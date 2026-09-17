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Mohammed Al-Qahtani Alqadsiah Hilal GFX GOAL ONLYGOAL AR
زهيرة عادل

شتان بين نسختي محمد القحطاني .. سلبوه ثقته بنفسه وعانى جسمانيًا فتفنن القادسية في توريط الهلال!

فقرات ومقالات
الهلال
محمد حمد القحطاني
القادسية
السعودية
دوري روشن السعودي
كأس الخليج

بعد قرابة عامين من آخر ظهور له على الساحة الدولية مع المنتخب السعودي الأول، يعود الجناح محمد القحطاني من جديد، عبر بوابة كأس الخليج 2026 "خليجي 27".

198 دقيقة هي حصيلة القحطاني الدولية منذ عام 2021، فيما كان كأس العرب 2024 هو آخر ظهور له في معسكرات الصقور الخضر، وحينها لم يكن سوى لاعب احتياطي، خاض 16 دقيقة فقط على مدار مشوار البطولة الذي امتد لنصف النهائي.

لكن بعد تسع مباريات فقط في الموسم الجاري مع القادسية، نجح صاحب الـ24 عامًا في إقناع المدرب اليوناني جورجيوس دونيس باستدعائه من جديد لصفوف المنتخب السعودي.

تلك العودة تشهد بعض الانقسامات كما هي العادة مع كل قائمة تُعلن في التوقفات الدولية، وبالطبع بحكم أنه كان لاعب سابق في الهلال، تزيد التساؤلات حوله، والسؤال الآن: هل استحق محمد القحطاني العودة للمنتخب السعودي بعد غياب عامين؟


  • مع الهلال .. ابن النادي فاقد الثقة

    لنتحدث أولًًا عن محمد القحطاني خلال فترة وجوده في الهلال، حيث النادي الذي نشأ بين صفوف فئاته السنية، قبل تصعيده للفريق الأول في عام 2021..

    الهلال في الأساس أحد الأندية التي تولي اهتمامًا كبيرًا بالفئات السنية، لكن هذا الاهتمام مقتصر على فترة وجود اللاعبين في تلك المرحلة، أما ملف التصعيد للفريق الأول والاستفادة من أبناء النادي، فتلك الخطوة ليست في الحسبان كثيرًا.

    من ناحية، الزعيم يريد اللاعب الجاهز في ظل الضغط الجماهيري الكبير وضرورة المنافسة بقوة على البطولات، ومن ناحية أخرى، فمختلف المدربين المتعاقبين عليه ليسوا من أصحاب العين الثاقبة في اكتشاف مواهب الفئات السنية والعمل على تطويرهم، لذا نادرًا ما تجد أحد أبناء أكاديمية الهلال شق طريقه بنجاح مع الفريق الأول .. تحدث لكنها نادرة من النوادر.

    أما عن القحطاني فقد بقى أربع سنوات ونصف متواصلة مع الفريق الأول للزعيم، لكنها فترة للنسيان بالفعل للاعب في بداية مسيرته الكروية .. الحصيلة الرقمية بها 57 مباراة، 1514 دقيقة، ستة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة.

    ما ساهم في هذا التهميش أنه صعد في عصر توفيق الهلال في أجانبه المستقطبين على الطرف الأيمن من أندريه كارييو، ميشيل ديلجادو وصولًا لمالكوم دي أوليفيرا، لكن هذا لا يمنع ظهوره الأساسي على فترات.

    14 مباراة ظهر بها الجناح الأيمن بشكل أساسي مع الزعيم خلال تلك الفترة، لكنه عاش بها ضغطًا جماهيريًا كبيرًا، حيث الانتقادات دون حتى أن يركل الكرة، ومع كل قرار خاطئ داخل الملعب، يلاحقه الاستهجان .. جمهور الهلال ذاته مثله مثل مدربي الفريق لا يثق في اللاعبين المحليين كثيرًا، هم يلاحقونه حتى بالسخرية حتى الآن مع تمثيله للقادسية!



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  • ماذا قدم محمد القحطاني مع القادسية؟

    فترة الهلال انتهت بالفعل في صيف 2026، بصفقة بيع نهائي إلى نادي القادسية، وإن لم يكن قد نجح في حجز مكانه في التشكيل الأساسي بعد إلا أن القحطاني أصبح "البديل السوبر"..


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    وسط هجوم يشمل أسماء بحجم خوليان كينيونيس، ماتيو ريتيجي وتيجاني ريندرز، لم يفشل القحطاني في وضع بصمته في كل مرة يشارك بها كبديل.

    آخر تلك البصمات كانت أمام الاتفاق في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي 2026-27، حيث نزل في آخر 26 دقيقة، ليفض نتيجة التعادل 2-2، بإحراز الهدف الثالث لبني قادس، وإن كان النواخذة نجحوا في إدراك التعادل من جديد (3-3).



