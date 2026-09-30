الأزمات تلاحق محمد صلاح من مصر إلى تركيا .. المراهنات تهدد مسؤولي طرابزون سبور

من جانبه، لم يتأخر رد أرطغول دوغان؛ رئيس طرابزون سبور، كثيرًا وحرص على توضيح الصورة لجماهيره، مشددًا على سلامة موقفه.

وقال دوغان في تصريحات نقلتها عدة صحف تركية منها "BPT": "أنا شخص صريح، والجميع يعرفني. أنا في عامي التاسع في الإدارة. لم تكن مثل هذه الأمور مطروحة على جدول الأعمال من قبل. كان الاتحاد التركي يُبلغ المسؤولين في السابق بشأن هذه الأمور، لكنه لم يُبلغ المسؤولين هذه المرة".

وأضاف: "أريد أن أقول شيئًا، لا توجد هنا أي حالة تعمد أو أي شيء من هذا القبيل. لدينا هنا أصدقاء سابقون وأصدقاء من المسؤولين. جميعهم أصدقاء مستقيمون وأصحاب أخلاق. وأنا أضمن شخصياتهم جميعًا. تحدثنا عن الأمر من قبل، وأبلغت أيضًا الجهات المختصة بما يلزم. كان لدي حساب مغلق من قبل. هذه الشركات كانت رعاة للأندية، وتم تنظيم حفلات الإعلان عنها".

دوغان اختتم: "لم يعتقد أحد أن مشكلة ستأتي من هنا. يبدو أن الاتحاد التركي لكرة القدم فكّر بهذه الطريقة. إذا كان لدينا خطأ، فليُعذرنا، لكن ليس لدينا خطأ. وأنا أعرف أيضًا أصدقاءنا في الأندية الأخرى. في السنوات السابقة لم تكن هناك مثل هذه الأمور مطروحة، وقد فتح الناس حسابات. الأمر يعود إلى سنوات مضت. لقد أُغلق حسابي حتى قبل وقوع الأحداث".