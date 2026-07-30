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علي سمير

ليفربول ورحلة البحث عن بديل صلاح .. صفقة باركولا "ستدمر كرة القدم" ورهان ريال مدريد هو الخيار الآمن لإيراولا!

فقرات ومقالات
ليفربول
الدوري الإنجليزي الممتاز
برادلي باركولا
محمد صلاح
أندوني إيراولا
ريال مدريد

الموسم يقترب والريدز بلا بديل لصلاح الذي أصبح لاعبًا حرًا بعد فسخ عقده

بعد خلاف حاد وعنيف مع الهولندي أرني سلوت، قرر محمد صلاح الموسم الماضي، إنهاء رحلته مع ليفربول بعد سلسلة حافلة من الإنجازات والأرقام الفردية القياسية، ليصبح ناديه مُطالبًا بالبحث عن بديل.

المثير في الأمر، هو أن سلوت نفسه رحل عن النادي الإنجليزي بعد اهتزاز النتائج على كل المستويات، وجاء بديله بشكل سريع وهو الإسباني أندوني إيراولا مدرب بورنموث السابق.

ولكن يبقى السؤال الذي تسبب في حيرة أغلب عشاق الريدز، من هو بديل صلاح؟ هل يتعاقد ليفربول مع لاعب من الطراز العالمي لتعويضه؟ أم اللجوء لحلول أخرى؟

النسخة القادمة من الموسم الجديد للبريميرليج 2026/2027 تنطلق يوم الجمعة 21 أغسطس، حيث يلعب ليفربول مباراته الأولى أمام نيوكاسل يونايتد يوم الأحد من نفس الجولة، وحتى الآن .. لا يوجد من يعوض صلاح في مركز الجناح الأيمن!


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    خيارات محدودة

    قبل الحكم بالفشل على إدارة ليفربول في ملف تعويض محمد صلاح، يجب الاعتراف بغياب الأسماء التي يمكنك التعاقد معها دون أي تفكير، وإنفاق المبالغ الطائلة عليها، لإيمانك بأن نسبة نجاحها كبيرة وشبه مضمونة.

    من في العالم يمكن لليفربول التعاقد معه وضمان تألقه كجناح أيمن؟ هناك لامين يامال نجم برشلونة، مايكل أوليسي لاعب بايرن ميونخ، ديزيري دوي من باريس سان جيرمان.

    والعامل المشترك بين هذا الثلاثي هو أن فرصة ليفربول لضم أي منهم مستحيلة، ولا يمكن طرحها من الأساس، لأن أندية كل منهم لن تفكر للحظة في التخلي عنهم، حتى لا تقع في نفس مأزق الريدز في البحث عن البديل المناسب.

    وحتى يان ديوماندي، جناح لايبزيج الذي تألق مع كوت ديفوار في كأس العالم 2026، وتفاوض معه ليفربول ببداية السوق، أصبح على أعتاب الانضمام لريال مدريد، بما يزيد عن 100 مليون يورو!

    إذن فكرة عدم عثور الريدز على بديل مباشر لصلاح في هذا المركز مبررة ولا يمكن توجيه اللوم كثيرًا على إدارة النادي الإنجليزي، لأن الأهداف التي يمكنها تعويض قيمة صلاح الضخمة وقدرته على صناعة الفارق في تسجيل وصناعة الأهداف غير موجودة، أو على الأقل ليست متاحة!

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    "القيمة المضافة" وملف باركولا

    بعد خروج ليفربول من سباق التعاقد مع يان ديوماندي، بدأ النادي يبحث عن لاعب كبير من الطراز العالمي بمركز الجناح، بغض النظر عن مكانه سواء على الجانب الأيسر، وهو تفكير سليم، من أجل تحقيق "القيمة المضافة" بلاعب يمكنه تسجيل وصناعة الأهداف وحسم المباريات الهامة دون الانشغال كثيرًا بموقعه.

