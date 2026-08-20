محمد صلاح ضد فيرينتسفاروشي: لتتقبل الحقيقة المؤلمة.. رميت نفسك في "البحر الأسود" وهذه المباريات لم تعد تناسبك!

"من أين لأين يا محمد صلاح؟!".. هذا هو السؤال الذي يجب أن نطرحه بقوة؛ بعد مشاهدة النجم المصري مع نادي طرابزون سبور التركي، بشكلٍ رسمي.

صلاح كتب تاريخه الكروي مع العملاق الإنجليزي ليفربول، على مدار 9 سنواتٍ كاملة؛ قبل أن يُفاجئ العالم أجمع، بالانتقال إلى طرابزون في صيف العام الحالي.

لكن يبدو أن الحياة لن تكون سهلة أبدًا، على هذا الفرعون المصري الكبير؛ وذلك في طرابزون، عاصمة "البحر الأسود" في تركيا.

وتعادل طرابزون (1-1) مع قاسم باشا، في مسابقة الدوري التركي 2026-2027، خلال الظهور الرسمي الأول لصلاح؛ قبل أن يسقط "أوروبيًا" مساء اليوم الخميس، ضد نادي فيرينتسفاروشي المجري.

وخسر طرابزون على أرضه ووسط جمهوره، بهدف مقابل لا شيء ضد فيرينتسفاروشي، ضمن منافسات ذهاب التصفيات النهائية المؤهلة إلى مرحلة الدوري من مسابقة الدوري الأوروبي 2026-2027.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور صلاح في مباراة طرابزون سبور وفيرينتسفاروشي..