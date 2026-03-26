تقليد رونالدو وتحقق نظرية ميسي الغريبة .. محمد صلاح "فئة أ" الذي سيحرم القادسية من سعود الجديد!

منذ أن أعلن عن رحيله رسميًا عن صفوف ليفربول، في نهاية الموسم الرياضي "2025-2026"، قامت الدنيا ولم تقعد، زلزال في أنفيلد، أحدثه النجم المصري محمد صلاح، الذي قرر أخيرًا إسدال الستار على 9 سنوات من كتابة التاريخ في الملاعب الإنجليزية.

ما بين 2017 و2026، مرّ صلاح بالكثير من قصص النجاح التي لم تخلُ بدورها من الصعوبات، فتوج بجميع الألقاب الممكنة مع ليفربول، وصنع حقبة ذهبية مع يورجن كلوب، وثنائية ساديو ماني وروبرتو فيرمينو، وكان العامل الرئيس في لقب البريمييرليج الذي حصده الريدز في أول مواسم آرني سلوت، قبل أن تتجه الأمور بـ"الفرعون المصري" إلى نفق مظلم، خلال الموسم الجاري.

صلاح أبدى امتعاضه بوجود محاولات لإنهاء رحلته مع ليفربول، وأن الإدارة "تضعه تحت الحافلة"، بعد إبقائه على مقاعد البدلاء لعدة مباريات، فيما ساد جدل كبير هذا الموسم، ما بين تراجع مستواه، وعدم تعويضه من قِبل الصفقات الجديدة داخل أرض الميدان.

ومنذ إعلانه الرحيل، صرنا أمام ملف كبير لن يُغلق قبل ثلاثة أشهر على الأقل، وهو "من سيتعاقد مع مو صلاح؟"، خاصة بعدما توصل النجم المصري لاتفاق مع الإدارة على رحيله "مجانًا" في الصيف، رغم ارتباطه بعقد حتى صيف 2027، تقديرًا لتاريخه الكبير في قلعة الأنفيلد.

وما بين تعدد الاتجاهات، جاء نادي القادسية السعودي كأحد أبرز المرشحين لضم محمد صلاح، وسط تقارير حول اقتناع قائد منتخب مصر، بفكرة اللعب في دوري روشن، ليبرز اسم "فارس الشرقية"، كمنافس قوي لأندية صندوق الاستثمارات السعودي، وكذلك أندية أوروبا والدوري الأمريكي، التي تضع أعينها على أحد أساطير الريدز والبريمييرليج.