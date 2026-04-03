محمد صلاح ينضم إلى القائمة.. عندما عانى بيب جوارديولا من الصداع بسبب "فرعون وساحر وسيارة فورمولا 1"

يقولون إن كرة القدم في عقل المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، هي "رقعة شطرنج هندسية"؛ حيث كل حركة محسوبة، وكل ثغرة مُغلقة بإحكام.

لكن.. حتى أفضل المهندسين دقة، يمتلكون "كوابيس" تطاردهم في الليالي الكبرى؛ ومن بينهم جوارديولا الذي قاد عمالقة أوروبا، من برشلونة الإسباني إلى بايرن ميونخ الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي.

واعترف المدير الفني الإسباني بصعوبة مواجهة لاعبين بأعينهم، وذلك طوال مسيرته مع عالم التدريب؛ حيث جاء الفرعون المصري محمد صلاح على رأس هذه القائمة، التي تضم أسماء عالمية كبرى.

صلاح يستعد لتوديع ناديه الإنجليزي العملاق ليفربول، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ حيث طالب جوارديولا بتكريم الفرعون المصري بشكلٍ خاص، باعتباره أحد أساطير الريدز والدوري الإنجليزي الممتاز.

نعم.. بيب وصف صلاح بـ"الأسطورة"؛ معترفًا بأنه كان يتعبه كثيرًا خلال المباريات، وذلك في كل مرة يواجه فيها ليفربول.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ حديث بيب جوارديولا عن صلاح، إلى جانب قائمة اللاعبين الذين تسببوا في "إرهاق" هذا المدير الفني الإسباني الكبير..