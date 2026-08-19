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أحمد فرهود

محمد صلاح وكريم بنزيما معًا: "قنبلة موقوتة" تهدد طرابزون سبور.. و"حلم الاتحاد الضائع" قد يتحقق في تركيا!

فقرات ومقالات
طرابزون سبور
محمد صلاح
كريم بنزيما
الهلال
الاتحاد
دوري روشن السعودي
الدوري التركي

طرابزون سبور بطل "ميركاتو 2026" الصيفي..

"النجم المصري محمد صلاح والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما بقميص فريقٍ واحد!"؛ فكرة بدأت من المملكة العربية السعودية، ولكنها قد تتحقق في الملاعب التركية قريبًا.

نعم.. صلاح الذي يُعتبر أحد أبرز نجوم العالم، وبنزيما صاحب "الكرة الذهبية 2022" والمهاجم التاريخي الأسبق للعملاق الإسباني ريال مدريد؛ قد يجتمعان معًا في نادي طرابزون سبور التركي، خلال الفترة القادمة.

وأساسًا.. طرابزون تعاقد مع صلاح بشكلٍ رسمي، في الميركاتو الصيفي الحالي؛ بينما يسعى عملاق الرياض الهلال للتخلص من بنزيما، في أسرع وقتٍ ممكن.

ووسط مساعي الهلال للتخلص من المهاجم الفرنسي المخضرم، خلال صيف العام الحالي؛ برز اسم طرابزون سبور كـ"أحد أقوى المرشحين" للتعاقد معه، بشكلٍ رسمي.

ونحن سنحاول أن نستعرض منن ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد "احتمالية" اجتماع صلاح وبنزيما في صفوف طرابزون سبور..

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    من حلم الاتحاد إلى خطة طرابزون!

    في صيف عام 2023، حسم عملاق جدة الاتحاد واحدة من أهم الصفقات في تاريخ الملاعب السعودية؛ وذلك بالتعاقد مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، قادمًا من نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد.

    لكن.. الاتحاد لم يكتفِ بهذه الصفقة الضخمة؛ حيث كان يرغب في التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح أيضًا، من نادي ليفربول الإنجليزي.

    وظل العميد الاتحادي يحاول مع صلاح، في كل ميركاتو صيفي تقريبًا، على أمل جمعه مع بنزيما في فريقٍ واحد؛ لكن النجم المصري كان يفضل البقاء مع ليفربول وقتها، حتى وصلنا إلى الواقع الحالي وهو:

    * بنزيما: انتقل من الاتحاد إلى عملاق الرياض الهلال، في يناير 2026.

    * صلاح: انتقل من ليفربول إلى نادي طرابزون سبور التركي، في الميركاتو الصيفي الحالي.

    والآن.. يبدو أن مجلس إدارة طرابزون سبور، لا يرغب في التوقف عند صفقة صلاح؛ حيث أعلن الصحفي الرياضي ياغيز سابونكوجلو بدء مفاوضات النادي التركي مع الهلال، من أجل التعاقد مع بنزيما.

    طرابزون أراد في البداية، التعاقد مع الأوروجوياني الدولي داروين نونيز، مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم؛ لكن لم يتوصل إلى اتفاق لحسم الصفقة، ليتم طرح اسم بنزيما بعدها.

    أي أن حلم الاتحاد الذي بدأ في 2023، بـ"الجمع" بين صلاح وبنزيما في فريقٍ واحد؛ قد نُشاهده يتحقق في موسم 2026-2027، بقميص طرابزون سبور.

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    طرابزون والعبء المالي الضخم.. لكن!

    العالم أجمع تفاجأ بتعاقد طرابزون سبور التركي مع النجم المصري محمد صلاح، في الميركاتو الصيفي الحالي؛ وذلك بسبب ضخامة راتب اللاعب، الذي قد يفوق ميزانية هذا النادي.

    وبالفعل.. تم الكشف عن "الشروط المالية"، في عقد صلاح مع طرابزون سبور، والذي يمتد حتى 30 يونيو 2028؛ حيث جاءت على النحو التالي:

    * أولًا: راتب سنوي يُقدر بـ17 مليون يورو.

    * ثانيًا: نسبة 20% من مبيعات المنتجات التي تحمل اسمه وصوره.

    * ثالثًا: مكافآت وحوافز مرتبطة بأرقامه وبطولاته مع الفريق الأول.

    لذا.. من الصعب جدًا على طرابزون، أن يتحمل راتب آخر بهذه الضخامة؛ خاصة لنجم عالمي مثل الفرنسي كريم بنزيما، الذي يتحصل على أكثر من 100 مليون يورو سنويًا في السعودية.

    وبالتالي؛ إذا أراد النادي التركي التعاقد مع بنزيما في صيف العام الحالي، سيكون عليه تحقيق هذه المعادلة:

    - 1/ التوصل إلى اتفاق مع اللاعب على تخفيض راتبه؛ مع تحمُل عملاق الرياض الهلال جزءًا منه في موسم 2026-2027.

    - 2/ تحقيق مبيعات تاريخية للقمصان والتذاكر مع جلب رعايات جديدة؛ لتغطية حجم الإنفاق على هذه الصفقة الضخمة.

