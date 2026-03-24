محمد صلاح "الملك الذي ترك عرشه": هرب من جحيم محتمل في ليفربول.. والألمان لن يجدوا "شماعة مصرية" لتبرير الفشل

نهاية قصة الحب بين محمد صلاح وليفربول رسميًا..

لم يكن إعلان الفرعون المصري محمد صلاح، الرحيل عن العملاق الإنجليزي ليفربول، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ مجرد إنهاء قصة عادية للاعب ما مع ناديه، بل زلزالًا هز أركان "أنفيلد".

صلاح قرر وضع حد لمسيرة دامت 9 سنوات مع ليفربول؛ حقق خلالها العديد من الألقاب، مع تحطيم الكثير من الأرقام القياسية.

ورغم أن الفرعون المصري، كان بإمكانه تحقيق المزيد من البطولات والأرقام القياسية؛ إلا أنه فضل أن يغمد سيفه في هذا التوقيت، ويحافظ على إرثه الذي حققه في السنوات الماضية.

نعم.. صلاح تراجع مستواه في الموسم الرياضي الحالي، بشكلٍ ملحوظ للغاية - بالمقارنة مع السنوات الماضية -؛ كما دخل في صدامات مع مجلس إدارة ليفربول، والمدير الفني الهولندي للفريق الأول أرني سلوت.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ مجموعة من النقاط المهمة بعد إعلان محمد صلاح الرحيل عن ليفربول، وكيف أصبح هذا القرار لا مفر منه أبدًا..

  Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg

    إنجازات محمد صلاح و"أرقامه" بقميص ليفربول

    في البداية.. يجب الإشارة إلى الإنجازات التي حققها الفرعون المصري محمد صلاح، مع العملاق الإنجليزي ليفربول؛ منذ الانضمام إليه صيف 2017، قادمًا من فريق العاصمة الإيطالية روما.

    وتوّج صلاح بجميع الألقاب الممكنة مع ليفربول، والتي وصلت إلى 9 بطولات؛ وذلك على النحو التالي:

    * الدوري الإنجليزي: مرتان.

    * كأس الرابطة الإنجليزية: مرتان.

    * كأس الاتحاد الإنجليزي: مرة.

    * الدرع الخيرية "السوبر": مرة

    * دوري أبطال أوروبا: مرة.

    * كأس السوبر الأوروبي: مرة.

    * كأس العالم للأندية: مرة.

    وبإمكان صلاح أن يضيف لقبين أخريين، إلى سجل بطولاته مع "الريدز"؛ عندما يحين موعد رحيله بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، وهما: "دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي".

    وعلى المستوى الشخصي.. شارك صلاح في 435 مباراة رسمية مع ليفربول؛ حيث ساهم خلالها في 377 هدفًا "سجل 255 وصنع 122"، حتى الآن.

    وهذه الأرقام مرشحة للزيادة؛ حيث لا يزال أمام الفرعون المصري عديد المباريات، قبل إسدال الستار على رحلته مع ليفربول بشكلٍ رسمي.

  Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg

    أرقام ضحى بها محمد صلاح بـ"الرحيل" عن ليفربول

    والآن.. لننتقل بحديثنا إلى الأرقام التي ضحى بها الفرعون المصري محمد صلاح؛ وذلك برحيله عن العملاق الإنجليزي ليفربول، في نهاية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    ويحتل صلاح حاليًا، "المركز الثالث" في قائمة هدافي ليفربول تاريخيًا، بجميع البطولات المحلية والخارجية؛ على النحو التالي:

    * 1- إيان راش: 346 هدفًا.

    * 2- روجر هانت: 285 هدفًا.

    * 3- محمد صلاح: 255 هدفًا.

    أي أن صلاح يبتعد بـ30 هدفًا عن "الوصافة"، و91 هدفًا عن الهداف التاريخي لليفربول.

    كما أن صلاح يُعد الهداف التاريخي "الرابع"، لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"؛ على النحو التالي:

    * 1- آلان شيرار: 260 هدفًا.

    * 2- هاري كين: 213 هدفًا.

    * 3- واين روني: 208 أهداف.

    * 4- محمد صلاح: 191 هدفًا.

    بمعنى.. صلاح على بُعد 69 هدفًا من الصدارة؛ ولكن الفارق أقل بكثير مع صاحبي "المركزين الثاني والثالث" تاريخيًا، في قائمة أفضل هدافي "البريميرليج".

    وبالتالي.. صلاح كان قادرًا على خطف "الوصافة" مثلًا، في قائمة هدافي "الريدز" و"البريميرليج" تاريخيًا؛ إذا استمر حتى نهاية عقده مع ليفربول، والذي كان مقررًا حتى 30 يونيو 2027.

  Xabi Alonso Real Madrid 2025

    محمد صلاح يهرب من "جحيم ليفربول المحتمل"

    لكن وسط حديثنا عن الأرقام التي ضحى بها الفرعون المصري محمد صلاح، بإعلانه الرحيل عن العملاق الإنجليزي ليفربول، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ يجب أن لا ننسى مستوى اللاعب المتراجع، في الفترة الأخيرة.

    نعم.. صلاح لم يعد في 2025-2026، مثل السنوات السابقة؛ ومن غير المعروف ما إذا كان هذا التراجع مؤقت، أم أنه أصبح أمرًا واقعيًا.

    التراجع المؤقت قد يكون سببه عدم التأقلم مع صفقات ليفربول الجديدة، أو طريقة لعب المدير الفني أرني سلوت في الموسم الحالي؛ بينما الأمر الواقعي يتعلق بعامل السن، بالإضافة إلى فقدان بعض المهارات الأساسية كالسرعة وغيرها.

