جدل غياب صلاح لا يتوقف: "لفظ خارج" تجاه لاعبي منتخب مصر .. وإبراهيم حسن يرد قضائيًا!

ومن بين التأويلات، حول سبب محمد صلاح من معسكر المنتخب المصري، أفاد الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط، عبر برنامج "الكورة مع فايق"، إن خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد، إذا ما قام بتسليم تقريره للاتحاد، بتفاصيل ما دار في المعسكر، فسيتم إقالة إبراهيم حسن، مدير المنتخب.

وأوضح عبد الباسط، أن محمد صلاح غادر غاضبًا بكل تأكيد، فيما أثار الجدل بقوله إن إبراهيم حسن وجه لفظًا خارجيًا للاعبين، من مقاعد البدلاء، بعد سحب محمد صلاح من مباراة أنجولا، ورغم اعتذار حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، بعد ذلك، بدلًا من إبراهيم، إلا أن ذلك لم يزل حالة الغضب من اللاعبين، وكذلك صلاح الذي أبدى رد فعله إزاء تلك الواقعة.

على الفور، خرج محمد مراد، المنسق الإعلامي لمنتخب مصر، لينفي ما ذكر بشأن توجيه إبراهيم حسن، لألفاظ خارجية تجاه اللاعبين، سواءً خلال مباراة أنجولا أو بعدها، والتي انتهت بالتعادل السلبي، مؤكدًا أن هناك مقاطع مصورة أظهرت تواجد حسام حسن ومحمد صلاح سويًا، أثناء جلوس الأخير على مقاعد البدلاء، دون وجود أي مشادات، كما أن الجهاز الفني للمنتخب، لم يجتمع باللاعبين من الأساس عقب المباراة، حيث تواجد في غرفة صغيرة في ملعب القاهرة، بينما استمر اللاعبون في غرفة خلع الملابس، فيما كان لقاء حسام حسن مع اللاعبين على مائدة الطعام بعد اللقاء، من أجل دعمهم ورفع روحهم المعنوية.