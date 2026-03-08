لم يكن يعرف مصيره قبل أسابيع.. لماذا غير سلوت من لهجته مع محمد صلاح؟!

لم يتوقف المدير الفني لنادي ليفربول آرني سلوت عن توجيه عبارات المديح والثناء المتتالي لنجمه الأول محمد صلاح منذ عودة اللاعب من أزمته الأخيرة قبل انطلاق مسابقة كأس الأمم الأفريقية.
جاءت أحدث حلقات هذه السلسلة من الإشادات عقب الفوز المهم الذي حققه الفريق على حساب وولفرهامبتون في مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.
استغل المدرب الهولندي تألق لاعبه الشاب ريو نجوموها ليمرر رسالة واضحة للجميع حين صرح للصحافة قائلا: "يجب أن يتخذه نجوموها قدوة ومثالا".
هذا الموقف الذي يضع اللاعب في مكانة المعيار الذهبي للاستمرارية يفتح باب التحليل واسعًا حول الدوافع الحقيقية والمبطنة التي تجعل سلوت يكثر من الحديث الإيجابي عن لاعبه في هذا التوقيت الحساس من الموسم وما إذا كانت هذه التصريحات تعكس قناعة فنية أم مناورة إدارية مدروسة.