أشاد نجم الكرة المصرية الأسبق محمد أبو تريكة؛ محلل شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، بما قدمه المنتخب المصري في الشوط الأول من مواجهة نظيره البلجيكي، مشبهًا أداء الفراعنة بالمنتخب الإيطالي.
محمد أبو تريكة: إلى من قال إن إيطاليا غائبة عن كأس العالم 2026 .. انظر إلى منتخب مصر!
تقدم مصري في الشوط الأول
افتتح المنتخب المصري اليوم الإثنين، مشواره بكأس العالم 2026 بمواجهة بلجيكا، ضمن منافسات المجموعة السابعة، بملاقاة بلجيكا.
الفراعنة نجحوا في مباغتة الحارس تيبو كورتوا بهدف في الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول، بفضل تسديدة قوية من خارج منطقة الشباك بأقدام إمام عاشور، ليخرجوا متقدمين بالشوط الأول.
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ماذا قال أبو تريكة؟
في تحليله لما قدمته كتيبة المدرب الوطني حسام حسن في الـ45 دقيقة الأولى من مواجهة بلجيكا، أكد تريكة أن الفراعنة لم يرتكبوا أي أخطاء، مطالبًا بمواصلة الضغط على المنافس.
وقال أبو تريكة في الاستوديو التحليلي بقنوات "بي إن سبورتس": "من قال إن إيطاليا لا تشارك في كأس العالم 2026؟، إيطاليا حاضرة بطريقة 4-4-2 من منتخب مصر، لقد قدمنا شوطًا تكتيكيًا رائعًا مع حسام حسن بوجود إمام عاشور على اليسار ومصطفى عبد الرؤوف (زيكو) على اليسار".
وأضاف: "علينا مواصلة ما قدمنا، هناك التزام علينا الحفاظ عليه، يجب ألا يخرج أي لاعب عن النص، الاستمرارية مهمة، بعدما قدمنا شوط أول دون أخطاء".
- Getty Images Sport
ماذا عن الشوط الثاني؟
بشأن ما يريد تغييره في الشوط الثاني من مواجهة مصر وبلجيكا، حذّر محمد أبو تريكة الثنائي أحمد فتوح ومروان عطية من التهور، بعد حصولهما على إنذراين في الـ45 دقيقة الأولى.
واقترح الماجيكو نزول أي من الثنائي الدفاعي رامي ربيعة أو محمد عبدالمنعم بدلًا من مروان عطية، على أن يتقدم حمدي فتحي من قلب الدفاع لوسط الملعب.
وكذلك طالب تريكة بنزول هيثم حسن وأحمد سيد "زيزو" بدلًا من إمام عاشور ومصطفى زيكو خوفًا من معاناة الثنائي الأخير بدنيًا في الشوط الثاني.
وماذا بعد؟
بعد مواجهة بلجيكا، من المقرر أن يلتقي الفراعنة بنيوزيلندا ثم إيران يومي 22 و27 من يونيو الجاري، ضمن مرحلة المجموعات بكأس العالم 2026.