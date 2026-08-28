محمد صلاح يرد على مطالبات رحيله من طرابزون سبور.. ويؤكد: مسيرتي لم تكن سهلة

منذ اليوم الأول لإعلان نادي طرابزون سبور التركي، التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح؛ والكثير ينتقد اللاعب بسبب اختياره، ويزعم أنها "بداية نهاية" مسيرته.

وسيتحصل صلاح الذي انضم إلى طرابزون سبور لمدة موسمين، على 17 مليون يورو "سنويًا"؛ بالإضافة إلى نسبة من بيع منتجات النادي التي تحمل اسمه وصوره، وبعض المكافآت الأخرى.

وهُنا.. الانتقادات ليست بسبب العرض المالي، وإنما المشروع الرياضي؛ الذي يرى الكثيرون أنه أقل من قيمة النجم المصري، وهو ما بدأ يتضح في الآتي:

* أولًا: تحقيق فوز وتعادل؛ في أول جولتين من مسابقة الدوري التركي.

* ثانيًا: الغياب عن الدوري الأوروبي؛ بعد الخسارة في التصفيات النهائية.

وخسر طرابزون سبور (0-1) على أرضه ضد نادي فيرينتسفاروشي المجري، في ذهاب التصفيات النهائية المؤهلة إلى مرحلة الدوري من مسابقة الدوري الأوروبي؛ قبل أن يسقط مجددًا وبـ"رباعية نظيفة"، في مباراة الإياب.

وبالتالي.. تحوّل طرابزون سبور للمشاركة في المسابقة "الأقل قاريًا"، وهي دوري المؤتمر الأوروبي، خلال الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.