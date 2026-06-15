محمد أبو تريكة: إلى من قال إن إيطاليا غائبة عن كأس العالم 2026 .. انظر إلى منتخب مصر!

في تحليله لما قدمته كتيبة المدرب الوطني حسام حسن في الـ45 دقيقة الأولى من مواجهة بلجيكا، أكد تريكة أن الفراعنة لم يرتكبوا أي أخطاء، مطالبًا بمواصلة الضغط على المنافس.

وقال أبو تريكة في الاستوديو التحليلي بقنوات "بي إن سبورتس": "من قال إن إيطاليا لا تشارك في كأس العالم 2026؟، إيطاليا حاضرة بطريقة 4-4-2 من منتخب مصر، لقد قدمنا شوطًا تكتيكيًا رائعًا مع حسام حسن بوجود إمام عاشور على اليسار ومصطفى عبد الرؤوف (زيكو) على اليسار".

وأضاف: "علينا مواصلة ما قدمنا، هناك التزام علينا الحفاظ عليه، يجب ألا يخرج أي لاعب عن النص، الاستمرارية مهمة، بعدما قدمنا شوط أول دون أخطاء".



