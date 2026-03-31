على محمد العويس أن يخرج لكشف حقيقة ما حدث خلف الكواليس أمام صربيا .. وهيرفي رينارد أثبت أن المشكلة تكمن في اللاعب السعودي!

أبرز إضافة في تشكيل السعودية الليلة كانت الدفع بحارس المرمى محمد العويس بدلًا من نواف العقيدي، في ظل الحملة الموجهة ضد الأخير من الكثير من الإعلاميين.

الحقيقة أن العويس لم ينجح في خلاص الجهاز الفني للمنتخب السعودي من صداع حراسة المرمى؛ نجح بشكل أكثر من رائع في الشوط الأول، لكن في الـ45 دقيقة الثانية انقلبت الحال بطريقة تثير الكثير من التساؤلات..

في شوط اللقاء الأول، تألق صاحب الـ34 في التصدي لأربع فرص محققة تقريبًا من لاعبي صربيا، والرائع أنها فرص متنوعة ما بين رأسية، انفراد صريح وتسديدة بعيدة .. كان نجم المباراة بلا منازع وقتها، ولولا مع التنظيم الدفاعي الجيد، لكانت النتيجة تاريخية للصرب.

لكن لا نعلم ماذا حدث بين الشوطين، كي يظهر علينا العويس في الشوط الثاني بشخصية مهزوزة وهو صاحب الخبرات الدولية الكبيرة!

المشكلة لم تكن في قرار رينارد بسحب الثنائي نواف بوشل ومتعب المفرج من الدفاع، ونزول محمد محزري وخليفة الدوسري بدلًا منهما، ولا حتى في استفاقة نجوم الخصم، بل في "شخصية" العويس، تحول لحارس "مهزوز" في تمريراته، ولا يجيد التمركز ولا حتى رد الفعل في الهدفين اللذين استقبلهما.

الحالة غير الطبيعية التي ظهر بها العويس بعد الشوط الأول تعيد للأذهان ما قاله الناقد الرياضي إبراهيم العنقري بالأمس، عبر برنامج "أكشن مع وليد" بشأن طريقة الفرنسي هيرفي رينارد في تحفيز اللاعبين بين الشوطين.

والآن علينا انتظار إجابة واضحة من العويس بشأن ما حوّل شخصيته 180 درجة بهذه الصورة بين الشوطين!