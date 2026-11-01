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زهيرة عادل

بأي لسان ستتحدث يا صلاح مع ضيفك هاني أبوريدة؟ .. فقدت الشغف ولم يحركك سوى الغيرة من ثنائي طرابزون سبور أمام غازي عنتاب!

فقرات ومقالات
محمد صلاح
طرابزون سبور ضد غازي عنتاب
طرابزون سبور
غازي عنتاب
الدوري التركي الممتاز
مصر
حسام حسن

ماذا قدم صلاح أمام غازي عنتاب؟

إن سألت عن الوضع الجماعي لطرابزون سبور فهو يحقق الانتصار تلو الآخر؛ وآخره الليلة أمام غازي عنتاب .. لكن إن سألت عن النجم المصري محمد صلاح؛ فالأمور لا تبدو جيدة!

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المصري قاد طرابزون سبور اليوم الأحد، للفوز أمام غازي عنتاب بثنائية نظيفة، ضمن الجولة العاشرة من الدوري التركي 2026-27.

ثنائية طرابزون سبور سجلها المدافع ستيفان سافيتش من رأسية، وصانع اللعب إرنست موتشي من تسديدة أكثر من رائعة من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقتين 2+45 و61 من عمر المباراة.

هذا الفوز رفع رصيد رفاق مو للنقطة 22 في المركز الثالث بجدول الترتيب، فيما تجمد رصيد غازي عنتاب عند النقطة الثامنة في المركز الـ15.

وللتعمق أكثر في ليلة محمد صلاح الفردية خلال مواجهة طرابزون سبور وغازي عنتاب، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..

  • مشاركة الأتراك احتفالاتهم

    قبل المباراة، شارك محمد صلاح الشعب التركي احتفالاته بمرور 103 سنوات، على إقامة الجمهورية التركية، على يد مصطفى كمال أتاتورك.

    صلاح كبقية زملائه دخل لأرضية الملعب مرتديًا قميص يحمل صورة أتاتورك، في لقطة شهدت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور التركي عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرت لقطة استثنائية، لم تكن في مخيلتهم يومًا.

  • لم يعد سوء مستوى فقط!

    بالانتقال للحديث عن الجانب الفني من المباراة، فالحالة التي صدّرها مو لجماهيره هي وكأنه "فقد الشغف سريعًا" مع طرابزون سبور!

    تلك الحالة ليست وليدة اللحظة أو مواجهة غازي عنتاب فقط، بل أصبحت متكررة في المباريات الأخيرة لطرابزون سبور بغرابة شديدة.

    إن كنت من مقيمي أداء اللاعبين بحسب الأرقام "فقط"، فيمكنك أن تشيد بـ"مو"، حيث كان صاحب تمريرة "بري أسيست" في هدف فريقه الأول، بعدما نفذ عرضية من ركلة ركنية إلى داخل منطقة الجزاء، هيأها زميله نواه سافيولا برأسية إلى سافيتش، الذي تبعها برأسية أخرى محرزًا هدف طرابزون الأول، بالإضافة إلى خلقه خمس فرص لزملائه.

    لكن بنظرة فنية لا تقتصر على الأرقام فقط، فالجديد في أداء صلاح الليلة بعيدًا عن مستواه السيئ مؤخرًا، أنه اعتمد بشكل شبه كلي على "اللعب على الواقف" عند استلام الكرة أو الركض بلا هدف حقيقي في وسط الملعب عند فقدان الكرة .. بهذه الطريقة، خلق المصري خمس فرص، صحيح أن زملاءه لم يستغلوا أي منها لهز الشباك، لكن يجب الوضع في الاعتبار أيضًا أنه لم تكن أي منها فرصة حقيقية للتهديف.

    قد تتفق مع هذه الطريقة، إن اقتصرت نظرتك على الفرص التي خلقها، لكن من تابع المباراة جيدًا، يدرك تمامًا أنها طريقة مستفزة لمشجعي كرة القدم.

    بسبب تلك الطريقة أيضًا، لم نشاهد تسديدات صلاح على مرمى الخصم باستثناء تسديدة واحدة، لم تكن على المرمى في الشوط الأول، وثانية على المرمى في الوقت المحتسب بدل من الضائع في الشوط الثاني .. والثانية تحديدًا لها قصة خاصة تقف وراءها، أو هكذا نظن!

  • "الغيرة" دفعته للتحرك في الوقت القاتل

    دعني أخبرك عن سر التسديدة الوحيدة على المرمى التي أطلقها صلاح في مواجهة طرابزون سبور وغازي عنتاب الليلة..

    هجوم طرابزون سبور طوال 90 دقيقة تقريبًا اعتمد في الأساس على الجبهة اليسرى من ناحية سيدني كابرال ومن أمامه نواه سافيولا مع مساهمات من صانع الألعاب إرنست موتشي الذي تواصل معهما أكثر من الجبهة اليمنى بقيادة صلاح ومن خلفه واجنر بينا.

    المحصلة النهائية كانت صناعة سافيولا لهدف، وصناعة موتشي لهدف مع تسجيله الهدف الثاني بطريقة أكثر من رائعة، يجيدها صلاح تمامًا، حيث التسديد بقوة من خارج منطقة الجزاء، لكن المصري أبى أن يفعل الليلة!

    تلك الصورة في مجملها وضعت صلاح في موقف محرج أمام الجماهير وربما استفزت روح النجم بداخله، حتى دفعته للانتفاضة في الدقائق الأخيرة، بعدما وجد نفسه مجرد جسد على أرض الملعب دون بصمة حقيقية، فكانت النتيجة انفراد بحارس غازي عنتاب في الدقائق الأخيرة، لكن الأخير تصدى لتسديدته بنجاح.

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  • بأي لسان سيتحدث مع هاني أبو ريدة؟!

    الأداء المتواضع الذي ظهر عليه صلاح الليلة كان تحت أنظار هاني أبو ريدة؛ رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، الذي حضر من القاهرة، للحديث بشأن أزمة "مو" مع المدير الفني للفراعنة حسام حسن، التي تفجرت في معسكر سبتمبر الأخير، على إثر استبداله المتكرر في المباريات، بحسب مزاعم بعض الصحفيين المصريين.

    لكن بأي لسان سيتحدث صلاح عن أحقيته في لعب 90 دقيقة مع منتخب مصر وهو يتراجع يومًا تلو الآخر مع طرابزون سبور؟ .. أعتقد الآن أصبح مضطرًا أولًا لتفسير تراجع مستواه مؤخرًا، قبل الحديث عن أي ملف آخر مع هاني أبوريدة.

    إن سألت عن توظيف صلاح مع طرابزون، فالوضع لم يتغير هو نفسه، إذ يتحرك في أكثر من مركز؛ تارةً على طرف الملعب وتارةً في عمق الملعب بين الخطوط .. لكن الملاحظ – كما ذكرنا سلفًا – أنه يكتفي بالتمرير "على الواقف"!

    ربما هذا المستوى يكون حجة جديدة لحسام حسن لاستبدال صلاح في قادم مباريات منتخب مصر، إذا ما استمر في التراجع، وإن نجح في الأساس هاني أبو ريدة في إقناعه بالانضمام للمعسكر الدولي في نوفمبر الجاري.