أحمد فرهود

أغضب جماهيره، أسعدهم وأرعبهم: محمد صلاح "كوكتيل غريب" ضد جلطة سراي.. وليفربول يهدد باريس سان جيرمان علنًا!

ماذا حدث في قمة ليفربول وجلطة سراي؟!..

يقولون إن لليالي دوري أبطال أوروبا في "أنفيلد"، سحرًا خاصًا؛ لكن بالنسبة لنادي جلطة سراي التركي، كان كابوسًا مخيفًا.

وسقط جلطة سراي (0-4) ضد العملاق الإنجليزي ليفربول، مساء يوم الأربعاء، ضمن منافسات إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

وبالتالي.. فشل الفريق التركي في الحفاظ على نتيجة مباراة الذهاب؛ والتي فاز فيها بهدف مقابل لا شيء، ضد ليفربول.

أما ليفربول بفضل رباعية الإياب، والتي سجلها دومينيك سوبوسلاي وهوجو إيكيتيكي وريان جرافنبرخ ومحمد صلاح؛ فقد ضمن التأهل إلى ربع نهائي البطولة الأوروبية، ضاربًا موعدًا ناريًا مع نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز ليفربول الكبير على جلطة سراي..

    محمد صلاح بـ"وجه اللاعب المُستهتر" في الشوط الأول

    قدّم الفرعون المصري محمد صلاح، واحدًا من أسوأ أشواطه؛ وذلك خلال مواجهة ناديه الإنجليزي ليفربول ضد فريق جلطة سراي التركي، ضمن منافسات إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

    سوء صلاح في الشوط الأول، لم يكن في التحركات أو خلق الفرص أبدًا؛ وإنما ما يُمكن تسميته بـ"الاستهتار"، أمام مرمى الفريق التركي.

    نعم.. الفرعون المصري ظهر بـ"وجه المُستهتر"، خلال الشوط الأول من القمة الأوروبية الكبيرة؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: الاستعراض بدلًا من التركيز في الإنهاء.

    * ثانيًا: اللجوء إلى الفردية في كثير اللقطات.

    وتجلى استهتار صلاح الذي أغضب جماهيره، في الانفراد الذي أهدره في الدقيقة 29، بعد أن حاول الإنهاء بطريقة جمالية، برفع الكرة فوق حارس الفريق التركي؛ بالإضافة إلى "ركلة الجزاء" التي ضيّعها في الدقيقة 45+4، عندما فشل في تسديدها بطريقة "بانينكا".

  • محمد صلاح ينتفض.. ويقلق الجماهير بـ"غرفة الملابس"!

    واستكمالًا للنقطة الماضية؛ يجب التأكيد على أهمية النجم المصري الكبير محمد صلاح، داخل صفوف العملاق الإنجليزي ليفربول.

    أهمية صلاح داخل ليفربول، يعلمها نجوم الفريق الإنجليزي قبل مديرهم الفني الهولندي أرني سلوت؛ وهو ما اتضح في احتفالية النجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي معه، خلال مواجهة نادي جلطة سراي التركي.

    إيكيتيكي اعترف بدور صلاح الكبير في الهدف الذي سجله، حيث قدّم إليه التمريرة الحاسمة؛ ليقوم المهاجم الفرنسي بالإشارة إلى الفرعون المصري، ثم حمله للأعلى.

    إلا أنه سيكون على صلاح، خلال الفترة القادمة مع العملاق الإنجليزي؛ الآتي:

    * الابتعاد عن الاستعراض، واستعادة مستواه سريعًا.

    * أو.. عدم الحزن إذا استبدله سلوت؛ حال استمر بهذا الاستعراض.

    لكن.. يبدو أن الفرعون المصري اختار النقطة الأولى؛ وهو الابتعاد عن الاستعراض، واستعادة مستواه مرة أخرى.

