احتفال يستحق البكاء: صلاح طبق "نظرية بيرلو" أمام فولهام .. انسَ مقولتك يا سلوت إذا أردت الثأر من باريس!

وأخيرًا عادت البسمة لترتسم على وجوه جماهير ليفربول، وهي تشاهد فريقها ينتصر أخيرًا في الدوري الإنجليزي، بعد تعثر لثلاث جولات، وخسارة أمام باريس سان جيرمان في ذهاب دوري أبطال أوروبا.

بثنائية ريو نجوموها ومحمد صلاح، حقق ليفربول فوزًا على فولهام بنتيجة (2-0)، على ملعب آنفيلد، ضمن حساب الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي، بموسم 2025-2026.

وأحيا ليفربول آماله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، حيث يحتل المركز الخامس، برصيد 52 نقطة، بينما تجمد رصيد فولهام عند 44 نقطة، في المركز الحادي عشر.

ماذا قدم صلاح في ليلة إحرازه الهدف السادس في البريمييرليج هذا الموسم؟ والذي عاد به لهز شباك فولهام منذ موسم 2022-2023؟ هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، في النقاط التالية..