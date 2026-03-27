محمد العويس وسالم الدوسري ضحيتكم: رسالة لهيرفي رينارد والجماهير.. التوقف عن "ظلم وحرق" اللاعبين بداية عودة المنتخب السعودي

منتخب السعودية يحتاج إلى إعادة حسابات فنية وإدارية وجماهيرية..

بين ليلة وضحاها، تحوّل صدى "العالمية" وهتافات الفوز التاريخي على منتخب الأرجنتين؛ إلى أنين خافت في أروقة الكرة السعودية.

ولم يكن أشد المُتفائلين، يتوقع أن يدخل المنتخب السعودي الذي فاز (2-1) على الأرجنتين، في بطولة كأس العالم 2022، في نفق مظلم من التراجع الفني والنتائج المخيبة؛ التي وضعت هيبة "الأخضر" على المحك.

نعم.. مستوى الأخضر في تراجع مُستمر، منذ عودة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد إلى المنتخب؛ حيث تبرز تساؤلات حارقة، حول كواليس هذا الانهيار.

آخر مظاهر هذا الانهيار؛ تمثّل في الخسارة الودية القاسية (0-4) أمام منتخب مصر الأول لكرة القدم، استعدادًا لبطولة كأس العالم 2026.

ونحن سنحاول من ناحيتنا، خلال السطور القادمة، الحديث عن "جانب مُظلم"؛ وسط هذا الانهيار السعودي في المستوى والنتائج، بعد عودة رينارد..

    هيرفي رينارد "رحل وعاد" إلى المنتخب السعودي

    في البداية.. يجب الإشارة إلى أن المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، تولى قيادة منتحب السعودية الأول لكرة القدم، في فترتين مختلفتين؛ وذلك على النحو التالي:

    * الفترة الأولى: من يوليو 2019 إلى مارس 2023.

    * الفترة الثانية: من أكتوبر 2024 وحتى الآن.

    وغادر رينارد الأخضر السعودي، في مارس من عام 2023؛ وذلك لتولي القيادة الفنية لمنتخب سيدات فرنسا، والذي كان يستعد للمشاركة في الأولمبياد.

    إلا أن الجماهير السعودية تفاجأت بعودة المدير الفني الفرنسي، إلى الأخضر من جديد؛ وذلك في شهر أكتوبر من عام 2024، خلفًا للإيطالي روبرتو مانشيني.

    انهيار منتخب السعودية مع هيرفي رينارد أمر متوقع!

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. نستطيع القول إن إعادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد؛ كان مؤشرًا لـ"انهيار" المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، في أي وقت.

    والحقيقة أن رينارد، نجح في قيادة المنتخب السعودي للتأهُل إلى كأس العالم 2026، بعد عودته مرة أخرى؛ إلا أن ذلك حدث لمجموعة من الأسباب، على النحو التالي:

    * أولًا: زيادة المقاعد الآسيوية في بطولة كأس العالم.

    * ثانيًا: إقامة مباريات "الملحق" في جدة السعودية.

    * ثالثًا: ضعف منافسي السعودية في "المحلق".

    بمعنى.. أن تأهُل الأخضر السعودي إلى مونديال 2026؛ لم يأتِ لأن المنتخب كان يقدّم مستويات كبيرة مع رينارد، بل على العكس.

    وبالتالي.. فإن الانهيار الحالي للنتائج؛ هو نتيجة طبيعية لسوء المستوى، منذ فترة طويلة.

    وهذا يقودنا إلى الخطأ الذي ارتكبه اتحاد الكرة السعودي؛ بإعادة مدير فني رحل عن المنتخب بأسلوبٍ غير جيد، لتدريب فريق سيدات.

    إعادة رينارد للمنتخب بعد رحيله بهذا الشكل؛ أظهر كما ولو أن الأخضر يقف عليه دون غيره، ما جعله يتخبط في بعض قراراته دون مُحاسبة.

