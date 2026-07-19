"محمد صلاح لا يعلم ما يفعله وكيله" .. رئيس بشكتاش ينتقد تصرف رامي عباس المفاجئ خلال المفاوضات

مستقبل محمد صلاح واحد من الملفات المهمة خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعدما تأكد رحيله عن ليفربول بفسخ العقد بين الطرفين بالتراضي، على إثر تراجع مستواه في الموسم الماضي وعدم قدرته على مجاراة صفقات الريدز الجديدة.

عطفًا على هذا، انهالت العروض على الملك المصري ما بين عروض تركية، أمريكية، سعودية وإيطاليا، بحسب عدة تقارير، لكن عرض بشكتاش كان صاحب الكفة الأرجح.

خلال الساعات الماضية، أكد بشكتاش أن هناك مفاوضات بالفعل مع صلاح، لكنها لم تتطور إلى هو ما أكثر من ذلك، نافيًا أن يكون قد اتفق على كل شيء بالفعل.