    وبما أن الهلال هو من يريد التخلص من بنزيما، فقد يكون من السهل على طرابزون سبور التوصل إلى اتفاق معه؛ لتحمل جزء من رواتب اللاعب، أو منحه تعويضًا يغنيه عن الحصول على مبلغ ضخم من النادي التركي.

    كما أن الجمع بين صلاح وبنزيما في فريقٍ واحد؛ كفيل لأن يجعل طرابزون يحقق مبيعات تاريخية - غير مسبوقة - لمنتجاته وتذاكر مبارياته بالفعل، مع جلب رعايات بمبالغ ضخمة.

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    تحول طرابزون إلى "فريق تركي عجوز"!

    لا شك بأن الجمع بين النجم المصري محمد صلاح والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما - إذا حدث -؛ سيقدّم إضافة فنية كبيرة للغاية لفريق مثل طرابزون سبور، الذي يسعى لمنافسة الثلاثي التاريخي في تركيا "جلطة سراي، فنربخشه وبشكتاش".

    إلا أنه بالرغم من ذلك؛ لا يجب أن نتغافل عن حقيقة مهمة للغاية قد تضر بطرابزون سبور، وهي:

    * صلاح: لاعب يبلغ من العمر 34 سنة.

    * بنزيما: لاعب اقترب من عامه الـ39.

    بمعنى.. صلاح وبنزيما لن يستطيعا خدمة النادي التركي طويلًا؛ حيث ستكون صفقتهما عبارة عن "مشروع زمني قصير"، ليس أكثر.

    وعلى الجانب البدني أيضًا، قد لا يتحمل طرابزون تواجد نجمين بهذا العمر المتقدم؛ خاصة في المباريات المتوترة ضد "جلطة سراي، فنربخشه وبشكتاش"، والتي تعتمد على الاندفاعات والالتحامات.

    ومن هُنا؛ سيظل السؤال الذي يطرح نفسه إذا جمع طرابزون بين صلاح وبنزيما، هو: "كم مباراة سيستطيع أن يعطيك هذا الثنائي في الموسم الرياضي الواحد؟!".

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    خلاصة توليفة بنزيما وصلاح في "سؤال وجواب"!

    الآن.. هيا بنا عزيزي القارئ نلخص فكرة تقريرنا، عن احتمالية الجمع بين النجم المصري محمد صلاح والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما، في نادي طرابزون سبور التركي؛ وذلك في هيئة "سؤال وجواب"، على النحو التالي:

    * أولًا: هل صلاح وبنزيما مناسبان لبعضهما كرويًا؟

    - الإجابة هي "نعم"، خاصة أن بنزيما ليس مهاجمًا تقليديًا يقف داخل منطقة الـ18؛ بل يعود إلى الخلف ويذهب للأطراف كثيرًا، ما يفتح المساحات لزملائه فوق أرضية المستطيل الأخضر.

    أي أن بنزيما بتحركاته المستمرة؛ يستطيع فتح المساحات لصلاح، للدخول من الطرف إلى العمق بسلاسة.

    * ثانيًا: هل الجمع بين صلاح وبنزيما سيجعل طرابزون قوة تجارية؟

    - الإجابة هي "نعم"؛ حيث يستطيع طرابزون أن يجلب مشجعين ورعايات ضخمة من مختلف أنحاء العالم، مع تحقيق مبيعات غير مسبوقة لمنتجاته وتذاكر مبارياته.

    لكن هذا يتوقف على "حُسن تعامل" الإدارة مع الأمر؛ فهُناك أندية لم تستطع استغلال تواجد نجوم عالميين في صفوفها، لتتحوّل رواتبهم إلى أعباء مالية خطيرة.

    ولنا في عملاق الرياض النصر خير مثال؛ فهو لم يستغل تواجد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو بين صفوفه "تجاريًا"، ليصبح راتبه الضخم عبئًا على خزينة النادي.

    * ثالثًا: هل يستطيع طرابزون تحمل راتب بنزيما صلاح وعمرهما؟

    - الإجابة هي "لا"؛ فبالتأكيد.. طرابزون سبور سيتأثر اقتصاديًا من راتب صلاح وبنزيما، بالإضافة إلى المعاناة بدنيًا بسبب عمريهما المتقدم.

    إلا أننا كما ذكرنا، من الممكن أن يتفق النادي التركي مع عملاق الرياض الهلال، لتحمل جزء من راتب بنزيما؛ بالإضافة إلى جلب شركات راعية تتخفف أعباء الصفقة، مع النجاح التسويقي والتجاري.

    أما بالنسبة للعمر؛ فهُنا سيكون الجهاز الفني لطرابزون سبور، مطالبًا بإدارة دقائق لعب صلاح وبنزيما بـ"أفضل طريقة ممكنة".

    أي أن الجمع بين صلاح وبنزيما - إذا حدث -، سيكون بمثابة "القنبلة الموقوتة" في طرابزون سبور؛ حيث يُمكن إبطال مفعولها وتحقيق نجاح مبهر، أو انفجارها فنيًا واقتصاديًا حال الفشل في التعامل معها.