محمد صلاح ليس كريستيانو رونالدو! لم يجد ليفربول «أي إقبال» على النجم المصري عند فتح باب العروض
ليفربول يعفي صلاح من السنة الأخيرة من عقده
ونتيجة لذلك، سيغادر اللاعب الذي حاز ثلاث مرات على لقب «أفضل لاعب في العام» من رابطة اللاعبين المحترفين (PFA) ملعب «أنفيلد» دون مقابل في نهاية الموسم الحالي. ومن المقرر أن يستمر عقده في ميرسيسايد حتى صيف عام 2027، لكن الـ 12 شهراً الأخيرة من مدة العقد سيتم إلغاؤها.
يعتقد بورسلو أن الريدز كانوا سيقبلون العروض المقدمة لضم الجناح الذي سجل 255 هدفًا في مرحلة ما، بعد أن شاهدوه يوجه انتقادات لاذعة للنادي عندما بقي على مقاعد البدلاء في ديسمبر 2025، لكنهم وجدوا صعوبة في إثارة الاهتمام به.
رونالدو لا يزال مطلوبًا رغم بلوغه 41 عامًا
يُقال إن النجم البرتغالي رونالدو، الذي أثيرت تساؤلات حول مستقبله في الدوري السعودي للمحترفين، لديه بند في عقده مع نادي النصر ينص على دفع 50 مليون يورو (43 مليون جنيه إسترليني/58 مليون دولار) في حالة فسخ العقد. وقد زُعم أن أندية في أنحاء أوروبا ودوري كرة القدم الأمريكي (MLS) مستعدة لدفع هذا المبلغ من أجل التعاقد مع النجم البالغ من العمر 41 عامًا، الذي لعب سابقًا في صفوف مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس.
في المقابل، لا أحد مستعد لدفع مبالغ طائلة لضم صلاح مع تحمل راتبه المقدر بـ 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً. وبناءً على ذلك، أوضح بورسلو لماذا يعتبر انتقاله الوشيك كلاعب حر أمراً منطقياً لجميع الأطراف المعنية.
لماذا يوافق ليفربول على السماح لصلاح بالرحيل مجانًا
وقد تحدث في بودكاست "The Football Boardroom" عن الأسباب التي دفعت ليفربول للتخلي عن لاعب كان يُعتبر في يوم من الأيام أثمن ما يملك: "قد تكون هناك أسباب عديدة تفسر ذلك، لكن الحقيقة المجردة هي أن مستوى مو صلاح قد انخفض بشكل كبير.
"أنيق وذكي، وهذا ينبع من حقيقة واضحة وهي أنه بعد الخلاف الشهير، حيث انتقد محمد صلاح أرني سلوت بشكل لاذع. كان ذلك خلافاً كبيراً للغاية وقلنا في ذلك الوقت إنه من المرجح أن يؤدي إلى نوع من الانفصال. إنه ما يعادل في كرة القدم الطلاق بدون ذنب. وهو ما يناسب الطرفين.
"بالنسبة لما حدث بين الخلاف والآن، أعتقد أنه يمكننا أن نستنتج بأمان أن ليفربول كان يتطلع إلى سوق الانتقالات لإيجاد مخرج من الموقف الفوضوي للغاية مع محمد.
"أظن أنهم اكتشفوا، ربما لمفاجأتهم، أنه لم يكن هناك سوق لمو حيث سيشتري أحدهم لاعباً تبقى له 18 شهراً في عقده مقابل ملايين وملايين الجنيهات.
"الحقيقة المجردة هي أن لاعبًا في عمر مو، الذي تراجعت مستواه، وتحيط به علامات استفهام دائمة، ولكن بشكل ملحوظ هذا الموسم بالتحديد، ويتقاضى راتبًا يزيد عن 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، لم يكن هناك سوق انتقالات لمو حيث يمكنه كسب نفس المبلغ أو أكثر، ويحصل ليفربول على ملايين الجنيهات الإسترلينية مقابل التخلي عنه.
"المعياران هنا في كرة القدم النخبة هما الراتب والعمر والسمعة. هناك عدد قليل جدًا من نجوم كرة القدم الكبار الذين انتقلوا مقابل رسوم انتقال ضخمة في منتصف الثلاثينيات من عمرهم. كريستيانو رونالدو هو أحدهم، وكان الناس يأملون أن يكون صلاح رونالدو آخر."
حقق رونالدو إيرادات بلغت 100 مليون يورو وهو في سن الثالثة والثلاثين
انضم رونالدو، الفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية، إلى يوفنتوس قادمًا من ريال مدريد مقابل 100 مليون يورو (87 مليون جنيه إسترليني/115 مليون دولار) في عام 2018. وكان يبلغ من العمر 33 عامًا آنذاك. وقد وصل صلاح إلى مرحلة مماثلة في مسيرته، حيث لا تزال سمعته في عالم كرة القدم في أوجها، لكنه سيغادر ليفربول بصفته فائزًا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا دون أن تدر رحيله أي عائدات مالية.