قليلة..
في 25 من سبتمبر الجاري، شارك محمد صلاح مع مصر أمام أنجولا، ضمن الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027، لكن المدرب حسام حسن قام باستبداله في الشوط الثاني.
تصرف المدرب أغضب صلاح بحسب ما زعمت الصحف المصرية، خاصةً وأنه صرح بعد المؤتمر الصحفي مؤكدًا أن قراره كان لأسباب فنية.
والمفاجأة مغادرة مو لمعسكر الفراعنة في اليوم التالي مباشرةً، وإن كان الاتحاد المصري برر هذا التصرف بأن هدفه الحفاظ على سلامته كون مواجهة جنوب السودان في الجولة الثانية من التصفيات نفسها، أقيمت على ملعب بنجيل صناعي.
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