هل استدعي بعد تدخل خارجي؟ .. كواليس ضم محمد العويس لمعسكر المنتخب السعودي بعد هزيمة مصر

قبل أسبوع تقريبًا، انطلقت المرحلة الثالثة من استعداد المنتخب السعودي لخوض منافسات كأس العالم 2026، الذي سيقام الصيف المقبل بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

وتلقى الأخضر الهزيمة في أولى وديات المعسكر الحالي أمام المنتخب المصري برباعية نظيفة، في نتيجة زادت الأمور تعقيدًا وسط الأصوات التي تطالب بضرورة إقالة طاقم هيرفي رينارد قبل كأس العالم 2026.

لكن لم يكن المدرب وحده هو من نال الهجوم، حيث طال اللاعبين كذلك وعلى رأسهم حارس النصر نواف العقيدي، بعدما كان نجم تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات مونديال 2026.

عطفًا على ذلك، قرر هيرفي رينارد استدعاء الحارس المخضرم محمد العويس؛ الناشط مع العلا في دوري يلو للدرجة الأولى.