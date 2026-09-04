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Galatasaray Victor Osimhen Rafael Leao Goal OnlyGoal AR
أحمد فرهود

كيف ستُنافس هؤلاء يا محمد صلاح وعلى برشلونة الحذر!.. جلطة سراي بـ"وجهين" ضد باشاك شهير ورافاييل لياو سيعيد اكتشاف نفسه

فقرات ومقالات
جلطة سراي
برشلونة
طرابزون سبور
محمد صلاح
فيكتور أوسيمين
رافائيل لياو
اسطنبول باشاك شهير ضد جلطة سراي
اسطنبول باشاك شهير
الدوري التركي الممتاز

القادم قد يكون أفضل لجلطة سراي.. ولكن!

عندما ننظر إلى قائمة نادي جلطة سراي التركي، في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ سنتأكد أننا أمام فريقٍ مرعب "محليًا"، مع استعداده الكامل لتحقيق المفاجآت "قاريًا".

وبالفعل.. واصل قطار جلطة سراي دهس منافسيه "محليًا"؛ وذلك بالفوز (3-2) ضد نادي إسطنبول باشاك شهير، في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري التركي 2026-2027.

وبهذه النتيجة؛ وصل جلطة سراي إلى نقطته العاشرة في "الصدارة"، بينما تجمد باشاك شهير في "المركز التاسع" بـ4 نقاط.

كما أنه في هذه المباراة؛ شاهدنا الظهور الأول للنجم البرتغالي رافاييل لياو مع جلطة سراي، مع تعرض المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين لـ"الإصابة".

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز جلطة سراي ضد باشاك شهير..

  • Rams Basaksehir FK v Galatasaray SK - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport

    جلطة سراي.. ممتع هجوميًا ولكنه ضعيف دفاعيًا

    في مباراة نادي جلطة سراي ضد فريق إسطنبول باشاك شهير، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري التركي 2026-2027؛ شاهدنا ظاهرتين مختلفتين تمامًا، على النحو التالي:

    * أولًا: فريق ممتع هجوميًا.

    * ثانيًا: فريق ضعيف دفاعيًا.

    نعم عزيزي القارئ؛ يكفي أن ننظر إلى الهدف الثاني الذي سجله لوكاس توريرا، في الدقيقة 71 من عمر مواجهة باشاك شهير.

    الهدف جاء بعد تمريرات أكثر من رائعة بين نجوم جلطة سراي، داخل منطقة الـ18 للفريق المنافس؛ لتنتهي الكرة داخل الشباك، بعد ذلك.

    لكننا لاحظنا أيضًا عزيزي القارئ، سذاجة "تكتيكية" في الجانب الدفاعي؛ حيث كان نجوم جلطة سراي يتمركزون بشكلٍ خاطئ، ولا يعرفون كيف يتعاملون مع هجمات المنافس.

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  • Rams Basaksehir FK v Galatasaray SK - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport

    رافاييل لياو.. نجم البرتغال قد يعيد اكتشاف نفسه مجددًا!

    وبما أننا نتحدث عن المتعة الهجومية لنادي جلطة سراي؛ فيجب الإشارة إلى النجم البرتغالي رافاييل لياو، المنضم إلى الفريق الأول لكرة القدم في صيف العام الحالي.

    لياو انتقل من العملاق الإيطالي ميلان إلى نادي جلطة سراي، مقابل 38 مليون يورو؛ وبعقدٍ لمدة 4 سنواتٍ كاملة، حتى 30 يونيو 2030.

    وظهر لياو لأول مرة مع جلطة سراي، عندما نزل "بديلًا" في الدقيقة 68؛ وذلك خلال مواجهة جلطة سراي ضد نادي إسطنبول باشاك شهير، في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري التركي 2026-2027.

    وفعل لياو كل شيء تقريبًا، في الدقائق الأولى التي شارك فيها مع جلطة سراي؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: شارك في هجمات جلطة سراي؛ بشكلٍ فعال.

    * ثانيًا: تحصل على كارت أصفر؛ كما تسبب في طرد لاعب الخصم.

    ويجب الوقوف عند لقطة طرد أوموت بوزوك، لاعب فريق باشاك شهير الأول لكرة القدم، في الدقيقة 79 من عمر المباراة؛ حيث جاء عقب تدخل عنيف على قدم لياو، الذي عاد إلى منطقة الـ18 لجلطة سراي من أجل المساعدة الدفاعية.

    وهذه اللقطة وحدها؛ تؤكد على أن النجم البرتغالي عازم على إعادة اكتشاف نفسه من جديد، بعد فترة طويلة من المعاناة.

    نعم؛ أكثر ما كان يُعاب على رافاييل لياو هو "التكاسل" واللعب المذاجي، مع عدم أداء الأدوار الدفاعية.

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    جلطة سراي.. كيف ستنافس هذا الفريق يا محمد صلاح؟!

    بناء على ما ذكرناه في السطور الماضية؛ سنتأكد أن نادي جلطة سراي فارق عن كثير من منافسيه، في مسابقة الدوري التركي تحديدًا.

    ونحن نتحدث هُنا عن الجانب الهجومي؛ الذي يضم أسماءً عالمية كبيرة للغاية، مثل: "المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، الجناح الألماني ليروى ساني والنجم البرتغالي رافاييل لياو".

    وهذا يقودنا إلى النجم المصري محمد صلاح، المنضم إلى نادي طرابزون سبور التركي، في صيف العام الحالي.

    "لماذا محمد صلاح تحديدًا؟"؛ الإجابة هُنا ستكون لسببين، هما:

    * أولًا: صلاح يبدو أنه يُقاتل وحيدًا في هجوم طرابزون سبور؛ حيث أن زملاءه أقل منه كثيرًا.

    * ثانيًا: صلاح صرح أنه واثق في مشروع طرابزون سبور؛ مع تأكيده على أن فريقه قادر على تحقيق الإنجازات.

    لكن ما نشاهده من جلطة سراي مثلًا؛ يجعلنا نقول إن طرابزون سبور يحتاج الكثير والكثير، ليحقق الإنجازات أمام هؤلاء المنافسين.

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    جلطة سراي.. على برشلونة الحذر من القوة التركية!

    أخيرًا.. لا يُمكن أن نختم تقريرنا عن نادي جلطة سراي التركي؛ دون الإشارة إلى مبارياته في مسابقة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    أبرز مباريات جلطة سراي الأوروبية؛ ستكون ضد العملاق الكتالوني برشلونة في الجولة الثانية من مرحلة الدوري، ثم المواجهة ضد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في الأسبوع الثامن.

    وحقًا.. يجب على برشلونة وباريس سان جيرمان، أن يحذرا من قوة جلطة سراي الهجومية؛ خاصة العملاق الكتالوني الذي سيضطر للسفر إلى تركيا، في الجولة الثانية.

    ومع قوة الفريق التركي الهجومية، والدفاع المتقدم الذي يلعب به برشلونة، بقيادة مديره الفني الألماني هانزي فليك؛ فذلك يجعلنا نشعر أن العملاق الكتالوني قد يتضرر كثيرًا، في هذه المباراة بالذات.

    وليس أمامنا الآن سوى الانتظار؛ لرؤية ما سيكون عليه شكل جلطة سراي وبرشلونة، عندما يحين وقت مواجهتهما ضد بعضهما البعض.