حاول إهانة محمد صلاح فحوله لاعبو ليفربول لـ"أضحوكة" .. رحلة أرني سلوت من "شكرًا باريس" إلى "اذهبوا إلى الجحيم"!

الأمل الأخير لليفربول يبدأ في التلاشي تدريجيًا، ومن الهزيمة أمام برايتون في الدوري الإنجليزي إلى وداع كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر سيتي، وصولًا إلى الخسارة الليلة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا .. لا جديد يذكر ولا قديم يعاد في كتيبة المدرب الهولندي أرني سلوت!

بطل دوري أبطال أوروبا 2024-2025، نجح في الفوز يوم الأربعاء، بثنائية نظيفة أمام بطل الدوري الإنجليزي، على استاد الأمراء، ضمن ذهاب ربع نهائي البطولة القارية.

ثنائية باريس سجلها ديزيري دوي وخيفيتشا كفاراتسخيليا في الدقيقتين 11 و65 من عمر المباراة، لتذهب كتيبة لويس إنريكي لأنفيلد في 14 من أبريل الجاري، حيث لقاء الإياب، بأفضلية كبيرة.

وللتعمق أكثر في أبرز تفاصيل قمة باريس سان جيرمان وليفربول، دعونا نستطرد في السطور التالية..