    هيرفي رينارد يظلم اللاعبين.. ومحمد العويس الدليل

    الآن.. لننتقل بحديثنا إلى تخبطات المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم؛ أو ما يُمكن تسمتيها بـ"الظلم"، إذا أمكن.

    تخبطات رينارد مع المنتخب السعودي، يُمكن تلخيصها في نقطتين فقط؛ وذلك على النحو التالي:

    * الشكوى من قلة دقائق اللاعبين المحليين مع أنديهم.

    * ثم.. قيامه باستدعاء لاعبين لا يُشاركون كثيرًا، على حساب آخرين يلعبون مع أنديتهم.

    ولنا في الحارس المخضرم محمد العويس، خير مثال على ذلك؛ حيث يُشارك باستمرار ويقدّم مستويات جيدة للغاية، مع نادي العلا.

    ورغم ذلك.. قام رينارد بتجاهُل استدعاء العويس، وضم حراس مرمى لا يُشاركون مع أنديتهم بدلًا منه؛ إلى جانب حامي عرين النصر نواف العقيدي، الذي أصبح يلعب على فتراتٍ متقطعة ويرتكب هفوات قاتلة.

    وارتكب العقيدي أخطاءً كارثية، في الخسارة (0-4) ضد منتخب مصر الأول لكرة القدم؛ وذلك في المباراة الودية التي أُقيمت على ملعب "الإنماء"، استعدادًا لبطولة كأس العالم 2026.

    والغريب أن المدير الفني الفرنسي برر ذلك؛ بالقول: "إذا قمت باستدعاء العويس، يجب أن يلعب أساسيًا؛ لذلك فضلت استبعاده".

    والسؤال الذي يجب طرحه الآن، على رينارد: "ما المشكلة أن يلعب العويس أساسيًا مع المنتخب طالما أنه الأجهز بدنيًا وفنيًا؟!".

    ولا يوجد إجابة على هذا السؤال؛ إلا أن هيرفي رينارد يقوم بمجاملة العقيدي، ويظلم العويس وبعض الأسماء الأخرى.

    توقفوا عن "حرق" اللاعبين نفسيًا.. وسالم خير مثال!

    بما أننا نتحدث عن الظلم؛ فلابد من التطرق إلى قائد الهلال ومنتخب السعودية سالم الدوسري، والذي منعته الإصابة من المشاركة في "الودية" ضد مصر.

    سالم هو أكثر اللاعبين الذين تعرضوا للانتقادات مع المنتخب، في الفترة الماضية؛ حيث كان يتم تحميله مسؤولية تراجع المستوى، أو أي إخفاق.

    وإذا نظرنا إلى الواقع.. سنجد أنه حتى في أسوأ حالات المنتخب السعودي؛ كان سالم من العناصر القليلة جدًا، التي تصنع الخطورة على الخصم.

    وما نذكره هُنا ليس مجاملة لسالم، ولكنها حقيقة أثبتتها مواجهة مصر؛ والتي كان فيها هجوم الأخضر السعودي "عقيمًا"، وبلا أي حلول تذكر.

    ونحن لا نتحدث هُنا عن عدم تسجيل الأهداف؛ وإنما صناعة الفرص أساسًا، والتي تغيب تمامًا أو تقل إلى أبعد الحدود في غياب قائد الأخضر المخضرم.

    والمقصود من حديثنا؛ هو أن سالم تراجع مستواه بالفعل، لكن الهجوم عليه وتحميله مسؤولية كل شيء أمر ظالم للغاية.

    ولن يعود المنتخب السعودي إلى سابق عهده؛ إلا إذا تخلى المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد عن ظلم بعض الأسماء، وتوقفت الجماهير عن تصفية الحسابات ضد نجوم بعينهم.

    وعندما ينتشر العدل الفني من المدرب، ولا يتم حرق اللاعبين نفسيًا؛ فإننا وقتها قد نُشاهد مستوى واداء مختلف، من المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

