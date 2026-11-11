إليكم خريطة التعامل مع محمد صلاح .. كونوا مثل كلوب وسباليتي وإلا ستلقون مصير العميد!

بالحديث عن الطبيعة التصادمية التي تفشل مع صلاح، هذا لا يعني أن المدرب صاحب الشخصية الضعيفة هو الأكثر إجادة معه، ولكن السر في مقولة "خير الأمور الوسط"، وهنا ننتقل إلى النموذج الأفضل.
النموذج الأكثر نجاحًا مع صلاح، هو الذي يتمتع بدرجة متوازنة من الصرامة وكذلك الدبلوماسية في نفس الوقت، ولنا في التجارب السابقة خير عبرة!
مورات ياكين كان المدرب الأكثر تأثيرًا في مسيرة صلاح ببداية، حيث ساهم في تطويره وفتح له الطريق أمام الانتقال إلى الدوري الإنجليزي من بوابة تشيلسي، وسجل معه 17 هدفًا وصنع 12 في 67 مناسبة.
مدرب بازل السويسري الأسبق تعامل مع صلاح بصبر شديد، وساعده على تأسيسه في تجربته الأوروبية الأولى بعد الانتقال للفريق من المقاولون العرب، وتمتع بدرجة عالية من "الحسم والدبلوماسية" معه، لذلك يأتي ضمن النماذج الناجحة.
وفي إيطاليا، كان هناك مونتيلا، الذي أعاد اكتشافه من جديد بعد تهميشه في تشيلسي، ويمتلك نفس الطبيعة المرنة التي تصنع بيئة مناسبة لنوعية صلاح من أجل التألق.
ولا يمكن إنكار الدور الذي قدمه لوتشيانو سباليتي أيضًا صاحب النموذج الصارم العقلاني الذي لا يميل إلى التصادم في الكثير من المواقف، والذي وصفه صلاح بـ"أفضل مدرب عمل معه".
وقال صلاح في تصريحات سابقة:"تطورت كثيرًا من سباليتي على الجانب الذهني والتكتيكي، منحني الفرصة للتعبير عن نفسي النمو كلاعب".
وبخلاف ما قاله صلاح لـ"فرانس فوتبول" عن سباليتي، دور الأخير كان واضحًا معه في تجهيزه للمرحلة الأكبر والأهم في مسيرته وهي ليفربول!
والآن، نحن على موعد مع مدرب لسنا بحاجة للحديث عنه وصفاته، فهو شخص حماسي وشغوف ومجنون بكرة القدم، لكنه يتمتع أيضًا بقدر هائل من الدبلوماسية والمرونة التي خلقت طبيعة عائلية في ليفربول وأعادت النادي إلى منصات البطولات الكبرى بوجود صلاح وغيره من النجوم.
نعم إنه يورجن كلوب، الألماني الذي تمكن من تحويل صلاح إلى واحد من أهم اللاعبين من أبناء جيله، ووضعه ضمن أفضل أساطير الدوري الإنجليزي على مدار التاريخ، وبالتأكيد نحن نعرف ما حدث خلف ذلك من خلافات مع ساديو ماني وأمور أخرى وصلت للاعتراض الشهير عليه ضد وست هام في أبريل 2024، والتي حدثت وكأنها لم تكن بسبب الاحتواء السريع للموقف.
كلوب تعامل مع عيوب شخصية صلاح وأخرج أفضل ما عنده فنيًا وذهنيًا، وذلك لأن الألماني يمتلك "الخلطة السرية" : عدم التهاون والتساهل المبالغ فيه، وكذلك تجنب الانخراط في التصادم، ليكتفي بصرامة عقلانية دون عداوة علنية تضر غرفة الملابس.
ويضًاف أيضًا للقائمة هيكتور كوبر، الذي قاد صلاح معه منتخب مصر إلى الوصول إلى كأس العالم 2018، ووقتها كان يمر بأفضل مراحل مسيرته مع الفراعنة على الإطلاق.
إنه النموذج الذي يجب على الجميع التعلم منه، سواء علي ماهر المدرب الجديد لمصر، أو توماس ريس المدير الفني الحالي لطرابزون سبور التركي!