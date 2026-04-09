Goal.com
مباشر
Riyad Mahrez GOA ONLYGoal AR
أحمد فرهود

محمد صلاح فرصة سوق و"ثنائي الاتحاد والهلال على خطى كريم بنزيما".. أسماء عالمية تسهل تخلص الأهلي من رياض محرز

فقرات ومقالات
الأهلي
رياض محرز
محمد صلاح
بيرناردو سيلفا
عثمان ديمبيلي
رافينيا
ليروي ساني
موسى ديابي
مالكوم
الاتحاد
الهلال
برشلونة
ليفربول
مانشستر سيتي
باريس سان جيرمان

هل يتعاقد الأهلي مع أحد هذه الأسماء؟!..

لم تكن ليالي جدة بحاجة إلى مصباح علاء الدين لتضيء؛ فقد كان يكفي أن يلمس الساحر الجزائري رياض محرز الكرة بقدميه، ليشعل المدرجات.

ومنذ مطلع عام 2026، بدا وكأن ذلك السحر قد أصابه الشحوب؛ حيث تراجع مستوى محرز بشدة، مع عملاق جدة النادي الأهلي.

هذا التراجع في المستوى؛ أدى إلى ظهور أنباء عن عدم رغبة الأهلي في تجديد عقد محرز، بل والتفكير في الاستغناء عنه خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وبالطبع.. لم تخرج تأكيدات رسمية من العملاق الجدّاوي، بشأن هذه الأخبار؛ إلا أنه إذا كان هذا التفكير هو السائد داخل مجلس الإدارة، فهُناك فرصة قد تساعده على التخلص من اللاعب بالفعل.

هذه الفرصة تتمثّل في الأخبار القادمة من تركيا، والتي تُفيد برغبة العملاق المحلي نادي فنربخشه في التعاقد مع محرز، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز البدلاء الذين من الممكن أن يعوضوا رياض محرز، في صفوف فريق الأهلي الأول لكرة القدم..

  • FBL-EUR-C1-PSG-LIVERPOOLAFP

    صلاح وسيلفا.. فرص سوق أمام الأهلي

    إذا قرر عملاق جدة الأهلي، "الاستغناء" عن نجمه الجزائري رياض محرز، في الميركاتو الصيفي القادم؛ ستكون هُناك فرصة لتعويضه باسمين عالميين، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: المصري محمد صلاح.

    * ثانيًا: البرتغالي برناردو سيلفا.

    وتم التأكُد من رحيل صلاح وسيلفا رسميًا، عن صفوف عملاقي إنجلترا ليفربول ومانشستر سيتي تواليًا، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ ما يمنح الأهلي فرصة كبيرة لضم أحدهما، بشكلٍ مجاني.

    وأساسًا.. الثنائي المصري والبرتغالي ارتبطا بالانتقال إلى السعودية، في الميركاتو الصيفي القادم؛ دون تحديد هوية الأندية، التي قد توقع معهما.

    وإذا قرر الأهلي التعاقد مع صلاح، فإنه سيعوض محرز في نفس المركز "الجناح الأيمن"؛ بينما سيعطي سيلفا مرونة أكثر، للمدير الفني الألماني ماتياس يايسله.

    ويستطيع سيلفا اللعب في الجناح الأيمن؛ إلى جانب وسط الميدان الثالث، أو حتى صانع الألعاب "رقم 10".

    • إعلان
  • RaphinhaGetty Images

    رافينيا دياز.. حلم السعودية الكبير

    النجم البرازيلي رافينيا دياز، جناح العملاق الكتالوني برشلونة، هو أحد الأحلام الكبيرة بالنسبة للسعوديين؛ لضمه إلى كتيبة الأسماء العالمية، في مسابقة دوري روشن للمحترفين.

    واعترف رافينيا أنه كان قريب من الانتقال إلى الملاعب السعودية صيف 2024؛ وذلك بسبب خلافاته مع الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني السابق لنادي برشلونة.

    وما عرقل الصفقة لاحقًا؛ هو رحيل تشافي من منصبه، والتعاقد مع المدير الفني الألماني هانزي فليك بدلًا منه.

    ومن الصعب أن يتخلى برشلونة عن رافينيا، في الميركاتو الصيفي القادم؛ وذلك للأسباب الآتية:

    * أولًا: علاقته القوية مع فليك.

    * ثانيًا: أهميته في غرفة الملابس كـ"قائد".

    * ثالثًا: دوره الكبير فوق أرضية الملعب وثنائيته مع الجوهرة الإسبانية لامين يامال.

    إلا أن كرة القدم علمتنا أنه لا توجد ثوابت؛ حيث قد يتغيّر كل شيء حتى الميركاتو الصيفي القادم، ويقرر اللاعب الذهاب إلى السعودية.

    وقتها.. سيكون خيارًا قويًا للأهلي، لتعويض الساحر الجزائري رياض محرز؛ خاصة أن رافينيا هو جناح أيمن أساسًا، لكن برشلونة أصبح يستخدمه على الطرف الأيسر وفي العمق.

  • Ousmane DembeleGetty

    عثمان ديمبيلي.. أفضل لاعب في العالم

    صدق أو لا تصدق.. صحيفة "الشرق الأوسط" ذكرت في وقتٍ سابق، أن المملكة العربية السعودية تضع من ضمن أولوياتها في الفترة القادمة، التعاقد مع النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي؛ الذي توّج بجائزة "الكرة الذهبية" 2025.

