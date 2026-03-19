بعد صدمة محمدو دومبيا .. مخرج آسيوي وحيد أمام الاتحاد لتعويض خسارته والطريق ممهد محليًا

الاتحاد كان قد واجه الخلود أول أمس الأربعاء، على ملعب الحزم في الرس، ضمن نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026.

وتلقى العميد الهزيمة في المباراة بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي بثنائية لكل منهما.

فيما كانت اللحظة الصادمة في الدقيقة التاسعة وقتما سقط لاعب الوسط المالي محمدو دومبيا أرضًا، دون تدخل من أي لاعب.

نجم وسط الاتحاد بدأ في الصراخ بقوة، وسط صدمة زملائه، مع تدخل الجهاز الطبي لمحاولة علاجه، لكن دون فائدة.

وتطلب الأمر دخول عربة لحمل دومبيا خارج الملعب في ظل عدم قدرته على السير على أقدامه، مع دخول الفرنسي موسى ديابي بدلًا منه.

ويوم الخميس، أعلن النادي الجداوي رسميًا، تشخيص إصابة دومبيا بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي.

ومن المقرر أن يخضع المالي لعملية جراحية خلال الأيام القليلة المقبلة، يغيب على إثرها لمدة تسعة أشهر تقريبًا.