    صلاح نزل الشوط الثاني ضد جلطة سراي بـ"وجه مغايّر" تمامًا؛ حيث صنع الهدف الثاني لإكيتيكي - كما ذكرنا - وتسبب في الثالث، قبل أن يسجل الرابع بنفسه.

    وجاء هدف محمد صلاح بشكلٍ خرافي، من خلال تسديدة قوية في الزاوية البعيدة من المرمى؛ ليتناسب مع الرقم الذي حققه به.

    ووصل صلاح بهذا الهدف؛ إلى "الرقم 50" في مسابقة دوري أبطال أوروبا، عبر مسيرته الكروية.

    إلا أن عودته القوية في الشوط الثاني، لم لم تنتهِ بشكل مثالي؛ حيث يبدو أنه تعرض للإصابة، خرج على إثرها من أرضية الملعب.

    وتحدث صلاح مع سلوت بعد استبداله، في الدقيقة 74 من عمر المباراة؛ قبل أن يتجه مباشرة إلى "غرفة الملابس"، في مشهد أثار قلق الجماهير.

  • ليفربول و"رسالة تهديد صريحة" لباريس سان جيرمان

    وبعيدًا عن الفرعون المصري محمد صلاح؛ نستطيع التأكيد على أن نادي ليفربول الإنجليزي قدّم واحدة من أفضل مبارياته الأوروبية خلال الموسم الحالي، ضد فريق جلطة سراي التركي.

    ليفربول سيطر على المباراة بالكامل، وصنع الفرصة تلو الأخرى بكل الأشكال الممكنة؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: الهجوم من الطرفين؛ سواء الأيمن أو الأيسر.

    * ثانيًا: التوغل من العمق؛ باستغلال الفراغات بين الوسط والدفاع.

    * ثالثًا: التسديد من المسافات البعيدة؛ كأحد الحلول.

    ووجدنا عدم مركزية في أداء نجوم ليفربول، فوق أرضية المستطيل الأخضر؛ وهو ما صعب الأمور على دفاعات الفريق التركي، طوال المباراة.

    وبالتالي.. أرسل ليفربول "رسالة شديدة اللهجة" إلى نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان الفرنسي، قبل المواجهة المرتقبة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؛ مفاداها أنه لن يكون خصمًا سهلًا أبدًا، كما يعتقد البعض.

    والبعض استبعد ليفربول من المنافسة الأوروبية، بسبب المستوى السيئ الذي يقدّمه محليًا، في الموسم الرياضي الحالي؛ إلا أن الريدز واضح أنه يركز كليًا على هذه المسابقة، وهو ما تجلى ضد جلطة سراي.

  • فيكتور أوسيمين.. لعب بـ"يد واحدة" ثم استسلم أخيرًا!

    أخيرًا.. لا يجب أن ننهي تقريرنا، بدون الحديث عن النجم النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نادي جلطة سراي التركي.

    أوسيمين لا يزال يظهر من مباراة إلى أخرى، أنه "الكل في الكل" داخل جلطة سراي؛ وهو ما تجلى ضد نادي ليفربول الإنجليزي، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

    وهذه المرة اتضحت أهمية أوسيمين في الجانب السلبي؛ وذلك بتأثر الفريق باستبداله في استراحة بين الشوطين، من مواجهة ليفربول.

    وتلقى المهاجم النيجيري ضربة قوية على مستوى معصم اليد، في الدقائق الأولى من المباراة؛ حيث أكمل الـ45 دقيقة الأولى وهو يتألم، حتى تم استبداله.

    وبخروج فيكتور أوسيمين بين الشوطين، انهار جلطة سراي بشكلٍ كامل؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: راحة كبيرة لمدافعي ليفربول؛ وذلك في بناء الهجمات.

    * ثانيًا: عدم وجود أي خطورة على مرمى ليفربول؛ وذلك بعد خروجه.

    أي أن جلطة سراي بدون أوسيمين، فقد الضغط المبكر على دفاعات ليفربول؛ بالإضافة إلى عدم وجود أي ملامح، لتسجيل الأهداف.

