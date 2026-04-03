Pep Guardiola Mohamed Salah
أحمد فرهود

محمد صلاح ينضم إلى القائمة.. عندما عانى بيب جوارديولا من الصداع بسبب "فرعون وساحر وسيارة فورمولا 1"

اعترافات مثيرة من بيب جوارديولا..

يقولون إن كرة القدم في عقل المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، هي "رقعة شطرنج هندسية"؛ حيث كل حركة محسوبة، وكل ثغرة مُغلقة بإحكام.

لكن.. حتى أفضل المهندسين دقة، يمتلكون "كوابيس" تطاردهم في الليالي الكبرى؛ ومن بينهم جوارديولا الذي قاد عمالقة أوروبا، من برشلونة الإسباني إلى بايرن ميونخ الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي.

واعترف المدير الفني الإسباني بصعوبة مواجهة لاعبين بأعينهم، وذلك طوال مسيرته مع عالم التدريب؛ حيث جاء الفرعون المصري محمد صلاح على رأس هذه القائمة، التي تضم أسماء عالمية كبرى.

صلاح يستعد لتوديع ناديه الإنجليزي العملاق ليفربول، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ حيث طالب جوارديولا بتكريم الفرعون المصري بشكلٍ خاص، باعتباره أحد أساطير الريدز والدوري الإنجليزي الممتاز.

نعم.. بيب وصف صلاح بـ"الأسطورة"؛ معترفًا بأنه كان يتعبه كثيرًا خلال المباريات، وذلك في كل مرة يواجه فيها ليفربول.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ حديث بيب جوارديولا عن صلاح، إلى جانب قائمة اللاعبين الذين تسببوا في "إرهاق" هذا المدير الفني الإسباني الكبير..

  Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg

    1/ المصري محمد صلاح

    كما ذكرنا.. الفيلسوف الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، أشاد كثيرًا بالفرعون المصري محمد صلاح؛ وذلك قبل مواجهة ليفربول غدًا السبت، ضمن منافسات ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026.

    وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي، قبل هذه القمة الإنجليزية المرتقبة: "صلاح هو أكثر لاعب سبب لي صداع"

    إلا أن هذه الإشادة ليست الأولى؛ حيث وصف جوارديولا مواجهة ليفربول سابقًا، بأنها بمثابة "المعاناة التي لا تنتهي بسبب صلاح".

    وشدد المدير الفني الإسباني آنذاك، على أن الفرعون المصري يمتلك قدرة كبيرة جدًا، على التسجيل من أنصاف الفرص وفي أصعب الظروف.

  Lionel Messi Barcelona 2021

    2/ الأرجنتيني ليونيل ميسي

    الجميع يعلم أن الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، تدرب تحت يد المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا؛ عندما كانا يتواجدان معًا في صفوف العملاق الكتالوني برشلونة.

    لكن.. جوارديولا اضطر لمواجهة ميسي؛ وذلك بعدما ذهب إلى تدريب بايرن ميونخ الألماني ثم مانشستر سيتي الإنجليزي.

    وعن ذلك قال جوارديولا، بعد معاناته من مواجهة الأسطورة الأرجنتينية: "ميسي أفضل لاعب في التاريخ.. لا يوجد نظام دفاعي يُمكنه إيقافه".

    3/ البلجيكي إيدين هازارد

    اضطر المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، في بداية مسيرته التدريبية للعملاق الإنجليزي مانشستر سيتي؛ لمواجهة النجم البلجيكي إيدين هازارد، كثيرًا.

    وقتها.. كان هازارد في قمة مستواه مع نادي تشيلسي الإنجليزي؛ حيث قال جوارديولا: "عندما تُشاهده، تدرك أنه لاعب من مستوى آخر.. إنه قادر على تغيير المباراة بمفرده".

    وشدد المدير الفني الإسباني على أن النجم البلجيكي؛ كان اللاعب الوحيد في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، الذي لم يستطع توقع تحركاته.

    4/ البرازيلي نيمار جونيور

    خرج المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، باعتراف مثير للجدل؛ وذلك بعد معاناته أمام الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، كخصم له.

    جوارديولا اعترف بأنه أخبر لاعبيه، بعدم محاولة مراقبة نيمار؛ لأن هذا الأمر مستحيل للغاية.

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. أكد المدير الفني الإسباني أن المتعة التي يقدمها نيمار، تجعله يدمر أي خط دفاع أمامه.

    وواجه جوارديولا عندما كان مدربًا لنادي بايرن ميونخ الألماني، ثم مع مانشستر سيتي الإنجليزي، النجم البرازيلي في قمة مستواه؛ وذلك أثناء فترة لعب الأخير مع العملاق الكتالوني برشلونة.

    5/ الإسباني أداما تراوري

    الاسم المفاجئ الذي اعترف المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، بصعوبة مواجهته خلال مسيرته التدريبية؛ هو أداما تراوري ابن العملاق الكتالوني برشلونة سابقًا، والذي مثّل العديد من الأندية الإنجليزية.

    وقام جوارديولا بوصف تراوري، بأنه "مثل سيارة الفورمولا 1"؛ الذي يصعب على أي مدير فني مواجهته، بالطرق الاعتيادية.

    وأكد جوارديولا أنه كان يضطر لوضع استراتيجية خاصة؛ في كل مرة يواجه فيها نادٍ ما، يضم بين صفوفه هذا اللاعب.