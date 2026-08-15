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محمود خالد

صنع الفارق ولم يسجل: أرض طرابزون ليست مفروشة بالورود يا صلاح .. ولولا ضحيتك لكانت البداية كارثية!

فقرات ومقالات
محمد صلاح
قاسم باشا
طرابزون سبور
الدوري التركي

صلاح يقود طرابزون سبور للتعادل في أولى مبارياته..

على ملعب الرئيس، حضر الملك. محمد صلاح يبصم على مشاركته الأولى، في ملعب رجب طيب أردوغان، ليقود طرابزون سبور للتعادل مع قاسم باشا، بنتيجة (1-1)، في لقاء الجولة الأولى من مسابقة دوري السوبر التركي، بموسم 2026-2027.

صلاح شارك بديلًا، بعد تسجيل هدفي المباراة؛ حيث تقدم نوه سافيولو لطرابزون في الدقيقة 43، بينما تعادل أدريان بينيديتشاك من ركلة جزاء، في الدقيقة 55، قبل ثلاث دقائق من دخول "الملك المصري".

بدخوله وسط هتافات جماهير طرابزون وصيحات استهجان عشاق قاسم باشا، لم يسجل صلاح، ولكنه كان عنصرًا فارقًا، وشهد على تحول كفة المباراة إلى طرابزون، إلا أنه أيضًا حرم نفسه من فرصتين كادتا تدخلاه التاريخ مبكرًا.

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دروس مستفادة من لقاء قاسم باشا إلى صلاح، سلاح طرابزون ذي حدين، ولولا ضحيته لخرج بهزيمة قوية، كيف ذلك؟ لنرى معًا..

  • أرض طرابزون ليست مفروشة بالورود

    عندما قرر محمد صلاح، الانتقال إلى طرابزون سبور، توقع الكثيرون بأن تلك الخطوة، ستكون بمثابة "راحة" تدريجية للنجم المصري بعد سنوات من اللعب في مستويات كبرى، مع ليفربول.

    ولكن، بالنظر إلى مباراة قاسم باشا، فإن أرض طرابزون ليست مفروشة بالورود، فإما تألق لافت أو عودة لمرمى الانتقادات، مثل السنة الأخيرة في رحلته داخل قلعة آنفيلد، لهذه الأسباب..

    * طرابزون يعتمد بشكل أساسي على الأطراف، مع قلة التوغل في العمق.

    * الحاجة إلى انسجام أكبر مع المهاجم النيجيري بول أونواتشو، الذي أهدر الكثير من الفرص المحققة.

    وبالاستناد إلى النقطة الأولى، فإن طرابزون استغل ثغرة دفاعية من قاسم باشا بترك المساحة للطرف الآخر، فجاء منها هدف وفرصة أخرى.

    ومع دخول صلاح، تأكد سلاح طرابزون، في ظل الارتكاز عليه لتسريع رتم المباراة في الشوط الثاني، حيث شاهدنا الاعتماد الكبير على الأطراف، وهو يؤكد ما ذكرته، بأن مهمة صلاح لن تكون سهلة؛ فإما النجم الأول، أو انتقادات لاذعة.


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  • صلاح .. رجل المباراة؟

    رغم دخوله في الدقيقة 58، إلا أن تفاصيل صغيرة ربما كانت لتمنح محمد صلاح، جائزة رجل المباراة بلا منازع، خاصة وأنه مع نزوله، تحولت كفة الأفضلية من قاسم باشا، إلى طرابزون.

    صلاح قدم لمحات طيبة خلال المباراة؛ سرعة، مراوغة، دخول إلى عمق الملعب، إلا أنه افتقر فقط إلى "اللمسة الأخيرة"، التي حرمته من هدفين محققين.

    وربما كانت الدقيقة 77، لتشهد على لحظة تاريخية لمحمد صلاح، إذا ما استغل كرة عرضية من مصطفى إسكيلاتش، ليسدد من داخل المنطقة، كرة مرت بجوار القائم.

  • ضحية صلاح أنقذه من بداية كارثية

    خصوم الأمس، أصدقاء اليوم، صلاح يهاجم وخلفه يتواجد أندريه أونانا، أمام الخشبات الثلاث، حيث كان حارس طرابزون سبور، أحد أفضل نجوم المباراة، إن لم يكن الأفضل.

    أونانا وصلاح، مواجهة سابقة بنكهة ليفربول ومانشستر يونايتد، سجل منها المصري "4" أهداف في شباك الكاميروني، ولكن ما يمكن قوله، إنه لولا أونانا، لخرج صلاح بذكرى سيئة، بخسارة ثقيلة لفريقه في أولى مبارياته.

    بداية شهدت استحواذًا من طرابزون، ثم تتحول الأمور إلى ضغط وشراسة هجومية من قاسم باشا، في ظل اعتماد رفاق صلاح، على اللعب على الأطراف، التي نجح المنافس في تعطيها بشكل كبير.

    ولعلّ العنوان الأبرز، في مرحلة ما قبل دخول صلاح، هو "صراع مباشر بين بينيديتشاك وأونانا"، المهاجم رقم "9" الذي حرم قاسم باشا من أكثر من فرصة محققة، وتألق الحارس في حماية مرماه من أهداف مؤكدة، خاصة في الدقيقة 39.

    تألق صاحبه إنقاذ القدر، هكذا كان الحال مع أونانا الذي ربما كاد يرتكب خطأ في الإمساك بكرة عرضية، ولكن قدره أن تتجه الكرة بجوار القائم، وإلا لطغى هذا الخطأ على تألقه.


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  • كلمة أخيرة..


    من الصعب أن نحكم على أداء صلاح، في أولى مبارياته، وهو الذي لا يزال بحاجة للوصول إلى الجاهزية البدنية الكاملة، كونه عائدًا مؤخرًا من مشاركته مع منتخب مصر، في نهائيات كأس العالم 2026، حيث قاد الفراعنة لتأهل تاريخي إلى دور الـ16.

    ولكن، ربما كان طرابزون بحاجة إلى تدعيم الدفاع المركزي، الذي عانى أمام توغلات أدريان بينيديتشاك، كما بات على صلاح التعامل مع دوري يقوم على الالتحامات البدنية القوية.

    صلاح أثبت بأنه سيكون سلاحًا فارقًا، وبالتالي، ستكون الرقابة عليه كثيرة، في المباريات المُقبلة، خاصة وأن طرابزون سيشارك في تصفيات الدوري الأوروبي، الأمر الذي سيكون بالنسبة له، بمثابة سلاح ذي حدين، ليثبت بأنه صفقة ناجحة بكل المقاييس، أو مجرد اسم سيواجه صراعًا مع العمر، في الأراضي التركية.

التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي
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طرابزون سبور
طرابزون سبور
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فيرينتسفاروشي
فيرينتسفاروشي
الدوري التركي
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كوروم بلديسبور
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قاسم باشا
قاسم باشا