    وأيًا كان السبب؛ نحن وجدنا سلوت يجلس صلاح على "الدكة" في بعض المباريات، ويخرجه من أرضية الملعب دون إكمال الـ90 دقيقة في أخرى.

    هذا يثبت أن الفرعون المصري، لم يعد قادرًا على تلبية كافة تعليمات المدير الفني، وهو ما أشعل الخلافات بينهما أساسًا؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: الضغط المتقدم على دفاعات الخصم.

    * ثانيًا: مساندة الظهير الأيمن دفاعيًا.

    * ثالثًا: تغطية المساحات هجوميًا.

    والمشكلة أن سلوت، رغم أنه يرغب في تنفيذ هذه الأفكار؛ إلا أنه ليس من المدربين "المتطلبين" كثيرًا، مثل بعض الأسماء الأخرى.

    مثلًا.. المدير الفني الإسباني تشابي ألونسو وهو الاسم المرشح بقوة، لقيادة ليفربول في الموسم الرياضي القادم 2026-2027، خلفًا للمدرب الهولندي الحالي؛ من أكثر الأسماء التدريبية "تطلبًا"، على مستوى العالم.

    وأساسًا.. من أسباب علاقة ألونسو السيئة مع نجوم العملاق الإسباني ريال مدريد؛ هو تمسكه بأسلوب الضغط العالي والتدريبات المكثفة، الأمر الذي لم يتقبله الأسماء الكبيرة في الفريق.

    في مقدمة هذه الأسماء بالطبع؛ هو البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي دخل في صدامات عنيفة مع ألونسو، كان بعضها أمام الكاميرات.

    وبسبب ذلك؛ لم يستمر ألونسو في قيادة ريال مدريد أكثر من 6 أو 7 أشهر، قبل أن تتم "إقالته" إرضاءً للنجوم الكبار.

    هُنا.. إذا تعاقد ليفربول مع ألونسو - وهو أمر محتمل جدًا -، كان من الممكن أن يفشل صلاح في تنفيذ تعليماته؛ وبالتالي الدخول في مشاكل معه أو تهميشه بشكلٍ كبير للغاية، بدرجة تقضي على إرثه في النادي - بعد أزمته مع سلوت الموسم الحالي أساسًا -.

    وقد تكون إدارة ليفربول بدأت تخطط بالفعل، لمرحلة ما بعد سلوت؛ والإبقاء على اللاعبين القادرين على تنفيذ خطة المدير الفني القادم، فقط.

  Liverpool FC v Tottenham Hotspur FC - Premier League

    وجهة محمد صلاح "المحتملة" بعد الرحيل عن ليفربول

    بعد كل ما ذكرناه في السطور الماضية؛ يجب أن نتحدث الآن عن وجهة الفرعون المصري محمد صلاح "المحتملة"، بعد الرحيل عن العملاق الإنجليزي ليفربول.

    رامي عباس، وكيل أعمال صلاح، خرج بمنشور مثير عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، بعد لحظات من إعلان الفرعون المصري الرحيل عن ليفربول؛ قال فيه: "لا نعلم أين سيلعب محمد الموسم القادم، وهذا يعني أن لا أحد أيضًا يعلم.. احذروا من الباحثين عن الشهرة، الذين يسعون وراء جذب الانتباه".

    وبالفعل.. من الممكن أن صلاح لم يحدد وجهته بعد؛ إلا أن هُناك بعض الاحتمالات التي يُمكن طرحها، على النحو التالي:

    * أولًا: الدوري السعودي.

    * ثانيًا: الدوري الأمريكي.

    هاتان المسابقتين أصبحتا تحظيان بسمعة كبيرة جدًا؛ خاصة بعد انضمام الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي الأمريكي، وصاروخ ماديرا كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي.

    وبإمكان صلاح أن يكمل ما تبقى من مسيرته، في أحد هذين الدوريين؛ وسط حصوله على اهتمام كبير من عديد الأندية، خاصة الهلال والاتحاد في السعودية.

    وكذلك.. ارتبط اسم صلاح بالدوريين الإيطالي والتركي، كأقوى احتمالين حال قرر مواصلة اللعب في أوروبا؛ بينما خيار الانتقال إلى الدوري الإسباني أو البقاء في إنجلترا، يبدو صعبًا بنسبة كبيرة الآن.

  FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-GALATASARAY

    رحيل محمد صلاح "اختبار حقيقي" لصفقات ليفربول الفاشلة!

    أخيرًا.. لا يُمكن أن نختم تقريرنا دون الحديث عن أمر مهم للغاية؛ وهو أن الموسم الرياضي القادم 2026-2027؛ سيكون اختبارًا لعديد الصفقات الجديدة بالعملاق الإنجليزي ليفربول، والذين تم التعاقد معهم في صيف 2025.

    والحقيقة أن الفرعون المصري محمد صلاح، تم تحميله الكثير من إخفاقات ليفربول في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بما فيها عدم ظهور بعض الصفقات الجديدة، بالمستوى المطلوب.

    على سبيل المثال.. الصحف الألمانية حمّلت صلاح مسؤولية عدم ظهور نجم المانشافت فلوريان فيرتس بالمستوى المنتظر؛ بعد انضمامه إلى "الريدز" في صيف 2025، قادمًا من النادي المحلي باير ليفركوزن.

    لذلك.. ستكون الأنظار موجهة إلى فيرتس وكثير من الصفقات؛ التي قيل إن صلاح هو السبب في فشلهم خلال الموسم الأول، بسبب عرقلة طريقة لعبهم أو عدم التعاون معهم.

    وبرحيل الفرعون المصري بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ لن يكون هُناك "شماعة صلاح"، ليعلق عليها البعض فشله مجددًا.