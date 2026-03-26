محمود خالد

تقليد رونالدو وتحقق نظرية ميسي الغريبة .. محمد صلاح "فئة أ" الذي سيحرم القادسية من سعود الجديد!

ماذا لو انتقل صلاح إلى القادسية؟

منذ أن أعلن عن رحيله رسميًا عن صفوف ليفربول، في نهاية الموسم الرياضي "2025-2026"، قامت الدنيا ولم تقعد، زلزال في أنفيلد، أحدثه النجم المصري محمد صلاح، الذي قرر أخيرًا إسدال الستار على 9 سنوات من كتابة التاريخ في الملاعب الإنجليزية.

ما بين 2017 و2026، مرّ صلاح بالكثير من قصص النجاح التي لم تخلُ بدورها من الصعوبات، فتوج بجميع الألقاب الممكنة مع ليفربول، وصنع حقبة ذهبية مع يورجن كلوب، وثنائية ساديو ماني وروبرتو فيرمينو، وكان العامل الرئيس في لقب البريمييرليج الذي حصده الريدز في أول مواسم آرني سلوت، قبل أن تتجه الأمور بـ"الفرعون المصري" إلى نفق مظلم، خلال الموسم الجاري.

صلاح أبدى امتعاضه بوجود محاولات لإنهاء رحلته مع ليفربول، وأن الإدارة "تضعه تحت الحافلة"، بعد إبقائه على مقاعد البدلاء لعدة مباريات، فيما ساد جدل كبير هذا الموسم، ما بين تراجع مستواه، وعدم تعويضه من قِبل الصفقات الجديدة داخل أرض الميدان.

ومنذ إعلانه الرحيل، صرنا أمام ملف كبير لن يُغلق قبل ثلاثة أشهر على الأقل، وهو "من سيتعاقد مع مو صلاح؟"، خاصة بعدما توصل النجم المصري لاتفاق مع الإدارة على رحيله "مجانًا" في الصيف، رغم ارتباطه بعقد حتى صيف 2027، تقديرًا لتاريخه الكبير في قلعة الأنفيلد.

وما بين تعدد الاتجاهات، جاء نادي القادسية السعودي كأحد أبرز المرشحين لضم محمد صلاح، وسط تقارير حول اقتناع قائد منتخب مصر، بفكرة اللعب في دوري روشن، ليبرز اسم "فارس الشرقية"، كمنافس قوي لأندية صندوق الاستثمارات السعودي، وكذلك أندية أوروبا والدوري الأمريكي، التي تضع أعينها على أحد أساطير الريدز والبريمييرليج.

    محمد صلاح إلى القادسية؟ تحقق نظرية ميسي الغريبة

    رغم الإمكانات المادية الهائلة التي يملكها نادي القادسية، المملوك لشركة أرامكو السعودية، فإن نجاحه في انتزاع صفقة محمد صلاح، من بين كبار أندية صندوق الاستثمارات "الهلال، الأهلي، النصر، الاتحاد"، إذا ما قرر الجناح المصري الانتقال إلى دوري روشن، سيمثل أحد أكبر مفاجآت الموسم، في ظل الشعبية الهائلة التي يتمتع بها الأندية الأربعة الكبار، مقارنة بأي نادٍ آخر في المملكة.

    انتقال صلاح إلى القادسية، سيعد تطبيقًا لنظرية فرضها الإعلامي سعود الصرامي، في وقت سابق، ولم تتحقق على أرض الواقع، عندما كان الحديث عن إمكانية انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي الأمريكي، إلى دوري روشن السعودي.

    وقال الصرامي، عضو الجمعية العمومية بنادي النصر، حينها، إن ميسي قريب من ارتداء قميص نادي الاتفاق، إذا ما وافق على الرحيل إلى السعودية، وأن هذا الانتقال له أهداف، وهو عودة تنشيط الكرة في الساحل الشرقي، وعودة المنافسة في أندية الشرقية، وعودة الجمهور للمدرجات.

    ورغم أن الرد جاء فورًا من الإعلامي فيصل الجفن، الذي أطلق تصريحًا طريفًا، بأنه إذا أعيد مارادونا وبيليه من قبورهما، لن يرجع الزخم في مدرجات الشرقية، إلا أن تلك النظرية إذا ما تحققت، وجاء محمد صلاح ليرتدي قميص القادسية، فإن الزخم لن يعود إلى الشرقية فقط، بل ستكون عيون العالم على "بنو قادس"، وسيساهم بدوره في انتقال شعبية صلاح الجارفة في مصر والوطن العربي، ومختلف أرجاء العالم، إلى القادسية، وقد يصنع قفزة تسويقية مذهلة نراها في حسابات النادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما حدث عند انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر، مع الفارق الكبير حول "المتابعة" بين النجمين البرتغالي والمصري.


