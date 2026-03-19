قطع الاتحاد الشك باليقين بشأن إصابة لاعبه المالي محمدو دومبيا الخطيرة التي تعرض لها أول أمس الأربعاء، أمام الخلود، إذ تأكدت مخاوف إصابته في الرباط الصليبي.
بعد صدمة محمدو دومبيا .. مخرج آسيوي وحيد أمام الاتحاد لتعويض خسارته والطريق ممهد محليًا
ما القصة؟
الاتحاد كان قد واجه الخلود أول أمس الأربعاء، على ملعب الحزم في الرس، ضمن نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026.
وتلقى العميد الهزيمة في المباراة بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي بثنائية لكل منهما.
فيما كانت اللحظة الصادمة في الدقيقة التاسعة وقتما سقط لاعب الوسط المالي محمدو دومبيا أرضًا، دون تدخل من أي لاعب.
نجم وسط الاتحاد بدأ في الصراخ بقوة، وسط صدمة زملائه، مع تدخل الجهاز الطبي لمحاولة علاجه، لكن دون فائدة.
وتطلب الأمر دخول عربة لحمل دومبيا خارج الملعب في ظل عدم قدرته على السير على أقدامه، مع دخول الفرنسي موسى ديابي بدلًا منه.
ويوم الخميس، أعلن النادي الجداوي رسميًا، تشخيص إصابة دومبيا بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي.
ومن المقرر أن يخضع المالي لعملية جراحية خلال الأيام القليلة المقبلة، يغيب على إثرها لمدة تسعة أشهر تقريبًا.
هل يحق استبداله محليًا؟
السؤال الذي يطرح نفسه بقوة في الوسط الرياضي الاتحادي منذ الإصابة: هل يحق للاتحاد قيد لاعب بدلًا من محمدو دومبيا في دوري روشن السعودي؟
في هذا الشأن، أوضحت صحيفة "الميدان الرياضي" أن لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم تمنح الحق للاتحاد بتسجيل لاعب أجنبي آخر بدلًا من لاعب الوسط المالي، كونه سيغيب حتى نهاية الموسم الجاري.
عطفًا على ذلك، متوقع أن يقوم الاتحاد بقيد المدافع الكاميروني ستيفان كيلر محليًا، بعدما كان قد اكتفى بقيده آسيويًا فقط عند التعاقد معه في الميركاتو الشتوي الماضي.
مخرج آسيوي
أما بشأن قائمة الاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة، فقد أوضح الصحفي الرياضي بدر بالعبيد الموقف هنا، مشيرًا إلى أن هناك شروط تقيد الاتحاد في هذا الجانب..
وأكد بالعبيد أن استبدال محمدو دومبيا في قائمة الاتحاد القارية بلاعب آخر يشترط أن يكون قبل الموعد النهائي من القائمة لمعتمدة، أي بحد أقصى 31 من مارس الجاري.
وأشار الصحفي الرياضي إلى أنه على الاتحاد تقديم طلب استبدال قبل 24 ساعة على الأقل من المباراة القادمة.
وكان الاتحاد قد تأهل لدور الـ16 من النخبة الآسيوية 2025-2026، حيث مواجهة الوحدة الإماراتي، قبل تأجيل مباريات منطقة الغرب، على إثر الحرب الإيرانية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
مشوار محمدو دومبيا مع الاتحاد
صاحب الـ21 عامًا كان قد انضم للنادي الجداوي في صيف 2025 قادمًا من رويال أنتويرب البلجيكي، وبعقد يمتد لنهاية يونيو 2030.
في النصف الأول من الموسم الجاري (2025-2026)، لم يكن دومبيا من العناصر الأساسية في كتيبة المدير الفني البرتغالي سيرجيو كونسيساو، لكن مع رحيل النجم الفرنسي نجولو كانتي في الميركاتو الشتوي الماضي نحو فنربخشه، أصبح المالي لاعب الوسط الأساسي للنمور بجوار البرازيلي فابينيو والجزائري حسام عوار.
وبشكل عام، شارك محمدو دومبيا في 24 مباراة مع الاتحاد بمختلف البطولات، أحرز خلالها هدفين وصنع ستة آخرين.