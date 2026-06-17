"عين في الولايات المتحدة الأمريكية وأخرى في مصر" .. هذا حال حسام حسن؛ المدير الفني للمنتخب الأول للفراعنة، في ظل اتخاذه قرار رسمي بمقاضاة رضا عبدالعال؛ نجم الكرة المصرية الأسبق.
بعد اتهامه بالتآمر على محمد صلاح .. شكوى رسمية من حسام حسن ضد نجم منتخب مصر الأسبق
مصر تفتتح المونديال بالتعادل أمام بلجيكا
المنتخب المصري افتتح أول أمس الإثنين، مشواره في كأس العالم 2026 بالتعادل أمام نظيره البلجيكي بهدف لكل منهما، ضمن منافسات المجموعة السابعة.
هدفا المباراة جاءا بأقدام لاعبي المنتخب المصري، حيث افتتح إمام عاشور التهديف للفراعنة، قبل أن يدرك الظهير محمد هاني التعادل لبلجيكا بهدف من النيران الصديقة.
ورغم الإشادات الكبيرة بما قدمه المنتخب المصري بقيادة حسام حسن أمام رفاق جيريمي دوكو إلا أن البعض انتقد تغيير محمد صلاح رغم تقديمه أداء رائع .. ورضا عبدالعال أحد المنتقدين!
ماذا قال رضا عبدالعال؟
في ظهوره عبر قناة "Ten"، وصف رضا عبدالعال؛ نجم منتخب مصر الأسبق، التعادل أمام بلجيكا بالمفاجأة، رغم تأكيده على أن مستوى الخصم كان سيئًا.
لكن المشكلة كانت فيما قاله عن سبب تغيير حسام حسن لمحمد صلاح في الدقيقة 75 من عمر المباراة، للدفع بالمهاجم السابق حمزة عبدالكريم، إذ أكد أن المدرب يتآمر على قائد الفراعنة لإثبات جرأته على استبداله.
وقال عبدالعال حينها: "تغيير صلاح ليس سالكًا لوجه الله، أي ليست فنيًا تكتيكيًا، لأن صلاح أبهرنا بمستواه أمام بلجيكا، ومؤكد أنه لم يعاني من الإرهاق، فقد كان نجم المباراة، نحن لم نذهب لمرمى الخصم إلا عن طريقه".
وأضاف: "تغيير صلاح بمثابة تسديد فواتير، فعندما تولى حسام حسن المسؤولية أكد أنه سيقوم بتغييره في المباريات، أي أن حسام حسن (مرقدله) – يقصد يتآمر عليه – لأن في كأس العالم لن يقدر على الاعتراض".
حسام حسن يشكو رضا عبدالعال
وبعد 48 ساعة تقريبًا من تصريحات رضا عبدالعال واتهاماته لحسام حسن، أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، تلقيه شكوى من أشرف عبدالعزيز؛ المستشار القانوني الخاص بمدرب المنتخب المصري، ضد الأول، بداعي الإساءة لموكله.
وقد عقدت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام جلسة استماع بالفعل بناءً على شكوى المستشار القانوني لحسن، للوقوف على ملابساتها.
في الوقت نفسه، أصدر حسام حسن وشقيقه إبراهيم؛ مدير المنتخب المصري، أن الشكوى تم تحريكها من قبل أشرف عبدالعزيز بناءً على تفويض مسبق منهما له باتخاذ أي إجراءات قانونية ضد التجاوزات التي ستصدر تجاههما.
وشدد التوأم على تركيزهما الكامل في كأس العالم 2026، بعيدًا عن أي مشتتات في الوقت الحالي.
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وماذا بعد؟
تتساوى كافة منتخبات مجموعة مصر في النقاط برصيد واحدة لكل منهم، فيما يأتي الترتيب قياسًا على فارق الأهداف، إذ تتصدر نيوزيلندا ثم إيران فبلجيكا ثم الفراعنة.
ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بكأس العالم 2026 بنيوزيلندا في 22 من يونيو الجاري، على أن يكون ختام المرحلة بملاقاة إيران في 27 من الشهر ذاته.