    وهنا، ارتبط ليفربول بالعديد من اللاعبين على مستوى العالم، مثل أنتوني جوردون "انتقل إلى برشلونة"، كريسينسيو سمرفيل "انضم للهلال" وأخيرًا برادلي باركولا جناح باريس سان جيرمان، وهو الخيار الأقرب والأكثر واقعية في الوقت الحالي.

    من بين جميع الأهداف التي تفاوض معها الريدز، يبقى باركولا الأقرب للتحقق على أرض الواقع، بعدما أشارت أغلب التقارير أنه لن يجدد عقده مع باريس سان جيرمان، بوجود رغبة من النادي الفرنسي في التخلي عنه وبيعه، خاصة وأنه يأتي خلف خفيتشا كفاراتسخيليا وديزيري دوي وعثمان ديمبيلي في مركز الجناح.

    الصحفي "فابريتسيو رومانو" وغيره، تحدثوا أكثر من مرة عن أن الشروط الشخصية لباركولا لن تمثل أي مشكلة بالنسبة للريدز، ولكن الأزمة تتمثل في المبلغ الذي يطلبه باريس سان جيرمان لبيعه.

    وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" فإن باركولا يأتي في المركز الثالث كأكثر اللاعبين قيمة سوقية في العالم بمركز الجناح الأيسر "90 مليون يورو"، خلف كل من فينيسيوس جونيور وكفاراتسخيليا، ولكن هل هذا يبرر الرقم الذي يطلبه باريس للتخلي عنه؟

    وفقًا لصحيفة "تايمز" البريطانية وعدة مواقع أخرى، فإن المبلغ الذي يطلبه باريس لبيع باركولا هو 170 مليون يورو! وهو ما يجعله ثالث أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم خلف نيمار وكيليان مبابي!

    من الواضح أن باريس يستغل حاجة ليفربول في التعاقد مع بديل صلاح، مع ندرة المواهب الفذة في مركز الجناح سواء اليمين أو اليسار في العالم، ولكن هل على الريدز الرضوخ لهذه المطالب الجنونية؟

    في الحقيقة، ومن وجهة نظر واقعية، فيمكن النظر للأمر في اتجاهين :

    الأول : الفريق في أشد الحاجة لموهبة فذة خاصة وأن فلوريان فيرتس وأليكساندر إيزاك وهوجو إيكيتيكي لم يصنعوا الفارق المطلوب الموسم الماضي، لذلك لا توجد مشكلة في دفع أكثر من قيمة باركولا لحل هذه المشكلة.

    الثاني : هناك حدود "لدفع أكثر من اللازم" على أي لاعب.

    بمعنى أنه لو كانت قيمة باركولا 100 مليون يورو، لا توجد مشكلة في إنفاق 120 على ضمه، ولكن 170؟!

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    إفساد بلا مبرر

    مهما سمعنا من أرقام خيالية وغير منطقية على صفقات في سوق الانتقالات، لا شك أنه لا يوجد ما هو أكثر جنونًا من دفع 170 مليون يورو أو حتى أقل بقليل على لاعب مثل باركولا "مع كامل الاحترام لقدراته"، مما يجعلنا أمام صفقة ستفسد كرة القدم وسوق الانتقالات برفع سقف أسعار اللاعبين بطريقة غير مسبوقة.

    باركولا ليس الجناح الأكثر أهمية لدى باريس سان جيرمان، ولم يعتمد عليه المدرب لويس إنريكي في المراحل الحاسمة في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بجلوسه على الدكة ضد ليفربول وبايرن ميونخ وآرسنال، بداية من دور الثمانية وحتى المباراة النهائية للبطولة.

    أرقامه جيدة ولكنها ليست مبهرة، سجل 13 هدفًا وصنع 7 في 49 مناسبة خلال موسم 2025/2026 الذي نجح فيه باريس في الحصول على لقب دوري الأبطال للمرة الثانية على التوالي.

    لو سألت أحدهم من ساهم بشكل فعال في فوز باريس بلقب الأبطال الموسم الماضي، لن يكون باركولا على رأس الأسماء المطروحة، فهناك من أفضل وأهم منه بسنوات ضوئية مثل ديمبيلي وكفاراتسخيليا وديزيري دوي وفيتينيا وجواو نيفيش ونونو مينديش.

