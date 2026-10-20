أمير الانتقام: محمد صلاح لا يترك حقه أبدًا.. "35% بشكتاش" تنضم إلى قائمة جيمي كاراجر ومن يأكلون أنفسهم!

14 سنة مرت؛ منذ قرر النجم المصري الكبير محمد صلاح ترك بلاده، والانتقال إلى الملاعب الأوروبية للاحتراف.

نعم عزيزي القارئ؛ صلاح يلعب في أوروبا منذ صيف عام 2012، وتحديدًا عندما انتقل من نادي المقاولون العرب إلى فريق بازل السويسري.

بازل لم يكن إلا المحطة الأولى فقط، نحو كتابة تاريخ صلاح الشخصي في عالم الساحرة المستديرة؛ وذلك في مسيرة شملت أندية "روما وفيورنتينا الإيطاليين، وتشيلسي وليفربول الإنجليزيين"، وصولًا إلى فريق طرابزون سبور التركي.

وخلال مسيرته الكروية الطويلة؛ تعرض الفرعون المصري لكثير من الانتقادات والهجوم، ولكنه لم ينسَ الرد على من سخروا منه أو قللوا من شأنه.

آخر محطات أمير الانتقام محمد صلاح، كانت بعد فوز طرابزون سبور على العملاق التركي بشكتاش؛ وهو ما سنحاول استعراضه من ناحيتنا، خلال السطور القادمة..