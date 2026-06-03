"لماذا سمحوا بتصويرهم واستدراجهم؟!" .. نشر فيديوهات تحرج محمد الهويش وحكم مواجهة النصر وضمك وسط التشكيك في نزاهة دوري روشن

النصر توج بطلًا لدوري روشن السعودي 2025-26 بعد صراع مع الهلال استمر حتى الجولة الأخيرة، قبل أن يتفوق العالمي بفارق نقطتين عن الزعيم.

وطوال الموسم، فضّل النصر الاعتماد على الحكم المحلي في المباريات المقامة على أرضه، بداعي أخطاء الحكام الأجانب الكارثية، مقارنة بالحكام المحليين.

لكن البعض اتخذ من كون العالمي من القلائل الذين يثقون في الحكم السعودي، حجة للتشكيك في نزاهة تتويجه باللقب في الأخير، مدعين أن "الدوري موجه"، لصعود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لمنصة التتويج، بعد فشله على مدار موسمين ونصف في حصد اللقب.