محكمة فرنسية ترفض دعوى كارديف سيتي المطالبة بتعويض قدره 104 ملايين جنيه إسترليني عن وفاة إميليانو سالا

قوبل القرار بارتياح من جانب ممثلي نادي نانت، الذين أصروا طوال الوقت على أن النادي لا يتحمل أي مسؤولية عن الترتيبات اللوجستية للرحلة الجوية أو الحادث الذي وقع في نهاية المطاف. وأصدر المحاميان جيروم مارسودون ولويس ماري أبسيل بيانًا مشتركًا عقب صدور الحكم، أعربا فيه عن ارتياحهما لنتيجة الإجراءات القضائية التي استمرت لعدة سنوات.

وجاء في البيان: "نادي نانت ليس مسؤولاً بأي شكل من الأشكال عن المأساة التي وقعت، ونحن سعداء بأن المحكمة استمعت إلى قضيتنا وأكدت ذلك بعبارات واضحة للغاية".

ونص الحكم الصادر عن المحكمة على أن الغرامة المفروضة على كارديف مستحقة الدفع فوراً، بغض النظر عما إذا كان النادي الويلزي سيختار تصعيد القضية عبر نظام الاستئناف أم لا.