    نقطة أخرى يجب الالتفات لها، باركولا يظهر بهذا المستوى "غير المبهر" وهو يعيش رفاهية الحصول على راحة وتدوير مستمر مع باريس، وهي ثقافة متبعة داخل النادي الفرنسي، بإراحة اللاعبين في المنافسات المحلية، وتجهيزهم للمباريات الأهم في دوري الأبطال، حيث بدأ اللاعب 21 مباراة فقط في الدوري الموسم الماضي.

    ماذا سيفعل صاحب الـ23 سنة في الدوري الإنجليزي؟ التنافسية هناك أقوى وأشد بكثير، ولا توجد رفاهية الراحة في البطولة، بل سيتعرض لضغوط بدنية واختبارات فنية لم يعتاد عليها أبدًا طوال مسيرته.

    القيمة التي سينتقل بها قد تكون سببًا في فشله، لأن الإعلام الإنجليزي لن يرحمه للحظة لو انتقل بهذا المبلغ الجنوني الذي "لا يستحقه" باركولا رغم موهبته المميزة.

    بطولة كأس العالم 2026 كانت اختبارًا جيدًا لقدرات باركولا، وكان عليه خلالها أن يثبت للجميع أنه يستحق اللعب كأساسي، وأن قيمته تتخطى اللمحات الفنية والقدرة الهائلة على المراوغة والعبور من المدافعين بسرعة فائقة.

    ولكن، باركولا لم يتألق كثيرًا في المونديال، ورغم مساهمته ضد السنغال والنرويج والسويد، إلا أنه فشل في الاختبارات الصعبة التي مر بها الديوك خلال البطولة.

    - لم يفعل أي شيء ضد باراجواي وخرج لينزل بدلًا منه دوي الذي حصل على ركلة جزاء سجلت منها فرنسا هدف الفوز.

    - شارك لمدة 57 دقيقة كأساسي ضد إسبانيا، وأثبت خطأ ديدييه ديشان في وضع كامل ثقته فيه رغم فشله ضد باراجواي.

    ولذلك، ما شاهدناه في كأس العالم، يؤكد أن باركولا لاعب موهوب ومراوغ فريد من نوعه، سريع ويمتلك قدر كبير من المهارة، ويمكنه اللعب بالجناحين، ولكن لا يزال ينقصه الكثير ليصبح جناحًا من الطراز العالمي.

    ببساطة .. باركولا لاعب رائع ومميز يمكنه التألق عندما يكون كل شيء على ما يُرام والمنظومة تسير بنجاح، ولكنه لا يستطيع حمل الفريق على أكتافه في الأوقات الصعبة، فكيف يتم التعاقد مع لاعب بهذه الصفات بتلك القيمة الجنونية؟

    ومن الأولى بالنسبة لليفربول، إذا لم يتمكن من تخفيض قيمة باركولا لتكون معقولة ومنطقية، هو أن يحاول اقتحام سباق التعاقد مع فينيسيوس جونيور، ومنافسة آرسنال على نجم ريال مدريد في حالة عدم توقيعه على عقد جديد، لأن البرازيلي قيمته المالية قد تساوي باركولا "بل أقل"، كما أنه أثبت نفسه على أعلى المستويات دون أي شكوك.

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    الرهان على التوليفة

    هناك دائمًا قاعدة ثابتة، عندما يتعلق الأمر بالتعاقد مع لاعب بديل لنجم أسطوري أو عنصر بارز في الفريق، وهو استبداله بتوليفة مناسبة، بدلًا من تعويضه بشكل مباشر.

    من الصعب العثور على بديل صلاح، ولكن فكرة النظر إلى الأجنحة اليسرى فقط، قد يخلق حالة من عدم التوازن في فريق المدرب أندوني إيراولا.

