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Hossam Hassan Ibrahim Hassan EgyptGetty
محمود خالد

جدل غياب صلاح لا يتوقف: "لفظ خارج" تجاه لاعبي منتخب مصر .. وإبراهيم حسن يرد قضائيًا!

محمد صلاح
مصر
جنوب السودان
أنجولا

كواليس جديد لخروج صلاح من معسكر الفراعنة تثير جدلًا واسعًا..

لا يزال الجدل حاضرًا داخل معسكر المنتخب المصري، على خلفية الأزمة الدائرة حول محمد صلاح، نجم طرابزون سبور، الذي قرر مغادرة المنتخب بشكل مفاجئ، قبل مباراة جنوب السودان.

ورغم أن منتخب مصر، حقق انتصارًا عريضًا على جنوب السودان، بخمسة أهداف دون مقابل، في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2027، إلا أن الجدل مازال حاضرًا بشأن سبب رحيل محمد صلاح، قبل المواجهة، ورغم أن الاتحاد المصري نشر بيانًا بأن رحيل نجم ليفربول السابق، جاء بالاتفاق مع الجهاز الفني للمنتخب، قبل مباراة أنجولا، من أجل الحفاظ على اللاعب وإبعاده عن المباراة الثانية، بسبب أرضية الملعب، إلا أن التفسيرات الإعلامية التي خرجت بعد ذلك، تؤكد أن صلاح غادر المنتخب غاضبًا.

  • حقيقة "اللفظ الخارج" من إبراهيم حسن

    ومن بين التأويلات، حول سبب محمد صلاح من معسكر المنتخب المصري، أفاد الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط، عبر برنامج "الكورة مع فايق"، إن خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد، إذا ما قام بتسليم تقريره للاتحاد، بتفاصيل ما دار في المعسكر، فسيتم إقالة إبراهيم حسن، مدير المنتخب.

    وأوضح عبد الباسط، أن محمد صلاح غادر غاضبًا بكل تأكيد، فيما أثار الجدل بقوله إن إبراهيم حسن وجه لفظًا خارجيًا للاعبين، من مقاعد البدلاء، بعد سحب محمد صلاح من مباراة أنجولا، ورغم اعتذار حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، بعد ذلك، بدلًا من إبراهيم، إلا أن ذلك لم يزل حالة الغضب من اللاعبين، وكذلك صلاح الذي أبدى رد فعله إزاء تلك الواقعة.

    على الفور، خرج محمد مراد، المنسق الإعلامي لمنتخب مصر، لينفي ما ذكر بشأن توجيه إبراهيم حسن، لألفاظ خارجية تجاه اللاعبين، سواءً خلال مباراة أنجولا أو بعدها، والتي انتهت بالتعادل السلبي، مؤكدًا أن هناك مقاطع مصورة أظهرت تواجد حسام حسن ومحمد صلاح سويًا، أثناء جلوس الأخير على مقاعد البدلاء، دون وجود أي مشادات، كما أن الجهاز الفني للمنتخب، لم يجتمع باللاعبين من الأساس عقب المباراة، حيث تواجد في غرفة صغيرة في ملعب القاهرة، بينما استمر اللاعبون في غرفة خلع الملابس، فيما كان لقاء حسام حسن مع اللاعبين على مائدة الطعام بعد اللقاء، من أجل دعمهم ورفع روحهم المعنوية.

  • تحرك قضائي من إبراهيم حسن

    وعلى إثر الجدل الدائر بشأن واقعة اللفظ الخارج، كشف إبراهيم حسن، مدير المنتخب المصري، عن قراره بالتقدم ببلاغ للنائب العام، ضد برنامج "الكورة مع فايق"، مشيرًا إلى أن المحامي بدًا بالفعل باتخاذ الإجراءات القانونية بالفعل.

  • Mohamed SalahGetty Images

    رسالة واتس آب قبل رحيل صلاح

    وذكر الإعلامي خالد الإتربي، رواية جديدة حول رحيل محمد صلاح، مؤكدًا أن اللاعب غادر معسكر المنتخب المصري بعد مباراة أنجولا مباشرة؛ بعد التوجه إلى فندق المنتخب، والحصول على جواز السفر من الإداري، كما أرسل رسالة على جروب "واتس آب" للمنتخب، قال فيها نصًا "بالتوفيق يا رجالة في اللي جاي".

    وأضاف الإتربي إن الرسالة كانت مفاجئة للجميع، خاصة لم يكن معلومًا لأي لاعب بأن صلاح سيغادر المنتخب في هذا التوقيت، ليلجأ الجهاز الفني لمحاولة تدارك الأمر سريعًا، وتبرير مغادرة نجم ليفربول السابق، بأنها جاءت بالاتفاق خوفًا من إصابته.

    في المقابل، نوّه الإتربي إلى ما سبق قرار صلاح بالرحيل، بناءً على ما ذكره حسام حسن، في المؤتمر الصحفي، بأنه قرر تغييره في الدقيقة 60 لأسباب فنية، فضلًا عن مشاهدة صلاح لواقعة التي كانت بين حسام حسن مع مدير الكرة إبراهيم حسن، حينما طلب الأخير عدم تغيير قائد الفراعنة، وكاد رد المدير الفني "بمزاجي".

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  • قلق اللاعبين من تصرف حسام حسن

    وفي هذا السياق، أكد الإعلامي أحمد عبد الباسط، أن صلاح شعر بالغضب من تصرفات حسام حسن، حينما صرّح في المؤتمر الصحفي، بأن تبديله لأسباب فنية، خاصة وأنه قادم من تركيا، بعدما قدم مباراة مذهلة أمام جلطة سراي.

    ونوّه عبد الباسط، عبر برنامج "الحكاية"، بأن لاعبي المنتخب المصري باتوا يشعرون بالقلق، إزاء تصرفات حسام حسن، وتصريحاته الجدلية، إزاء أحمد حجازي، ومصطفى محمد، ثم محمد الشناوي الذي وصفه بـ"المنتهي"، وعقب مباراة أنجولا، التي انتهت بالتعادل السلبي، جلس اللاعبون مع محمد صلاح، من الشكوى تجاه المدرب، معلقين "الدور علينا"، أي أنه سينقلب عليهم تباعًا.

    وأضاف أن صلاح طمأن زملاءه بأنه سيتحدث مع الجهاز الفني، لتدارك هذه الأزمة، إلا أنه صُدم بما قاله حسام حسن في المؤتمر الصحفي، كما أنه فوجئ أيضًا بعد مغادرته ببيان اتحاد الكرة، وكأنه يشير إلى أن صلاح سيعود في المباراة التالية "الودية" أمام جنوب إفريقيا، وهو أمر غير وارد على الإطلاق، على حد قوله، بل إن صلاح - إذا استمرت تلك الأجواء - قد يتواصل غيابه عن المعسكر المُقبل للفراعنة.