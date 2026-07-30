"دعوت الله لتحقيق حلمي".. محمد العويس يتحدث عن أسباب رحيله من الهلال وعودته بعد عام واحد

المثير في الأمر.. تصريحات الحارس المخضرم محمد العويس - سالفة الذكر -؛ تقود عاشق عملاق الرياض الهلال إلى أمرين، هما:
* أولًا: رحيل العويس صيف 2025؛ كان للحصول على دقائق لعب مع فريقٍ آخر، على أمل المشاركة في بطولة كأس العالم 2026 - وهو ما تحقق -.
* ثانيًا: حصول العويس على وعود من الإدارة الهلالية؛ بأن يُشارك بشكلٍ أكبر في الموسم الرياضي الجديد 2026-2027.
وإذا كانت النقطة الثانية "حقيقية"؛ فهي تُعزز أنباء تحويل الحارس المغربي ياسين بونو إلى "القائمة الآسيوية" فقط، أو حتى بيعه نهائيًا.
وانتشرت أخبار غير مؤكدة؛ تُفيد بتفكير الهلال في تسجيل بونو "آسيويًا" فقط، مع الاعتماد على العويس في المسابقات المحلية.