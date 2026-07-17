رئيس بيشكتاش لم يحسم التوقيع .. زيارة "مفاجئة" من محمد صلاح إلى الرياض!

لا يزال الجدل دائرًا حول مستقبل الدولي المصري محمد صلاح، الذي رحل عن ليفربول قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، في الوقت الذي تعالت فيه أسهم انتقاله إلى بيشكتاش، في فترة الميركاتو الصيفي.

صلاح تحول إلى مطلب جماهيري علني، بين مشجعي بيشكتاش، الذين طالبوا سردال أدالي، رئيس النادي، بالتعاقد معه، فيما أفادت تقارير بأن العملاق التركي تقدم - بالفعل - بعرض إلى الجناح المصري، وأن الأمور المالية تفصل بين إتمام التعاقد.

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ولكن، يبدو أن هناك تطورات في الأحداث، تؤكد أن صلاح لن يكون مطلبًا من قبل نادي بيشكتاش فقط، في ظل غموض وجهته المُقبلة، بعد تسعة أعوام في قلعة الآنفيلد.