    وبشكل عام، ساهم ابن الهلال في ثلاث مساهمات تهديفية مع القادسية في الموسم الجاري 2026-27 خلال تسع مباريات بمختلف البطولات .. ربما كنت تنتظر عزيزي الهلالي إحصائية أكبر للتأكد من مدى تطور اللاعب مع ناديه الجديد، لكن يكفي أن تعلم أن له مساهمة تهديفية واحدة فقط طوال الموسم الماضي (2025-26) سواء في النصف الأول من الموسم مع الزعيم أو حتى بعد إعارته للتعاون.

    وبعيدًا عن الأرقام، الفارق بين قحطاني الهلال وقحطاني القادسية، يتضح بشكل جلي في الثقة بالنفس داخل الملعب واللعب بأريحية ما ينعكس على قراراته، بعيدًا عن الضغوطات الموجودة في القلعة الزرقاء.

  • القادسية .. تفنن في توريط الهلال

    أعلم – عزيزي القارئ – أنك تتساءل الآن عن تلك الستة أشهر التي قضاها محمد القحطاني في التعاون في النصف الثاني من الموسم الماضي، ولماذا لم ينجح رغم أن الضغوطات ليست كثيرة هناك؟

    السر يكمن في "التخطيط" بالقادسية مقارنة بالهلال والتعاون، وبحكم أن الزعيم أحد كبار دوري روشن السعودي، يؤخذ عليه هذا العيب كثيرًا مقارنة بسكري القصيم..

    الفكرة في بني قادس ليس في قلة الضغط الجماهيري فقط، إنما العامل الأهم هو إحضار كتيبة محللين أداء، لتطوير اللاعبين، والعمل كذلك على الجانب النفسي للاعب من ترك مساحة للخطأ والتصحيح.

    أكبر مثال على ذلك مصعب الجوير الذي انتقل من الهلال للقادسية أيضًا، وحاليًا هو أفضل لاعب وسط في دوري روشن السعودي على الإطلاق، بينما كان لاعبًا مهمشًا في القلعة الزرقاء.

    القادسية أبرز هذا الجانب في الفيلم الوثائقي الخاص بموسمه الماضي، حيث أحرج الهلال بطريقة غير مباشرة، بظهور مصعب الجوير في لقطات فردية مع محللي الأداء بالنادي أثناء مناقشات حول جوانب تطوره وقراراته داخل الملعب التي تحتاج لتصحيح وما شابه.

    يضم الجهاز الفني في الهلال بالسنوات الأخيرة كذلك محلل أداء، لكن اهتمامه الأول باللاعبين الذين يشاركون بشكل أساسي وخاصةً الأجانب، فيما يبقى الاحتياطيون بلا دعم كافٍ!

    أما القادسية فرغم قدراته المالية الكبيرة إلا أنه لم يدر ظهره للاعبين المحليين، وولى اهتمامًا كبيرًا لهم من مصعب الجوير لمحمد أبوالشامات ومحمد القحطاني وغيرهم، ويبدو أنه سيصبح المورد الأساسي للمنتخب السعودي إن استمر على المنوال ذاته في السنوات المقبلة.

    جانب آخر تطور به القحطاني كثيرًا في غضون شهرين مع القادسية، هو الجانب البدني، الذي يعاني محليو الهلال منه كثيرًا، ويظهر حتى وقتنا هذا في كثرة إصابات لاعبيه العضلية ..

    القحطاني وقع تحت طائلة السخرية الجماهيرية خلال كأس العالم 2026 وهو يواجه نجوم ريال مدريد، فلم تكن السخرية منه في الجوانب الفنية بقدر حالته البدنية الهزيلة.



    صحيح أنه لا يزال في حاجة للتحسن أكثر في هذا الجانب، كي يصبح قادرًا على لعب 90 دقيقة كاملة، لكن التحسن واضح ومبشر.


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  • ماذا ينقص محمد القحطاني؟ .. تطور بدنيًا في انتظار التطور الفكري

    كل ما سردناه في السطور السابقة هدفه تسليط ضوء على مؤشرات قوية تقول إننا أمام حالة تعيد اكتشاف نفسها بصورة قوية بعد سنوات في غياهب الظل وسط صفوف الهلال.

    لكن بالتأكيد الصورة ليست وردية بالكامل حتى الآن في نسخة محمد القحطاني مع القادسية، فلم يمر على التعاقد معه سوى شهرين تقريبًا وتسع مباريات، لذا طبيعي أن هناك الكثير للعمل عليه.

    أهم عامل على الجناح الشاب معالجته حاليًا: قراراته داخل الملعب..

    القحطاني في حاجة في بعض الأحيان لـ"لعب السهل"، بدلًا من الفلسفة واختيار الصعب، بحثًا عن إظهار المهارات بصورة مبالغ بها، وهذا عيب منتشر عمومًا بين المواهب السعودية.