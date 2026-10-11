"لا يساوي 2 جنيه استرليني" .. أبو تريكة يسخر من ليفربول ومانشستر سيتي على طريقته الخاصة!

وعلّق أبو تريكة على الشوط الأول من مباراة القمة الإنجليزية، خلال الاستوديو التحليلي على فضائية "بي إن سبورتس"، بقوله إن قيمة قوائم الفريقين تساوي 2 مليار جنيه استرليني، وشوط لا يساوي 2 جنيه استرليني، في إشارة إلى سوء أداء الفريقين خلال المواجهة.

وأوضح "الفريقان متحفظان للغاية، وفي ليفربول، (برادلي باركولا)، لا يستطيع المرور بالكرة، وتمريرات (فلوريان) فيرتس مقطوعة، والوحيد الذي يمكن القول إنه قدم أداءً هو نونيز (لاعب مانشستر سيتي)، كما أن (إرلينج) هالاند لمس الكرة في منطقة جزائه أكثر من منطقة جزاء ليفربول".

وتابع أبو تريكة "من المحتمل أن الفريقين يلعبان بتوازن ويريدان الالتزام بتعليمات المدرب بعد فترة التوقف، ويُحتمل أن إصابات ليفربول قد أثرت على أدائه، ولكن 45 دقيقة، عبارة عن نطح بالرأس و"خبط" بدون أي فرص من الفريقين".