    السيناريو السيء: إما تقليد رونالدو أو فشل الصفقة

    يمكن القول إن تفضيل محمد صلاح للقادسية عن أي رباعي الكبار في السعودية، قد يكون مرتبطًا بشكل أساسي، بتأهل الفريق إلى البطولات الآسيوية، في الموسم المُقبل "2026-2027".

    القادسية، مع مدربه بريندان رودجرز، بات لا يملك الفرصة للتأهل آسيويًا فقط، بل إنه دخل بقوة في سباق المنافسة على لقب دوري روشن، هذا الموسم، مع تواجده في المركز الرابع، برصيد 60 نقطة، مبتعدًا عن النصر "المتصدر"، بفارق سبع نقاط، مع تبقي ثماني جولات على نهاية الموسم، فضلًا عن تحقيق "بنو قادس" لمسيرة خالية من الهزائم حتى الآن، مع المدرب الأيرلندي، فضلًا عن نجاح الفريق في تحقيق الانتصار ضد الاتحاد والأهلي.

    ومع تواجد النصر والهلال والأهلي والقادسية، في أول أربع مراكز في دوري روشن، على الترتيب، وتأهل الهلال والخلود إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، فإن الاحتمالات ستظل مفتوحة على مصراعيها، حول المتأهلين إلى بطولتي دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا 2.

    ولكن، هناك سيناريو مظلم؛ بأن يتكرر ما حدث في الموسم الماضي، حيث كان القادسية منافسًا على البطولات حتى الرمق الأخير، وانتهى به الأمر وصيفًا لكأس الملك، ولم ينجح في التأهل لأي بطولة آسيوية، وإذا ما تحقق الأمر هذا الموسم مجددًا، فإنه سيكون عائقًا كبيرًا أمام صفقة صلاح، والذي يعد ظهوره في النخبة الآسيوية، مصدرًا لكسب المزيد من الزخم في القارة الصفراء.

    أما إذا ما تأهل القادسية إلى دوري أبطال آسيا 2، فإن ظهور صلاح، الذي يعد لاعبًا "فئة A"، في هذه البطولة، أمرًا غير مضمون، كما شاهدنا مع كريستيانو رونالدو الذي فضل قلة ظهوره مع النصر في المراحل الأولى من البطولة.

    نجم القادسية لن يكون "سعود جديد"

    هناك نقطة أخرى تستحق الذكر، وهو الاسلوب التكتيكي للقادسية إذا ما انتقل محمد صلاح، والذي سيكون المسيطر على منطقة الجبهة اليمنى الهجومية، بطبيعة الحال.

    ومع ضعف الأدوار الدفاعية لصلاح، فإن ذلك سيؤثر بدوره على التحركات الهجومية للظهير الأيمن محمد أبو الشامات، الذي عرف بكثرة انطلاقاته للعب الكرات العرضية، وكذلك اعتماد رودجرز عليه أيضًا، كلاعب وسط أيمن، الأمر الذي سيمنع نجم القادسية من أن يصبح نسخة جديدة من سعود عبد الحميد، نجم لانس، أو مهند الشنقيطي، الذي اشتهر بهذا الدور مع مدرب الاتحاد سيرجيو كونسيساو.

    ومع تعدد الحلول الهجومية للقادسية، فإن صلاح قد يصير أمام معضلة أخرى، وهي "تداخل الأدوار"، والتي كانت سببًا في عدم انسجامه مع تكتيك آرني سلوت مع صفقات ليفربول الجديدة، هذا الموسم، ما ساهم في تراجع مستواه.


    بالنظر إلى الوضع الحالي، ومع بروز اسمي الاتحاد والقادسية، كأبرز المهتمين بالتعاقد مع محمد صلاح، رغم ارتباط اسمه بالعديد من أندية السعودية، فإن "بنو قادس" يعد خيارًا أفضل من الاتحاد، بسبب استقراره إداريًا وفنيًا، في ظل الأنباء الواردة بشأن المطالبات بغربلة شاملة في إدارة العميد، أو جهاز الكرة.

    أيضًا، هناك نقطة، أن تغيير إدارة الاتحاد، قد يساهم في تغيير خطة شاملة بنيت حديثًا على استقطاب المواهب صغار السن، الأمر الذي يعني مزيدًا من عدم الاستقرار داخل العميد، يجعل التعاقد مع صلاح أمرًا صعبًا في الفترة المُقبلة.

    ولذلك، فإن القادسية يظل خيارًا مثاليًا لضم محمد صلاح، ولكن إتمام الصفقة يرجح أن يظل مرتبطًا بمشاركة الفريق في دوري أبطال آسيا للنخبة، ما يجعلنا سننتظر حتى نهاية الموسم، وقد يظل القادسية بحاجة إلى "مساعدة" هلالية، تتمثل في تتويج الأزرق بكأس الملك أو النخبة الآسيوية - مع الأهلي - مع التواجد في المراكز الثلاثة الأولى، من أجل التواجد في البطولة القارية الكبرى.

