بعد اتهامه بالتآمر على محمد صلاح .. شكوى رسمية من حسام حسن ضد نجم منتخب مصر الأسبق

المنتخب المصري افتتح أول أمس الإثنين، مشواره في كأس العالم 2026 بالتعادل أمام نظيره البلجيكي بهدف لكل منهما، ضمن منافسات المجموعة السابعة.

هدفا المباراة جاءا بأقدام لاعبي المنتخب المصري، حيث افتتح إمام عاشور التهديف للفراعنة، قبل أن يدرك الظهير محمد هاني التعادل لبلجيكا بهدف من النيران الصديقة.

ورغم الإشادات الكبيرة بما قدمه المنتخب المصري بقيادة حسام حسن أمام رفاق جيريمي دوكو إلا أن البعض انتقد تغيير محمد صلاح رغم تقديمه أداء رائع .. ورضا عبدالعال أحد المنتقدين!



