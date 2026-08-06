"رفض عرضًا بـ4 أضعاف راتبه معنا وهذا اللاعب ساعدنا على حسم الصفقة!".. رئيس طرابزون سبور يكشف كواليس ضم محمد صلاح

وفي هذا السياق.. نفى أرطغرل دوغان، رئيس طرابزون سبور التركي، حصول ناديه على أي "دعم خاص"؛ من أجل حسم صفقة النجم المصري محمد صلاح، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

دوغان قال في مؤتمر تقديم صلاح، لاعبًا جديدًا في صفوف طرابزون سبور، مساء اليوم الخميس: "الجميع يردد أننا حصلنا على دعم من هُنا أو هُناك، أو أن شركات راعية هي من تحملت قيمة الصفقة؛ لكن هذا الأمر ليس حقيقيًا أبدًا".

وأعلن دوغان ارتفاع مبيعات التذاكر الموسمية، لمباريات فريق طرابزون الأول لكرة القدم؛ وذلك بعد حسم صفقة التعاقد مع صلاح، بشكلٍ رسمي.

وأضاف رئيس النادي التركي، مخاطبًا جماهير طرابزون: "أشكركم على ذلك؛ وطلبي منكم هو أن ننهي بيع التذاكر، اليوم أو غدًا".