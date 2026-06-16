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زهيرة عادل

عندما يجن جنون "التورنيدو" بالإشادات العالمية .. عذرًا محمد العويس لكن "ضحية" سالم الدوسري نجم مواجهة أوروجواي

فقرات ومقالات
السعودية ضد أوروجواي
السعودية
أوروجواي
كأس العالم
سالم الدوسري
متعب الحربي

المنتخب السعودي قدم مباراة كبيرة على كافة الأصعدة، لكن دعك من الحديث الجماعي ودعنا نسلط الضوء على ثنائي بالتحديد..

إن سألت غالبية من تابعوا مواجهة السعودية وأوروجواي الليلة عن نجم اللقاء، فالإجابات ستتركز على حارس المرمى محمد العويس .. صحيح فحكاية هذا المخضرم المحافظ على تألقه منذ كأس العالم قطر 2022، حتى رغم نشاطه في دوري يلو للدرجة الأولى مع نادي العلا، تستحق الإشادات.

لكن أنا هنا للحديث عن واحد ممن شكك بهم الكثيرون قبل المباراة، من قالوا عنهم "كيف سيواجه هذا نجم بحجم فيديريكو فالفيردي؟!" .. لكن إنه متعب الحربي!

المنتخب السعودي خرج بنتيجة التعادل (1-1)، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، أمام نظيره الأوروجواياني، ضمن الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بكأس العالم 2026.

تقدم الصقور الخضر بالهدف الأول في الدقيقة 41 بفضل المدافع عبدالإله العمري، لكن منتخب أوروجواي أدرك التعادل بهدف في الدقيقة 80 عن طريق ماكسيميليانو أراوخو.

وبعيدًا عن الأداء الجماعي للمنتخبين، دعونا نركز على ثنائي بشكل فردي هما سالم الدوسري ومتعب الحربي، من تولوا مسؤولية الجبهة اليسرى في السعودية..


  • سالم الدوسري .. جن جنونه بالإشادات العالمية

    إن بدأنا الحديث بقائد المنتخب السعودي سالم الدوسري، فلا قديم يذكر ولا جديد يعاد قياسًا على مستواه في الموسم الأخير، إذ كان إحدى أضعف الحلقات داخل المستطيل الأخضر.

    في السابق كانت الانتقادات تطال التورنيدو لقلة مجهوده داخل الملعب مع المنتخب الوطني تارةً أو لأنانيته المبالغ بها والاحتفاظ بالكرة مع السعي للمراوغة بشكل فردي في غالبية الأوقات.

    لكن أمام أوروجواي لم تتملك تلك العيوب من سالم الدوسري، إنما سيطر عليه عيب التمرير السريع لأقرب لاعب، ربما أملًا في الوصول بانفراد ومن ثم هز الشباك .. نعم هذا مطلوب أحيانًا، لكن أمام منتخب بحجم أوروجواي قد يكون عيبًا، خاصةً إن كان هذا الفكر هو المسيطر على اللاعب مع غالبية الكرات التي تصله دون تفكير أو تقدير للموقف، والنتيجة أنه لم يسدد سوى تسديدة وحيدة فقط طوال الـ90 دقيقة!



    لاعب بخبرات الدوسري كان عليه أن يتأنى أحيانًا، يعرف متى يمرر سريعًا، ومتى يحتفظ بالكرة، ومتى يهدئ اللعب، خاصةً وأن السعودية تقدمت مبكرًا بالفعل.

    التفسير الوحيد الذي لدي لتلك الحالة التي سيطرت على سالم أمام أوروجواي، لا يخرج من إطار "هوسه" بسماع نفسه الإشادات التي نالها في كأس العالم قطر 2022، يريد أن يظهر مهاراته الفردية كي يتغنى العالم به، لكن المبالغة قلبت الأمور ضده!


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  • متعب الحربي .. ضحية سالم الدوسري

    استمرارًا مع الحديث عن سالم الدوسري، فقد كان سببًا واضحًا في التشكيك في قدرة متعب الحربي على مواجهة نجوم أوروجواي، قبل المباراة.

    الحديث هنا عن عدم تقديم الدوسري المساندة الدفاعية المطلوبة، حتى عندما يعود التورنيدو للخلف، لا يؤدي ذلك الضغط على الخصم الذي من شأنه أن يرفع العبء عن الظهير من خلفه.

    هذا العيب كان حاضرًا مع التورنيدو أمام أوروجواي الليلة، فلم يقدم سوى مساهمة دفاعية واحدة فقط، حتى كان ضغط الخصم الأكبر من الجبهة اليسرى للمنتخب السعودي، لكن ماذا فعل متعب الحربي؟


  • Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    متعب .. حارب وحيدًا على الجبهة اليسرى

    عندما تواجه نجومًا بحجم فيديريكو فالفيردي وجويليرمو فاريلا في الجبهة اليمنى لأوروجواي، مع وجود سالم الدوسري أمامك فالمهمة ليست سهلة على الإطلاق.

    لكن متعب الحربي نجح بنسبة 100% في المواجهات الثنائية أمام نجوم أوروجواي، وهي أيضًا نسبة نجاحه في العرقلات، ناهيك عن تشتيته للكرة سبع مرات.

    صحيح أنه خسر الكرة في بعض المرات في مناطق الخطورة، لكنه كان يجيد تدارك الموقف في غالبيتها .. قد تنتقده كذلك لعدم تقديم أي بصمة هجومية، لكن يكفيه أن قام بمهمته الدفاعية بنسبة أقرب للكمال كمحارب وحيد في الجبهة اليسرى مع سوء سالم الدوسري.

    بشكل عام، يستحق متعب الحربي التقدير سواء لما قدمه الليلة أو حتى على موسمه الفردي مع الهلال رغم السوء الجماعي، فهو اللاعب العائد للعب في مركزه الأصلي (الظهير الأيسر)، بعد فترة عدم استقرار مع الزعيم ما بين قلب الدفاع والظهير الأيمن، لسد الغيابات وقلة التدعيمات، لكنه كان في الموعد.


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