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Mohamed Salah Egypt 2026Getty Images
محمود خالد

رئيس بيشكتاش لم يحسم التوقيع .. زيارة "مفاجئة" من محمد صلاح إلى الرياض!

انتقالات
محمد صلاح
بيشكتاش
الهلال
النصر
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الأهلي
دوري السوبر التركي
دوري روشن السعودي

تحول مفاجئ في مسار ميركاتو صلاح؟

لا يزال الجدل دائرًا حول مستقبل الدولي المصري محمد صلاح، الذي رحل عن ليفربول قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، في الوقت الذي تعالت فيه أسهم انتقاله إلى بيشكتاش، في فترة الميركاتو الصيفي.

صلاح تحول إلى مطلب جماهيري علني، بين مشجعي بيشكتاش، الذين طالبوا سردال أدالي، رئيس النادي، بالتعاقد معه، فيما أفادت تقارير بأن العملاق التركي تقدم - بالفعل - بعرض إلى الجناح المصري، وأن الأمور المالية تفصل بين إتمام التعاقد.

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ولكن، يبدو أن هناك تطورات في الأحداث، تؤكد أن صلاح لن يكون مطلبًا من قبل نادي بيشكتاش فقط، في ظل غموض وجهته المُقبلة، بعد تسعة أعوام في قلعة الآنفيلد.

  • Mohamed SalahGetty Images

    تحول مفاجئ إلى الرياض

    وذكر الصحفي التركي ياجيز سابونكوجلو، بأن وكيل محمد صلاح، غادر إسطنبول دون توقيع العقود مع بيشكتاش، رغم موافقة المصري بشروط مالية.

    وأضاف ياجيز أن صلاح طلب ضمانًا مصرفيًا للعقد المنتظر إبرامه مع بيشكتاش.

    ومن بين كثرة الحديث بشأن الانتقال المحتمل لصلاح إلى بيشكتاش، خرج وكيله رامي عباس، برسالة مفاجئة عبر حسابه على منصة (إكس)، قائلًا "أنا شخصيًا لا أعرف أين سيلعب محمد (صلاح) الموسم المُقبل، ماذا يعني ذلك برأيكم؟"، في إشارة لعدم حسم أي أمور بشأن وجهته المُقبلة.


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  • رئيس بيشكتاش: لم نحسم التوقيع

    وفي هذا السياق، أشارت صحيفة "عكاظ"، وفق تصريح خاص من سردال أدالي، رئيس نادي بيشكتاش، بأنه لم يتوصل لأي اتفاق مع محمد صلاح - حتى اللحظة -، مضيفًا "أعلم أن العالم يتحدث عن تعاقدنا مع صلاح، ولكن هذا الأمر ليس صحيحًا".

    وأشارت الصحيفة إلى أن المفاوضات لا تزال جارية بين بيشكتاش ومحمد صلاح، حيث تتركز حاليًا على حقوق الصورة، والحصول على نسبة مبيعات من القمصان.

    وفي خضم هذا الحديث، أكد الإعلامي عبد الهادي المستادي، أن محمد صلاح يتوقع وصوله إلى مطار الملك خالد بالرياض، دون الكشف عن السبب وراء تلك الزيارة.

    وكانت شبكة "فوت ميركاتو"، قد أشارت إلى توصل بيشكتاش إلى اتفاق شفهي مع محمد صلاح، للتعاقد معه مقابل 12 مليون يورو، بعقد لمدة عام، مع خيار التمديد لموسم إضافي.

    وخرجت مؤشرات لتفيد اقتراب صلاح من توجيه بوصلته إلى النادي التركي؛ بين هتاف الجماهير "يا الله.. بسم الله.. محمد صلاح"، أثناء حفل تقديم الوافد البلجيكي الجديد، لياندرو تروسارد، ونشر أحمد جاغلار، عضو مجلس إدارة النادي التركي، في قصة عبر حسابه على منصة (إنستجرام)، بكلمة واحدة "Salah".

  • Italiano BolognaGetty

    رد أدالي على قلق إيتاليانو

    وبحسب صحيفة "أ سبور"، فإن إيتاليانو تحدث مع الرئيس سردال أدالي، بقوله إن صلاح لاعب بارز وذو خبرة واسعة وسمعة طيبة، وبإمكانه أن يصبح أسطورة في بيشكتاش، إلا أن دفع 12 مليون يورو للتعاقد معه، قد يتسبب في استثمار كافة الميزانية المتبقية للنادي، وعدم التمكن من إبرام أي صفقة أخرى.

    ورغم ذلك، إلا أن أدالي طمأنه، وأخبره بأن النادي حصل على راعٍ جديد، وبإمكانه إتمام عملية الانتقال وفق رغبته.

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  • WOLVERHAMPTON, ENGLAND - MARCH 6: Cody Gakpo, Andrew Robertson, Mohamed Salah, Rio Ngumoha and Ryan Gravenberch celebrate 1st goal during the Emirates FA Cup Fifth Round match between Wolverhampton Wanderers and Liverpool on March 6, 2026 in Wolverhampton, England. (Photo by Nigel French/Sportsphoto/Allstar via Getty Images)Getty Images

    اعتراض سعودي لصلاح

    وبين الحين والآخر، تخرج تقارير صحفية تؤكد أن محمد صلاح لا يزال محل اهتمام من قِبل الأندية السعودية، بين ربطه بالهلال أو الأهلي.

    يأتي ذلك رغم خروج أكثر من تصريح من الأوساط الرياضية السعودية، يؤكد أن صلاح لم يعد هدفًا للميركاتو في المملكة، حيث ذكر مسؤول لموقع "winwin"، أن صلاح لم يعد يناسب استراتيجية الثورة الكروية السعودية، التي أصبحت تركز على اللاعبين الشباب الأصغر سنًا، والذين لديهم قيمة لإعادة البيع فيما بعد".

    وأضاف "صفقة صلاح لن تزيد عوائد البث التليفزيوني لدوري روشن، فقد قمنا ببيع جميع الحقوق الإعلامية الآن للمواسم الخمسة المُقبلة، ولكن بالطبع سيكون صلاح اسمًا مذهلًا إذا انضم للدوري السعودي".

    وأكد الإعلامي وليد الفراج، في رسالة عبر منصة (إكس)، أن صلاح لم يعد يناسب خطط روشن المقبلة، وسيطالَب بما كان يقدمه قبل 3 سنوات، والجمهور السعودي لا يرحم، ولا يظنه بحاجة لهذا الضغط الآن.

    وبالمثل، ذكر الإعلامي سعود الصرامي، عبر برنامج "ملاعب"، إن الإعلام المصري يحاول تسويق محمد صلاح للسعودية، باقتراح ذهابه إلى الاتحاد، أو الهلال أو النصر، وهو لاعب "منتهي قاضي" على حد وصفه.

    أما عن الإعلامي فيصل الجفن، فقد تحدث عن محمد صلاح، بعد انتهاء رحلته في كأس العالم، واصفًا إياه بأنه فاقد للشغف، ولا يستحق أن تُدفع فيه مبالغ مالية كبيرة.