ليفربول ورحلة البحث عن بديل صلاح .. صفقة باركولا "ستدمر كرة القدم" ورهان ريال مدريد هو الخيار الآمن لإيراولا!

مهما سمعنا من أرقام خيالية وغير منطقية على صفقات في سوق الانتقالات، لا شك أنه لا يوجد ما هو أكثر جنونًا من دفع 170 مليون يورو أو حتى أقل بقليل على لاعب مثل باركولا "مع كامل الاحترام لقدراته"، مما يجعلنا أمام صفقة ستفسد كرة القدم وسوق الانتقالات برفع سقف أسعار اللاعبين بطريقة غير مسبوقة.

باركولا ليس الجناح الأكثر أهمية لدى باريس سان جيرمان، ولم يعتمد عليه المدرب لويس إنريكي في المراحل الحاسمة في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بجلوسه على الدكة ضد ليفربول وبايرن ميونخ وآرسنال، بداية من دور الثمانية وحتى المباراة النهائية للبطولة.

أرقامه جيدة ولكنها ليست مبهرة، سجل 13 هدفًا وصنع 7 في 49 مناسبة خلال موسم 2025/2026 الذي نجح فيه باريس في الحصول على لقب دوري الأبطال للمرة الثانية على التوالي.

لو سألت أحدهم من ساهم بشكل فعال في فوز باريس بلقب الأبطال الموسم الماضي، لن يكون باركولا على رأس الأسماء المطروحة، فهناك من أفضل وأهم منه بسنوات ضوئية مثل ديمبيلي وكفاراتسخيليا وديزيري دوي وفيتينيا وجواو نيفيش ونونو مينديش.

نقطة أخرى يجب الالتفات لها، باركولا يظهر بهذا المستوى "غير المبهر" وهو يعيش رفاهية الحصول على راحة وتدوير مستمر مع باريس، وهي ثقافة متبعة داخل النادي الفرنسي، بإراحة اللاعبين في المنافسات المحلية، وتجهيزهم للمباريات الأهم في دوري الأبطال، حيث بدأ اللاعب 21 مباراة فقط في الدوري الموسم الماضي.

ماذا سيفعل صاحب الـ23 سنة في الدوري الإنجليزي؟ التنافسية هناك أقوى وأشد بكثير، ولا توجد رفاهية الراحة في البطولة، بل سيتعرض لضغوط بدنية واختبارات فنية لم يعتاد عليها أبدًا طوال مسيرته.

القيمة التي سينتقل بها قد تكون سببًا في فشله، لأن الإعلام الإنجليزي لن يرحمه للحظة لو انتقل بهذا المبلغ الجنوني الذي "لا يستحقه" باركولا رغم موهبته المميزة.

بطولة كأس العالم 2026 كانت اختبارًا جيدًا لقدرات باركولا، وكان عليه خلالها أن يثبت للجميع أنه يستحق اللعب كأساسي، وأن قيمته تتخطى اللمحات الفنية والقدرة الهائلة على المراوغة والعبور من المدافعين بسرعة فائقة.

ولكن، باركولا لم يتألق كثيرًا في المونديال، ورغم مساهمته ضد السنغال والنرويج والسويد، إلا أنه فشل في الاختبارات الصعبة التي مر بها الديوك خلال البطولة.

- لم يفعل أي شيء ضد باراجواي وخرج لينزل بدلًا منه دوي الذي حصل على ركلة جزاء سجلت منها فرنسا هدف الفوز.

- شارك لمدة 57 دقيقة كأساسي ضد إسبانيا، وأثبت خطأ ديدييه ديشان في وضع كامل ثقته فيه رغم فشله ضد باراجواي.

ولذلك، ما شاهدناه في كأس العالم، يؤكد أن باركولا لاعب موهوب ومراوغ فريد من نوعه، سريع ويمتلك قدر كبير من المهارة، ويمكنه اللعب بالجناحين، ولكن لا يزال ينقصه الكثير ليصبح جناحًا من الطراز العالمي.

ببساطة .. باركولا لاعب رائع ومميز يمكنه التألق عندما يكون كل شيء على ما يُرام والمنظومة تسير بنجاح، ولكنه لا يستطيع حمل الفريق على أكتافه في الأوقات الصعبة، فكيف يتم التعاقد مع لاعب بهذه الصفات بتلك القيمة الجنونية؟

ومن الأولى بالنسبة لليفربول، إذا لم يتمكن من تخفيض قيمة باركولا لتكون معقولة ومنطقية، هو أن يحاول اقتحام سباق التعاقد مع فينيسيوس جونيور، ومنافسة آرسنال على نجم ريال مدريد في حالة عدم توقيعه على عقد جديد، لأن البرازيلي قيمته المالية قد تساوي باركولا "بل أقل"، كما أنه أثبت نفسه على أعلى المستويات دون أي شكوك.