    أجنحة ليفربول الحالية هم : الوافد الجديد فيكتور مونوز، ريو نجوموها وكودي جاكبو "أجنحة يسرى" وفيديريكو كييزا "جناح أيمن".

    وبالطبع، كييزا لا يمكن وضعه في الاعتبار، ورحيله هو الاحتمال الأقرب، مما يترك الفريق بلا أي جناح أيمن، حتى الثنائي إيزاك وهوجو إيكيتيكي، يمكن الاعتماد عليهما بالجانب الأيسر أكثر من أي مكان آخر.

    ونفس الأمر ينطبق على فلوريان فيرتس، صانع الألعاب الألماني، الذي يمكنه اللعب كجناح أيسر أيضًا، وإن كان نجم باير ليفركوزن السابق خذل جماهير الريدز وأحبطهم بمستوياته المتواضعة الموسم الماضي.

    إذن .. هذا يتركنا أمام فكرة الرهان، وهي التعاقد مع جناح أو اثنين لتدعيم صفوف الفريق، لخلق توليفة مناسبة مع العناصر الموجودة، والاعتماد بشكل أكبر على المنظومة جنبًا إلى جنب مع القدرات الفردية التي يمتلكها "إيكيتيكي وفيرتس وإيزاك وجاكبو وغيرهم".

    على سبيل المثال .. عندما غادر كريستيانو رونالدو ريال مدريد، لم يستبدله بلاعب آخر بنفس قيمته "حتى إيدين هازارد فشل في تعويضه"، بل خلق الفريق بعدها بفترة توليفة مكونة من كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور ورودريجو وغيرهم، قادته للسيطرة والهيمنة محليًا وأوروبيًا.

    من يمكن الرهان عليه؟ هناك صفقات مقترحة يمكن لليفربول الاتجاه نحوها :

    رافائيل لياو : سعره انخفض إلى حوالي 50 مليون يورو وميلان لن يمانع بيعه.

    رافينيا : رغم إصراره على البقاء في برشلونة، يمكن اختباره بعرض مفاجئ يُعيده مرة أخرى إلى الدوري الإنجليزي.

    كينان يلديز : يوفنتوس أغلق الباب أمام بيعه ورفض انتقاله لآرسنال، ولكن لا مانع من المحاولة.

    نيكو ويليامز : انخفض مستواه كثيرًا بعد البقاء مع أتلتيك بيلباو، ولكن إيراولا قام بتطوير العديد من اللاعبين مع بورنموث، ويمكنه تكرار نفس الشيء مع الجناح الإسباني.

    عبد الصمد الزلزولي : يعيش فترة مميزة مع ريال بيتيس، والمغربي يتمتع بطفرة هائلة في مسيرته الكروية، وهناك اهتمام متزايد بضمه.

    ميكا جوتس : قدرة هائلة على صناعة الفارق مع أياكس أمستردام ومساهمات مميزة الموسم الماضي "17 هدفًا و15 تمريرة حاسمة" ولكن صفقات الدوريات الضعيفة والمتوسطة دائمًا ما تحيط بها الشكوك.

    أنطونيو نوسا : تألق مع النرويج في كأس العالم، وهناك اهتمام بضمه من عدة أندية كبرى كخيار أرخص من زميله يان ديوماندي في لايبزيج.

    ريان : عاش طفرة مميزة في بورنموث تحت قيادة إيراولا، ويلعب كجناح أيمن، ويمكنه التألق مرة أخرى مع إيراولا ولكن في ملعب أنفيلد.

    إيلمان ندياي : من أهم وأفضل الأجنحة في الدوري الإنجليزي، رغم أنه ليس في مستوى صلاح، لكن فكرة ضمه صعبة بسبب العداوة بين إيفرتون وليفربول، كما أنه أصبح قريبًا من الهلال السعودي.

    فرانكو ماتانتنونو : انتقل إلى ريال مدريد الصيف الماضي بعد منافسة شرسة مع باريس سان جيرمان، ولكنه فشل، واستعارته لموسم واحد لن تكلف أي شيء.


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