"أنا حارس القرن": الدعيع يخرج عن صمته .. ويرد على الاتهامات وراء تصريح استبعاد البليهي من الأخضر!

قبل خمسة أيام، كشف الدعيع، عبر برنامج "دورينا غير"، عن رأيه إزاء قرار المدير الفني هيرفي رينارد، باستبعاده من قائمة الـ50 لاعبًا، للمنتخب السعودي، بفئتي A وB، في إطار المرحلة الثالثة من الإعداد لنهائيات كأس العالم 2026.

وأبدى الدعيع تعجبه من استبعاد البليهي الذي يملك خبرة اللعب في نهائيات كأس العالم "2018 و2022"، ولا يزال يقدم مستويات ثابتة، متسائلًا "هل لأنه انتقل من الهلال إلى الشباب تم استبعاده؟"

الدعيع برر تعجبه، بأن قائمة المنتخب السعودي لا تضم قلب دفاع يسار بدلًا من البليهي، كما أنه يقدم مستويات ثابتة، إلا أن كلماته بشأن الاستبعاد بسبب الخروج من الهلال، كان كفيلًا لإشعال جدل كبير.

وتزامنت كلمات الدعيع، مع الاتهامات التي سادت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلان قائمة الأخضر، حيث تم الاستشهاد بموقف سلطان مندش، الذي تم استدعاؤه رغم قلة مشاركاته مع الهلال.

