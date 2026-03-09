إنها مرحلة الشك .. إلى محمد صلاح "احذر من الانتقال إلى الاتحاد" وموسى ديابي خلفية مثالي في ليفربول بشرط!

من أحد نجوم الصف الأول بالاتحاد، وصاحب البصمة في تحقيق لقب دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025 إلى منحه لقب "عالة" على الفريق من قبل الجماهير .. هكذا دار حال الجناح الفرنسي موسى ديابي بين الموسم الماضي والحالي!

صحيح أن حال الاتحاد بشكل عام تبدل تمامًا بين الموسمين من بطل إلى مجرد فريق يحاول اللحاق بالمراكز المؤهلة لدوري أبطال آسيا للنخبة، لكن حالة موسى ديابي الفردية تستحق الوقوف أمامها لمدى التدهور الذي يمر به، فوجوده في الملعب أصبح يعني أن فريقه يلعب بعشرة لاعبين فقط.

لكن وسط ظلام مستوى المتراجع، خرجت تقارير تزعم اهتمام عدة أندية أوروبية كبرى بضم صاحب الـ26 عامًا، وعلى رأسها ليفربول ليكون خليفة المصري محمد صلاح .. فماذا يحدث مع موسى ديابي؟ وهل يناسب الريدز؟