    ديمبيلي يرتبط بعقدٍ مع نادي باريس سان جيرمان، حتى 30 يونيو 2028؛ وسط بعض الأخبار التي تُشير إلى رغبة اللاعب، في زيادة راتبه السنوي.

    وإذا كانت هذه الأخبار حقيقية؛ فإن خلافات النجم الفرنسي مع الإدارة الباريسية، قد تجعله يرحل أسرع من ما هو متوقع.

    ومن المعروف عن الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني للفريق الباريسي، أنه يُطالب بالاستغناء عن أي لاعب قد يفتعل المشاكل ويرى نفسه أكبر من النادي؛ كما أن ديمبيلي نفسه قد لا يرفض الذهاب إلى السعودية، للأسباب التالية:

    * أولًا: العرض المالي الضخم.

    * ثانيًا: تحقيقه كل شيء في كرة القدم؛ بما فيها "الكرة الذهبية" التي لم يكن يحلم بها أبدًا، حتى وقتٍ قريب.

    وإذا حدث ذلك؛ فإن ديمبيلي سيكون خيارًا أكثر من ممتاز للأهلي، لأنه يمتلك سرعة ومهارة ومرونة في اللعب كجناح أيمن أو أيسر وحتى كمهاجم.

  • takefusa-kubo(C)Getty Images

    تاكيفوسا كوبو.. ميسي اليابان في الصورة

    يُعد تاكيفوسا كوبو، جناح أيمن نادي ريال سوسييداد الإسباني، الملقب بـ"ميسي اليابان"؛ أحد أقوى الأسماء التي ارتبطت بالملاعب السعودية، في وقتٍ سابق.

    كوبو رفض الانتقال إلى دوري روشن السعودي، خلال الفترة الماضية؛ وذلك بحجة أن عمره صغير، ولا يزال يستطيع تقديم الكثير في الملاعب الأوروبية.

    وكما ذكرنا مع البرازيلي رافينيا دياز، كرة القدم لا تعرف الثوابت؛ لذلك.. قد يتراجع النجم الياباني عن قراره السابق، ويوافق على القدوم إلى السعودية.

    ويجيد كوبو في مركز الجناح الأيمن، ما يجعله خيارًا بديلًا ممتازًا للساحر الجزائري رياض محرز؛ خاصة أنه تأسس بشكلٍ صحيح، باللعب في الفئات السنية للعملاق الكتالوني برشلونة ثم نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد.

  • Leroy Sane Galatasaray 2026Getty Images

    ليروي ساني.. خبرة ستقدم الإضافة للأهلي

    مثل كل الأسماء السابقة.. ارتبط الجناح الألماني ليروي ساني بالانتقال إلى الملاعب السعودية، في الفترة الماضية؛ إلا أنه اختار الذهاب إلى جلطة سراي التركي، صيف عام 2025.

    وهُناك تعاون كبير في الصفقات، بين الأندية السعودية والتركية، خلال العامين الماضيين تحديدًا؛ ما قد يُسهل على النادي الأهلي التعاقد مع ساني، حال أراد ذلك وأقنع اللاعب بالأمر.

    ويمتلك الجناح الألماني خبرة كبيرة للغاية؛ بحكم لعبه سابقًا في العملاق المحلي بايرن ميونخ، ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

    هذه الخبرة الكبيرة؛ تجعل ساني خيارًا جيدًا لتعويض الساحر الجزائري رياض محرز في الأهلي، خلال الموسم الرياضي القادم.

    * أرقام ليروي ساني مع جلطة سراي:

    - مباريات: 36.

    - دقائق: 2.831.

    - مساهمات تهديفية: 15.

    - أهداف: 6.

    - تمريرات حاسمة: 9.

  • Moussa DiabyGetty Images

    ثنائي الاتحاد والأهلي على طريقة كريم بنزيما

    أخيرًا.. قد نُشاهد مفاجأة ما؛ وذلك بانتقال نجم أجنبي من داخل دوري روشن السعودي للمحترفين، إلى عملاق جدة الأهلي.

    ونحن نقصد هُنا؛ نجوم مثل الفرنسي موسى ديابي "الاتحاد"، والبرازيلي مالكوم دي أوليفيرا "الهلال".

    وأساسًا.. يُقال إن ديابي يريد الرحيل عن الاتحاد؛ بينما ترغب الإدارة الهلالية في التخلص من مالكوم، حسب آخر التقارير.

    وبما أن الثنائي يجيدا في الجناح الأيمن؛ فإنهما قد يعوضا الساحر الجزائري رياض محرز، في صفوف الفريق الأهلاوي.

    وقد يعتقد البعض أن انتقال ديابي تحديدًا، من الاتحاد إلى الأهلي، أمرًا مستحيلًا ولن يحدث؛ إلا أنه بعد ما شاهدناه في صفقة النجم الفرنسي كريم بنزيما، أصبح كل شيء ممكن.

    وانتقل بنزيما من الاتحاد إلى الهلال، في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2026"؛ لذلك.. قد نتفاجأ بصفقات مشابهة، في المستقبل القريب.