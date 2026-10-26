معاناة المصريين تتكرر في تركيا .. محمد صلاح لجمهور طرابزون سبور أمام ريزا سبور: من يريد المتعة فليذهب إلى السيرك!

ربما ترى أن الجمهور التركي تحامل على صلاح كثيرًا في الهجوم عليه عقب مباراة الليلة، فكُرة القدم من المفترض أنها ليست قائمة على لاعب واحد فقط، وضعف حالة فريق بتراجع مستوى لاعب واحد يعني أن المشكلة في الفريق نفسه.
لكن في المقابل، ربما يمكن تفهم غضب الجماهير إذا وضعنا في الاعتبار أن صلاح نفسه يبدو حريصًا على التواجد في الملعب لأطول وقت ممكن، ليس فقط من أجل تقديم الإضافة الفنية، وإنما أيضًا لمنح زملائه دفعة معنوية بوجود نجم بحجمه بينهم، خاصةً في الأوقات الصعبة التي يحتاج فيها الفريق إلى من يقوده للخروج من أزماته.
وهنا تحديدًا تكمن معضلة صلاح، فهو يريد أن يكون حاضرًا دائمًا من أجل طرابزون سبور، لكنه في الوقت نفسه يحتاج إلى ترشيد مجهوده حتى لا يستنزف طاقته مبكرًا، خصوصًا مع تقدمه في العمر وتوالي المباريات. فليس مطلوبًا منه أن يركض طوال الدقائق، أو أن يتدخل في كل هجمة، بقدر ما يحتاج إلى اختيار اللحظات التي يُحدث فيها الفارق، والاحتفاظ بقدرته على صناعة الخطورة عندما تتاح الفرصة.
غير أن هذا التوازن الدقيق بين الحضور البدني والتأثير الفني لا يترجم دائمًا إلى ما تنتظره الجماهير، فالمشجع الذي يرى نجمًا بحجم صلاح في الملعب يريد أن يشعر بتأثيره، لا أن يكتفي بوجوده، حتى لو كان هذا الوجود يمنح زملاءه الثقة. ومن ثم، فإن رغبة صلاح في مساندة فريقه معنويًا لا تعفيه من مسؤولية تقديم الإضافة داخل المستطيل الأخضر، مثلما أن تراجع مردوده في مباراة واحدة لا يكفي للحكم على جدوى وجوده.
في النهاية، لا يحتاج صلاح إلى إثبات أنه يريد مساعدة طرابزون سبور، بقدر ما يحتاج إلى إيجاد الطريقة التي تتيح له مساعدة الفريق دون أن يتحول حرصه على الوجود إلى عبء على مردوده الفني.
والسؤال الذي يستحق أن يطرحه الجمهور التركي ليس ما إذا كان صلاح يريد أن يكون حاضرًا، بل ما إذا كان يعرف متى يتدخل ليصنع الفارق، ومتى يكتفي بدور أقل استنزافًا لمجهوده، دون أن يفقد الفريق ثقته في نجمه.